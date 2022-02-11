Джонсон записал ролик в поддержку Украины. ВИДЕО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своего визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в четверг записал видео в поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовано в твиттере главы британского правительства.

"Украина ничего не просит, кроме мира и суверенитета, возможности выбирать собственную судьбу, и ищет свои альянсы как любое независимое государство. Британия всегда отстаивала эти принципы, и мы не отступим сейчас", - сказал Джонсон.

По словам главы британского правительства, стягивание российских войск к границам Украины является самой большой угрозой системе европейской безопасности со времени завершения "холодной войны".

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Джонсон отметил, что в штаб-квартире НАТО вместе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом обсуждает меры по сдерживанию угрозы со стороны России. Речь идет, в частности, о выработке санкций в отношении РФ на случай ее вторжения в Украину, а также усилении восточного фланга НАТО.

Британия также продолжает оказывать поддержку Украине. В частности, речь идет о подготовке украинских военных, а также предоставлении украинским Вооруженным силам 2 тысяч противотанковых комплексов NLAW.

Джонсон призвал Запад быть единым и решительным во избежание российского вторжения, которое станет абсолютной катастрофой "не только для Украины, но для России и для мира".