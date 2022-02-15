Стефанчук открыл заседание Рады. ВИДЕО
Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада собралась на очередное заседание.
Об открытии заседания ВР объявил спикер Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"В зале зарегистрировано 216 народных депутатов. Пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - объявил Стефанчук.
После регистрации народных депутатов, высказывания объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп планируется рассмотрение проекта постановления "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№6575).
Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№5110), "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" (№4668), "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии систем накопления энергии" (№5436-Д).
Также планируется утверждение Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (проект закона №5723).
К рассмотрению в повторном втором чтении предлагается проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами розничной торговли табачных изделий" (№5719).
В то же время для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются проекты законов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил" (№6051), "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий" (№6521), "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления" (№6401).
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Джерело:
Это все что осталось?
Все остальные, по видимому очень заняты?
"Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Это наверное сейчас самый важный вопрос в Украине. Я не был антисемитом, но уже побаиваюсь, что народные избранники меня им сделают. У нас вроде как у всех нацменьшинств равные права. Но почему-то теперь на законодательном уровне выделяют одну богоизбранную нацию. У меня дети скоро историю евреев будут знать лучше, чем историю Украины. Детвора два дня занятий в школе пропускала, когда дни памяти жертв Холокоста были. Их водили в музей, рассказывали еврейские сказки, показывали фильмы. Это нормально?
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Это всё, что нужно знать о властьимущих. Забздели и свалили.
Например в Раде зарегистрировались еще сотня депутатов.
А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
На першому фото - кількість зареєстрованих депутатів на засіданні ВРУ , на другому - результати голосування по Проекту Постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання