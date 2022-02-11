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Джонсон записал ролик в поддержку Украины. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг записал видео в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в твиттере главы британского правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу, и ищет свои альянсы как любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - сказал Джонсон.

По словам главы британского правительства, стягивание российских войск к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности со времени завершения "холодной войны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания привела в режим готовности тысячу военных на случай вторжения РФ в Украину

Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом обсуждает меры по сдерживанию угрозы со стороны России. Речь идет, в частности, о выработке санкций в отношении РФ на случай ее вторжения в Украину, а также усилении восточного фланга НАТО.

Британия также продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет о подготовке украинских военных, а также предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единым и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой "не только для Украины, но для России и для мира".

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Топ комментарии
+56
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11.02.2022 00:45
+56
Бритты вовремя увидели, что с немцами и французами каши не сваришь...
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11.02.2022 00:49
+48
Очень яркий политик! Спасибо за все...
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11.02.2022 00:47
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11.02.2022 00:45 Ответить
Бритты вовремя увидели, что с немцами и французами каши не сваришь...
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11.02.2022 00:49 Ответить
Вони це знають ще з Середньовіччя.
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11.02.2022 01:05 Ответить
да хоть бы яичницу пожарить с ними
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11.02.2022 11:28 Ответить
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11.02.2022 03:36 Ответить
Очень яркий политик! Спасибо за все...
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11.02.2022 00:47 Ответить
И такой шебутной, чего не скажешь о закостенелой моли, а внатуре , отмороженном чмошнике.
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11.02.2022 07:44 Ответить
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11.02.2022 00:54 Ответить
Жопу рве, щоб відволікти увагу від гулянок на Downing Street, боїться щоб не відправили у відставку. Але це добре, це нам на користь
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11.02.2022 00:57 Ответить
Спасибо Боря за поддержку!
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11.02.2022 00:58 Ответить
Джонсону - РЕСПЕКТ!!!👍🤝
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11.02.2022 01:05 Ответить
не знаю чому, а в мене на слово "відеоролік",
як це стосуеться державної людині, вже зелена аллерґія...
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11.02.2022 01:08 Ответить
🇬🇧❤️🇺🇦

Нам дуже пощастило, що зовнішньою політикою Україні та її захистом займається прем'єр Великобританії. А шо робити, подумав Борис, не віддавати ж безпеку усієї Європи у руки кремлівського шпійона Дєрьмака та його заступника Янелоха.
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11.02.2022 01:42 Ответить
Это новый Уинстон Черчилль!
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11.02.2022 01:48 Ответить
Так він і сам каже, що Черчиль йому за взірець як політик і державний діяч
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11.02.2022 10:36 Ответить
Відос здорової людини, а не відосик курця айкосів
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11.02.2022 01:51 Ответить
Це прям якась суцільна русофобія)))
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11.02.2022 03:21 Ответить
Merci, M. Johnson.

Мотається Борюсік. Ворушиться.
Молодець.
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11.02.2022 05:53 Ответить
Енергійно, потужно. Дякуємо!
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11.02.2022 09:01 Ответить
вопиющий акт оголтелой русафобии и все кто ее затевают
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11.02.2022 09:05 Ответить
Боже бережи Королеву !
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11.02.2022 09:21 Ответить
Це їхня Королева під час 2 СВ (а не обісраний бубачка)
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11.02.2022 09:23 Ответить
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11.02.2022 09:25 Ответить
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11.02.2022 09:26 Ответить
Дякую
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11.02.2022 10:12 Ответить
То чувство , когда не уверен, где больше украинцев (по духу и наличию тестикул) на Пенсильвания авеню 1600, на Даунинг стрит 10 или на Банковой 11.....
God save the queen! God bless America!
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11.02.2022 10:36 Ответить
Дякуємо за пдітримку і словом, і ділом !!!
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11.02.2022 10:59 Ответить
Well done, Boris!

Давай там акуратно, без вечірок у пандемію. Ти нам дуже потрібний! Нехай ********* на гавно зійде через те, що сама зробила вихід UK з EU 😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.02.2022 11:07 Ответить
А скільки роликів на підтримку України записала королева? поки що тільки була інформація, що вона надсилає пошту за адресою Крим, Росія.
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11.02.2022 11:18 Ответить
Невживаним зостався "данке шон",
"Мерсі" десь павутиною заріс...
Подяка і повага ,містер Джонсон!
Глибоке "сенкс" і "дякую", Борис!
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11.02.2022 12:43 Ответить
Такое обращение должен был записать украинский президент, если бы он у нас был, а так приходится Джонсону обращаться ко всему миру о защите Украины. Наше чмо только бредовые видосики тиражирует. Трусливое, инфантильное, брехливое ничтожество. Оно ещё все лавры по мобилизации мировой демократии на защиту Украины себе припишет
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11.02.2022 13:06 Ответить
ми воюєм за своє і люди в світі це бачать тому вони на нашому боці.
А на боці мордору лише покидьки яким від орди потрібні всілякі ніштяки.
Як тільки ніштяки закінчаться вся ця зграя підтримувачів пуйла розтане мов дим.
Саме тому колективний захід робить нерентабельною таку дружбу за газонавту і заміну цього товару з ординського на близькосхідний.
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11.02.2022 13:45 Ответить
Thanks a lot. Друзі пізнаються в біді.
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11.02.2022 14:32 Ответить
Дивлюсь на Джонсона і мені соромно за тих ублюдків, які обирають дезертира і наркомана собі у президенти.
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11.02.2022 19:59 Ответить
 
 