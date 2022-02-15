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Стефанчук открыл заседание Рады. ВИДЕО

Сегодня, 15 февраля, Верховная Рада собралась на очередное заседание.

Об открытии заседания ВР объявил спикер Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В зале зарегистрировано 216 народных депутатов. Пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - объявил Стефанчук.

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Стефанчук открыл заседание Рады 01
Стефанчук открыл заседание Рады 02

После регистрации народных депутатов, высказывания объявлений, заявлений, сообщений, предложений от депутатских фракций и групп планируется рассмотрение проекта постановления "О повестке дня седьмой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№6575).

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов "О внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса Украины для реализации положений Закона Украины "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" (№5110), "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства" (№4668), "О внесении изменений в некоторые законы Украины о развитии систем накопления энергии" (№5436-Д).

Также планируется утверждение Общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы (проект закона №5723).

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К рассмотрению в повторном втором чтении предлагается проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами розничной торговли табачных изделий" (№5719).

В то же время для включения в повестку дня и принятия решения предлагаются проекты законов "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об административной ответственности граждан за нарушение таможенных правил" (№6051), "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий" (№6521), "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" по обеспечению прозрачности местного самоуправления" (№6401).

Автор: 

ВР (29245) депутат (3315) паника (45) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
+23
А где остальные? Тут на завод не выйдешь один день или опздаешь так тебя уволят нафиг, а эти мрази тупо не ходят на работу и куча льгот и зарплата бешеная, падонки
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15.02.2022 10:31
+17
голосов для принятия решений не хватает... зачем этот сбор? не пора ли бездельников разогнать?
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15.02.2022 10:30
+12
очевидно що в ВР нема не тільки монобільшості, а навіть простого кворуму. Де там те чепушило що минулу ВР розпускало через "недовіру"?
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15.02.2022 10:32
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Что то мало
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15.02.2022 10:30 Ответить
Так, яке він мав право відкривати коли немає кворуму? Треба як мінімум 226 депутатів.
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15.02.2022 10:33 Ответить
Тих депутатів які не прийшли сьогодні на засідання ВРУ потрібно оголосити в міжнародний розшук, позбавити депутатського мандату та віддати під суд як зрадників та колаборантів!
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15.02.2022 10:46 Ответить
голосов для принятия решений не хватает... зачем этот сбор? не пора ли бездельников разогнать?
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15.02.2022 10:30 Ответить
І що далі? Пряме "прєЗЕдєнтське правління"? Только нє ето...
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15.02.2022 10:34 Ответить
А зараз хіба воно криве? (преЗЄдентське правління). Адже блаЗЄнський і зараз керує в ручному режимі.
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15.02.2022 10:37 Ответить
Перевыборы.
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15.02.2022 10:40 Ответить
Ніззя - ***** нападьот...
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15.02.2022 11:20 Ответить
Все остальниє свалілі до Відня на філіжанку кохфє?
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15.02.2022 10:30 Ответить
не, поразбежались с перепугу - ждут войну с раССеей
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15.02.2022 10:36 Ответить
Запаслись попкорном и сидят у экранов тв...
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15.02.2022 12:14 Ответить
Ага, 234 втекло)))))))
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15.02.2022 10:30 Ответить
менше, рада не повна
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15.02.2022 10:58 Ответить
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15.02.2022 10:31 Ответить
А где остальные? Тут на завод не выйдешь один день или опздаешь так тебя уволят нафиг, а эти мрази тупо не ходят на работу и куча льгот и зарплата бешеная, падонки
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15.02.2022 10:31 Ответить
Они богомизбранные народники!!!
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15.02.2022 10:32 Ответить
мудрим наридом избранные.
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15.02.2022 10:55 Ответить
Їх там має бути здається 452. Де?
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15.02.2022 10:32 Ответить
С чего бы это?.. 450 их всегда было..теперь морд на 30 меньше..и знаешь почему?
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15.02.2022 10:35 Ответить
очевидно що в ВР нема не тільки монобільшості, а навіть простого кворуму. Де там те чепушило що минулу ВР розпускало через "недовіру"?
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15.02.2022 10:32 Ответить
Все ВР в реальности такими были. Только кнокодавство скрывало их бл#дство.
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15.02.2022 10:44 Ответить
Так , вот теперь слова президента , кто не прибудет , то Тому , - Что???. Кроме больных , - В Украине , а не в Израиле.
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15.02.2022 10:33 Ответить
Або всі або ніяк. розійдись, лайно.
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15.02.2022 10:33 Ответить
Ця новина виглядає феєрично на фоні хуцпи від старшої по соснах Олени Шуляк.
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15.02.2022 10:33 Ответить
"У залі зареєстровано 216 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - оголосив Стефанчук."

