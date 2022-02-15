Стефанчук відкрив засідання Ради. ВIДЕО

Сьогодні, 15 лютого, Верховна Рада зібралася на чергове засідання.

Про відкриття засідання ВР оголосив спікер Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"У залі зареєстровано 216 народних депутатів. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую відкритим", - оголосив Стефанчук.

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Після реєстрації народних депутатів, висловлення оголошень, заяв, повідомлень, пропозицій від депутатських фракцій і груп планується розгляд проєкту постанови "Про порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№6575).

Крім того, порядок денний передбачає розгляд у другому читанні законопроєктів "Про внесення змін до статі 161 Кримінального кодексу України для реалізації положень Закону України "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" (№5110), "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення пенсійного законодавства" (№4668), "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення енергії" (№5436-Д).

Також планується затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України" на 2022 - 2026 роки (проєкт закону №5723).

До розгляду в повторному другому читанні пропонується проєкт закону "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів" (№5719).

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Водночас для включення до порядку денного та ухвалення рішення пропонуються проєкти законів "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності громадян за порушення митних правил" (№6051), "Про внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву" щодо надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення воєнних (бойових) дій" (№6521), "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування" (№6401).