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Стефанчук відкрив засідання Ради. ВIДЕО

Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове засідання.

Про відкриття засідання ВР оголосив спікер Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"У залі зареєстровано 216 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - оголосив Стефанчук.

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Стефанчук відкрив засідання Ради 01
Стефанчук відкрив засідання Ради 02

Після реєстрації народних депутатів, висловлення оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій і груп планується розгляд проєкту постанови "Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№6575).

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів "Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110), "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668), "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" (№5436-Д).

Також планується затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки (проєкт закону №5723).

До розгляду в повторному другому читанні пропонується проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів" (№5719).

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Водночас для включення до порядку денного та ухвалення рішення пропонуються проєкти законів "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил" (№6051), "Про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій" (№6521), "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування" (№6401).

Автор: 

ВР (14972) депутат (1776) паніка (30) Стефанчук Руслан (758)


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Топ коментарі
+23
А где остальные? Тут на завод не выйдешь один день или опздаешь так тебя уволят нафиг, а эти мрази тупо не ходят на работу и куча льгот и зарплата бешеная, падонки
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15.02.2022 10:31
+17
голосов для принятия решений не хватает... зачем этот сбор? не пора ли бездельников разогнать?
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15.02.2022 10:30
+12
очевидно що в ВР нема не тільки монобільшості, а навіть простого кворуму. Де там те чепушило що минулу ВР розпускало через "недовіру"?
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15.02.2022 10:32
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Что то мало
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15.02.2022 10:30 Відповісти
Так, яке він мав право відкривати коли немає кворуму? Треба як мінімум 226 депутатів.
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Тих депутатів які не прийшли сьогодні на засідання ВРУ потрібно оголосити в міжнародний розшук, позбавити депутатського мандату та віддати під суд як зрадників та колаборантів!
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15.02.2022 10:46 Відповісти
голосов для принятия решений не хватает... зачем этот сбор? не пора ли бездельников разогнать?
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15.02.2022 10:30 Відповісти
І що далі? Пряме "прєЗЕдєнтське правління"? Только нє ето...
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15.02.2022 10:34 Відповісти
А зараз хіба воно криве? (преЗЄдентське правління). Адже блаЗЄнський і зараз керує в ручному режимі.
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15.02.2022 10:37 Відповісти
Перевыборы.
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Ніззя - ***** нападьот...
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15.02.2022 11:20 Відповісти
Все остальниє свалілі до Відня на філіжанку кохфє?
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15.02.2022 10:30 Відповісти
не, поразбежались с перепугу - ждут войну с раССеей
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15.02.2022 10:36 Відповісти
Запаслись попкорном и сидят у экранов тв...
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15.02.2022 12:14 Відповісти
Ага, 234 втекло)))))))
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15.02.2022 10:30 Відповісти
менше, рада не повна
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15.02.2022 10:58 Відповісти
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15.02.2022 10:31 Відповісти
А где остальные? Тут на завод не выйдешь один день или опздаешь так тебя уволят нафиг, а эти мрази тупо не ходят на работу и куча льгот и зарплата бешеная, падонки
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15.02.2022 10:31 Відповісти
Они богомизбранные народники!!!
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15.02.2022 10:32 Відповісти
мудрим наридом избранные.
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15.02.2022 10:55 Відповісти
Їх там має бути здається 452. Де?
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15.02.2022 10:32 Відповісти
С чего бы это?.. 450 их всегда было..теперь морд на 30 меньше..и знаешь почему?
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15.02.2022 10:35 Відповісти
очевидно що в ВР нема не тільки монобільшості, а навіть простого кворуму. Де там те чепушило що минулу ВР розпускало через "недовіру"?
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15.02.2022 10:32 Відповісти
Все ВР в реальности такими были. Только кнокодавство скрывало их бл#дство.
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Так , вот теперь слова президента , кто не прибудет , то Тому , - Что???. Кроме больных , - В Украине , а не в Израиле.
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Або всі або ніяк. розійдись, лайно.
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15.02.2022 10:33 Відповісти
Ця новина виглядає феєрично на фоні хуцпи від старшої по соснах Олени Шуляк.
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15.02.2022 10:33 Відповісти
"У залі зареєстровано 216 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - оголосив Стефанчук."

