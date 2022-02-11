Джонсон записал ролик в поддержку Украины. ВИДЕО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг записал видео в поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в твиттере главы британского правительства.
"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу, и ищет свои альянсы как любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - сказал Джонсон.
По словам главы британского правительства, стягивание российских войск к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности со времени завершения "холодной войны".
Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом обсуждает меры по сдерживанию угрозы со стороны России. Речь идет, в частности, о выработке санкций в отношении РФ на случай ее вторжения в Украину, а также усилении восточного фланга НАТО.
Британия также продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет о подготовке украинских военных, а также предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW.
Джонсон призвал Запад быть единым и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой "не только для Украины, но для России и для мира".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як це стосуеться державної людині, вже зелена аллерґія...
Нам дуже пощастило, що зовнішньою політикою Україні та її захистом займається прем'єр Великобританії. А шо робити, подумав Борис, не віддавати ж безпеку усієї Європи у руки кремлівського шпійона Дєрьмака та його заступника Янелоха.
Мотається Борюсік. Ворушиться.
Молодець.
God save the queen! God bless America!
Давай там акуратно, без вечірок у пандемію. Ти нам дуже потрібний! Нехай ********* на гавно зійде через те, що сама зробила вихід UK з EU 😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
"Мерсі" десь павутиною заріс...
Подяка і повага ,містер Джонсон!
Глибоке "сенкс" і "дякую", Борис!
А на боці мордору лише покидьки яким від орди потрібні всілякі ніштяки.
Як тільки ніштяки закінчаться вся ця зграя підтримувачів пуйла розтане мов дим.
Саме тому колективний захід робить нерентабельною таку дружбу за газонавту і заміну цього товару з ординського на близькосхідний.