Джонсон записав ролик на підтримку України. ВIДЕО
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час свого візиту до штаб-квартири НАТО у Брюсселі в четвер записав відео на підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюднене у твітері глави британського уряду.
"Україна нічого не просить, крім миру і суверенітету, можливості обирати власну долю, і шукає свої альянси як і будь-яка незалежна держава. Британія завжди відстоювала ці принципи, і ми не відступимо зараз", - сказав Джонсон.
За словами очільника британського уряду, стягування російських військ до кордонів України є найбільшою загрозою системі європейської безпеки з часу завершення "холодної війни".
Джонсон зауважив, що у штаб-квартирі НАТО разом з генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом обговорює заходи для стримування загрози з боку Росії. Йдеться, зокрема, про напрацювання санкцій щодо РФ на випадок її вторгнення до України, а також підсилення східного флангу НАТО.
Британія також продовжує надавати підтримку Україні. Зокрема йдеться про підготовку українських військових, а також надання українським Збройним силам 2 тисяч протитанкових комплексів NLAW.
Джонсон закликав Захід бути єдиним і рішучим, щоб уникнути російського вторгнення, яке стане абсолютною катастрофою "не лише для України, але для Росії і для світу".
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як це стосуеться державної людині, вже зелена аллерґія...
Нам дуже пощастило, що зовнішньою політикою Україні та її захистом займається прем'єр Великобританії. А шо робити, подумав Борис, не віддавати ж безпеку усієї Європи у руки кремлівського шпійона Дєрьмака та його заступника Янелоха.
Мотається Борюсік. Ворушиться.
Молодець.
God save the queen! God bless America!
Давай там акуратно, без вечірок у пандемію. Ти нам дуже потрібний! Нехай ********* на гавно зійде через те, що сама зробила вихід UK з EU 😉🇺🇦🇺🇦🇺🇦
"Мерсі" десь павутиною заріс...
Подяка і повага ,містер Джонсон!
Глибоке "сенкс" і "дякую", Борис!
А на боці мордору лише покидьки яким від орди потрібні всілякі ніштяки.
Як тільки ніштяки закінчаться вся ця зграя підтримувачів пуйла розтане мов дим.
Саме тому колективний захід робить нерентабельною таку дружбу за газонавту і заміну цього товару з ординського на близькосхідний.