Джерело:
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15.02.2022 10:44 Відповісти
Хто зареєструвався, того залишить. Інших під сраку з Ради. Нехай переховуються у ...... кущах.
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15.02.2022 10:34 Відповісти
Яке позорище!
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15.02.2022 10:35 Відповісти
Ось і визначились. З кількістю депутатів у Раді. Саме оптимальне число. 216.
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15.02.2022 10:35 Відповісти
и этих многовато будет
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15.02.2022 10:38 Відповісти
судя по тому, сколько их на работу приходит, сотни будет вполне дорстачно, нафига столько ненасытных захребеникам налогоплательщику???
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15.02.2022 10:35 Відповісти
В повістці всяка муйня,ні слова про оборону,половина і на те х... забила! Да, прикол получивсь не дуже,получилось не так ,як і кіні!
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15.02.2022 10:37 Відповісти
Блін, а тут Друзенко ще за парламенську республіку агітує.
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15.02.2022 10:37 Відповісти
За що Бєня Друзенку платить, за те він і агітує.
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15.02.2022 10:45 Відповісти
все отсуствующіє депутати в тєроборонє, мамой рімой клянусь
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15.02.2022 10:38 Відповісти
Впечатляет
Это все что осталось?
Все остальные, по видимому очень заняты?
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15.02.2022 10:40 Відповісти
Есть вероятность, что других просто не устраивает подобная повестка дня.
"Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні"
Это наверное сейчас самый важный вопрос в Украине. Я не был антисемитом, но уже побаиваюсь, что народные избранники меня им сделают. У нас вроде как у всех нацменьшинств равные права. Но почему-то теперь на законодательном уровне выделяют одну богоизбранную нацию. У меня дети скоро историю евреев будут знать лучше, чем историю Украины. Детвора два дня занятий в школе пропускала, когда дни памяти жертв Холокоста были. Их водили в музей, рассказывали еврейские сказки, показывали фильмы. Это нормально?
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15.02.2022 10:54 Відповісти
А в музей Голодомора их водили?
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15.02.2022 10:56 Відповісти
Нет.
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Їх навіть 225 там немає для ухвалення простою більшістю голосів ? І це в час загрози війни ? Це треееш ! )))
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Цікаво, а хто це зробив "нас всіх разом". Мабуть 73% зараз продовжують приколюватись.
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15.02.2022 10:41 Відповісти
"Після реєстрації народних депутатів, висловлення оголошень, ..."
"Москалі, сер!" (с)...
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15.02.2022 10:41 Відповісти
Дивно. Зареєструвалося 216 депутатів, а за закон про запобігання антисемітизму в Україні проголосувало 295!
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Ой веэ как же так. Значит законы не действителен.
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15.02.2022 11:04 Відповісти
Зверніть увагу на основні,на порозі війни,"мотиви" порядку денного-"бабло" й "семіти"! Не маю нічого проти того й іншого ,але,як що до Укаїни й українців?!
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15.02.2022 10:42 Відповісти
"СЛУГА НАРОДУ" - Присутні:126 Відсутні:115
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" - Присутні:17 Відсутні:27
"Європейська солідарність" - Присутні:12 Відсутні:15
"Батьківщина" - Присутні:16 Відсутні:9
Позафракційні - Присутні:11 Відсутні:14
"За майбутнє" - Присутні:8 Відсутні:13
"ДОВІРА" - Присутні:11 Відсутні:9
"ГОЛОС" - Присутні:15 Відсутні:5
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15.02.2022 10:42 Відповісти
Поголовно все фракции дефективные. Что слуги, что "ес", что матькивщина с одного дерьма сделаны. опзж нескрываемое дерьмо.
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15.02.2022 10:50 Відповісти
Референдум через опитування в ДіЯ і розігнати всіх к чортам собачим , або скоротити з 450 до 216 присутніх . Решту - оголосити в розшук , позбавити майна і громадянства і переслідувати . Пряме народовладдя ! 🇺🇦😎👍
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15.02.2022 10:44 Відповісти
"референдум" в Дії це вже буде вишенька на тортік для цієї держави...
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15.02.2022 10:53 Відповісти
Дия рассчитана на голосование, как назвать прожекты и всякую акую мутню. Серьёзные, жизненные голосования любая власть в Украине боится проводить.
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15.02.2022 10:54 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет. Опять майданить только уже не так?
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15.02.2022 11:02 Відповісти
В зале зарегистрировано 216 народных депутатов. Источник:

Это всё, что нужно знать о властьимущих. Забздели и свалили.
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15.02.2022 10:57 Відповісти
Ну и нахрен такая верховая рада? Как наградное оружие получать, штрафами людей облаживать, своим бизнесам субсидии выдавать так они все там у корыта.
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15.02.2022 11:00 Відповісти
Кстати За-330 Проти-2 Утрималось-19 Не голосувало-16 Рішення-Прийнято, а это как? Если 216 пришло????????
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15.02.2022 11:07 Відповісти
Есть такая штука как время. С течением времени что-то изменяется.

Например в Раде зарегистрировались еще сотня депутатов.
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15.02.2022 11:34 Відповісти
Тобто, ВР недієздатна. Отже, уся відповідальність за подальші дії влади лежить на "найвеличнішому" - попався, дурник
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15.02.2022 11:12 Відповісти
Посмотри они там наголосовали уже 337 голосами.
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15.02.2022 11:17 Відповісти
Так це Ноу-хау від Зелених тепер можна голосувати з Мальдівських островів онлайн.
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15.02.2022 11:38 Відповісти
Итого: ровно 1.5 месяца новогоднего беззаботного отдыха, целых 216 рыл с мандатами в зале, очень актуальные вопросы об антисемитизме,питьевой воде и табаке, и вообще какой-то слегка сюрр. Украинский Парламент накануне возможной полномасштабной войны...
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15.02.2022 12:11 Відповісти
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15.02.2022 12:20 Відповісти
Коли у поле зору потрапляє Тещин Благодійник Русік Стефанчук, або чутно, як він рохкає, серед мене виникає ряд художніх асоціацій та колоритних епітетів: найвгодованіший пупс президії Верховної Ради, свиня, боров, кабан, жиртрест, бридке липузо, слоняча дупа, свинячий кендюх, розжиріле барило, сракатий товстун, розіжратий пацюк, натоптаний черевань, пузатий опецьок, огидне чувирло, мерзенне пуздро і т.д., і т.п.
А ще виникає непереборне бажання врізати череваню Русіку настільки дебелого пенделя у здоровезну сраку, щоб сейсмічна хвиля обрюзглими жировими складками його тостелезної туші дійшла до лощеної мордяки і обвислі щоки гучно ляснули одна об одну.
І треба ж такому трапитися, що настільки відразлива почвара тепер ще й "обличчя українського парламентаризму".
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15.02.2022 12:21 Відповісти
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧@slonishapito·1 ч
На першому фото - кількість зареєстрованих депутатів на засіданні ВРУ , на другому - результати голосування по Проекту Постанови про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання



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15.02.2022 12:28 Відповісти
 
 