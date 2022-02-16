Танковая армия Западного военного округа РФ возвращается с учений, – росСМИ. ВИДЕО

Российские пропагандисты заявили о возвращении танковой армии Западного военного округа РФ в места постоянной дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на российских ресурсах было опубликовано видео, где танки грузятся на железнодорожные платформы. Однако продемонстрированные кадры не позволяют сделать выводы о местонахождении техники, направлении движения эшелонов, времени создания записи или каких-либо других признаков отвода российской техники от границы с Украиной.

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