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Джонсон записав ролик на підтримку України. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в четвер записав відео на підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднене у твітері глави британського уряду.

"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - сказав Джонсон.

За словами очільника британського уряду, стягування російських військ до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія привела в режим готовності тисячу військових на випадок вторгнення РФ в Україну

Джонсон зауважив, що у штаб-квартирі НАТО разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорює заходи для стримування загрози з боку Росії. Йдеться, зокрема, про напрацювання санкцій щодо РФ на випадок її вторгнення до України, а також підсилення східного флангу НАТО.

Британія також продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема йдеться про підготовку українських військових, а також надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.

Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою "не лише для України, але для Росії і для світу".

Також читайте: Зараз українська армія набагато сильніша, ніж у 2014 році, - Столтенберг

Автор: 

підтримка (603) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+56
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11.02.2022 00:45
+56
Бритты вовремя увидели, что с немцами и французами каши не сваришь...
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11.02.2022 00:49
+48
Очень яркий политик! Спасибо за все...
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11.02.2022 00:47
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11.02.2022 00:45 Відповісти
Бритты вовремя увидели, что с немцами и французами каши не сваришь...
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11.02.2022 00:49 Відповісти
Вони це знають ще з Середньовіччя.
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11.02.2022 01:05 Відповісти
да хоть бы яичницу пожарить с ними
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11.02.2022 11:28 Відповісти
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11.02.2022 03:36 Відповісти
Очень яркий политик! Спасибо за все...
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11.02.2022 00:47 Відповісти
И такой шебутной, чего не скажешь о закостенелой моли, а внатуре , отмороженном чмошнике.
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11.02.2022 07:44 Відповісти
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11.02.2022 00:54 Відповісти
Жопу рве, щоб відволікти увагу від гулянок на Downing Street, боїться щоб не відправили у відставку. Але це добре, це нам на користь
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11.02.2022 00:57 Відповісти
Спасибо Боря за поддержку!
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11.02.2022 00:58 Відповісти
Джонсону - РЕСПЕКТ!!!👍🤝
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11.02.2022 01:05 Відповісти
не знаю чому, а в мене на слово "відеоролік",
як це стосуеться державної людині, вже зелена аллерґія...
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11.02.2022 01:08 Відповісти
🇬🇧❤️🇺🇦

Нам дуже пощастило, що зовнішньою політикою Україні та її захистом займається прем'єр Великобританії. А шо робити, подумав Борис, не віддавати ж безпеку усієї Європи у руки кремлівського шпійона Дєрьмака та його заступника Янелоха.
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11.02.2022 01:42 Відповісти
Это новый Уинстон Черчилль!
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11.02.2022 01:48 Відповісти
Так він і сам каже, що Черчиль йому за взірець як політик і державний діяч
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Відос здорової людини, а не відосик курця айкосів
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11.02.2022 01:51 Відповісти
Це прям якась суцільна русофобія)))
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11.02.2022 03:21 Відповісти
Merci, M. Johnson.

Мотається Борюсік. Ворушиться.
Молодець.
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11.02.2022 05:53 Відповісти
Енергійно, потужно. Дякуємо!
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11.02.2022 09:01 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русафобии и все кто ее затевают
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11.02.2022 09:05 Відповісти
Боже бережи Королеву !
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11.02.2022 09:21 Відповісти
Це їхня Королева під час 2 СВ (а не обісраний бубачка)
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11.02.2022 09:23 Відповісти
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11.02.2022 09:25 Відповісти
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11.02.2022 09:26 Відповісти
Дякую
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11.02.2022 10:12 Відповісти
То чувство , когда не уверен, где больше украинцев (по духу и наличию тестикул) на Пенсильвания авеню 1600, на Даунинг стрит 10 или на Банковой 11.....
God save the queen! God bless America!
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11.02.2022 10:36 Відповісти
Дякуємо за пдітримку і словом, і ділом !!!
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11.02.2022 10:59 Відповісти
Well done, Boris!

Давай там акуратно, без вечірок у пандемію. Ти нам дуже потрібний! Нехай ********* на гавно зійде через те, що сама зробила вихід UK з EU 😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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11.02.2022 11:07 Відповісти
А скільки роликів на підтримку України записала королева? поки що тільки була інформація, що вона надсилає пошту за адресою Крим, Росія.
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11.02.2022 11:18 Відповісти
Невживаним зостався "данке шон",
"Мерсі" десь павутиною заріс...
Подяка і повага ,містер Джонсон!
Глибоке "сенкс" і "дякую", Борис!
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11.02.2022 12:43 Відповісти
Такое обращение должен был записать украинский президент, если бы он у нас был, а так приходится Джонсону обращаться ко всему миру о защите Украины. Наше чмо только бредовые видосики тиражирует. Трусливое, инфантильное, брехливое ничтожество. Оно ещё все лавры по мобилизации мировой демократии на защиту Украины себе припишет
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11.02.2022 13:06 Відповісти
ми воюєм за своє і люди в світі це бачать тому вони на нашому боці.
А на боці мордору лише покидьки яким від орди потрібні всілякі ніштяки.
Як тільки ніштяки закінчаться вся ця зграя підтримувачів пуйла розтане мов дим.
Саме тому колективний захід робить нерентабельною таку дружбу за газонавту і заміну цього товару з ординського на близькосхідний.
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11.02.2022 13:45 Відповісти
Thanks a lot. Друзі пізнаються в біді.
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11.02.2022 14:32 Відповісти
Дивлюсь на Джонсона і мені соромно за тих ублюдків, які обирають дезертира і наркомана собі у президенти.
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11.02.2022 19:59 Відповісти
 
 