Джерело:
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15.02.2022 10:44 Ответить
Хто зареєструвався, того залишить. Інших під сраку з Ради. Нехай переховуються у ...... кущах.
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15.02.2022 10:34 Ответить
Яке позорище!
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15.02.2022 10:35 Ответить
Ось і визначились. З кількістю депутатів у Раді. Саме оптимальне число. 216.
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15.02.2022 10:35 Ответить
и этих многовато будет
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15.02.2022 10:38 Ответить
судя по тому, сколько их на работу приходит, сотни будет вполне дорстачно, нафига столько ненасытных захребеникам налогоплательщику???
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15.02.2022 10:35 Ответить
В повістці всяка муйня,ні слова про оборону,половина і на те х... забила! Да, прикол получивсь не дуже,получилось не так ,як і кіні!
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15.02.2022 10:37 Ответить
Блін, а тут Друзенко ще за парламенську республіку агітує.
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15.02.2022 10:37 Ответить
За що Бєня Друзенку платить, за те він і агітує.
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15.02.2022 10:45 Ответить
все отсуствующіє депутати в тєроборонє, мамой рімой клянусь
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15.02.2022 10:38 Ответить
Впечатляет
Это все что осталось?
Все остальные, по видимому очень заняты?
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15.02.2022 10:40 Ответить
Есть вероятность, что других просто не устраивает подобная повестка дня.
"Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Это наверное сейчас самый важный вопрос в Украине. Я не был антисемитом, но уже побаиваюсь, что народные избранники меня им сделают. У нас вроде как у всех нацменьшинств равные права. Но почему-то теперь на законодательном уровне выделяют одну богоизбранную нацию. У меня дети скоро историю евреев будут знать лучше, чем историю Украины. Детвора два дня занятий в школе пропускала, когда дни памяти жертв Холокоста были. Их водили в музей, рассказывали еврейские сказки, показывали фильмы. Это нормально?
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15.02.2022 10:54 Ответить
А в музей Голодомора их водили?
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15.02.2022 10:56 Ответить
Нет.
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15.02.2022 10:57 Ответить
Їх навіть 225 там немає для ухвалення простою більшістю голосів ? І це в час загрози війни ? Це треееш ! )))
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15.02.2022 10:41 Ответить
Цікаво, а хто це зробив "нас всіх разом". Мабуть 73% зараз продовжують приколюватись.
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15.02.2022 10:41 Ответить
"Після реєстрації народних депутатів, висловлення оголошень, ..."
"Москалі, сер!" (с)...
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15.02.2022 10:41 Ответить
Дивно. Зареєструвалося 216 депутатів, а за закон про запобігання антисемітизму в Україні проголосувало 295!
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15.02.2022 10:42 Ответить
Ой веэ как же так. Значит законы не действителен.
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15.02.2022 11:04 Ответить
Зверніть увагу на основні,на порозі війни,"мотиви" порядку денного-"бабло" й "семіти"! Не маю нічого проти того й іншого ,але,як що до Укаїни й українців?!
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15.02.2022 10:42 Ответить
"СЛУГА НАРОДУ" - Присутні:126 Відсутні:115
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" - Присутні:17 Відсутні:27
"Європейська солідарність" - Присутні:12 Відсутні:15
"Батьківщина" - Присутні:16 Відсутні:9
Позафракційні - Присутні:11 Відсутні:14
"За майбутнє" - Присутні:8 Відсутні:13
"ДОВІРА" - Присутні:11 Відсутні:9
"ГОЛОС" - Присутні:15 Відсутні:5
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15.02.2022 10:42 Ответить
Поголовно все фракции дефективные. Что слуги, что "ес", что матькивщина с одного дерьма сделаны. опзж нескрываемое дерьмо.
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15.02.2022 10:50 Ответить
Референдум через опитування в ДіЯ і розігнати всіх к чортам собачим , або скоротити з 450 до 216 присутніх . Решту - оголосити в розшук , позбавити майна і громадянства і переслідувати . Пряме народовладдя ! 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 10:44 Ответить
"референдум" в Дії це вже буде вишенька на тортік для цієї держави...
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15.02.2022 10:53 Ответить
Дия рассчитана на голосование, как назвать прожекты и всякую акую мутню. Серьёзные, жизненные голосования любая власть в Украине боится проводить.
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15.02.2022 10:54 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Опять майданить только уже не так?
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15.02.2022 11:02 Ответить
В зале зарегистрировано 216 народных депутатов. Источник:

Это всё, что нужно знать о властьимущих. Забздели и свалили.
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15.02.2022 10:57 Ответить
Ну и нахрен такая верховая рада? Как наградное оружие получать, штрафами людей облаживать, своим бизнесам субсидии выдавать так они все там у корыта.
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15.02.2022 11:00 Ответить
Кстати За-330 Проти-2 Утрималось-19 Не голосувало-16 Рішення-Прийнято, а это как? Если 216 пришло????????
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15.02.2022 11:07 Ответить
Есть такая штука как время. С течением времени что-то изменяется.

Например в Раде зарегистрировались еще сотня депутатов.
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15.02.2022 11:34 Ответить
Тобто, ВР недієздатна. Отже, уся відповідальність за подальші дії влади лежить на "найвеличнішому" - попався, дурник
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15.02.2022 11:12 Ответить
Посмотри они там наголосовали уже 337 голосами.
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15.02.2022 11:17 Ответить
Так це Ноу-хау від Зелених тепер можна голосувати з Мальдівських островів онлайн.
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15.02.2022 11:38 Ответить
Итого: ровно 1.5 месяца новогоднего беззаботного отдыха, целых 216 рыл с мандатами в зале, очень актуальные вопросы об антисемитизме,питьевой воде и табаке, и вообще какой-то слегка сюрр. Украинский Парламент накануне возможной полномасштабной войны...
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15.02.2022 12:11 Ответить
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15.02.2022 12:20 Ответить
Коли у поле зору потрапляє Тещин Благодійник Русік Стефанчук, або чутно, як він рохкає, серед мене виникає ряд художніх асоціацій та колоритних епітетів: найвгодованіший пупс президії Верховної Ради, свиня, боров, кабан, жиртрест, бридке липузо, слоняча дупа, свинячий кендюх, розжиріле барило, сракатий товстун, розіжратий пацюк, натоптаний черевань, пузатий опецьок, огидне чувирло, мерзенне пуздро і т.д., і т.п.
А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
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15.02.2022 12:21 Ответить
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧@slonishapito·1 ч
На першому фото - кількість зареєстрованих депутатів на засіданні ВРУ , на другому - результати голосування по Проекту Постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання



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15.02.2022 12:28 Ответить
 
 