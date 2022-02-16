Танковая армия Западного военного округа РФ возвращается с учений, – росСМИ. ВИДЕО
Российские пропагандисты заявили о возвращении танковой армии Западного военного округа РФ в места постоянной дислокации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на российских ресурсах было опубликовано видео, где танки грузятся на железнодорожные платформы. Однако продемонстрированные кадры не позволяют сделать выводы о местонахождении техники, направлении движения эшелонов, времени создания записи или каких-либо других признаков отвода российской техники от границы с Украиной.
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+49 secret secret_too
показать весь комментарий16.02.2022 16:22
+39 Александр Чуднивец #474549
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+19 Small Jerboa
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Вместе с тем, Президент (Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Зеркаль etc) такой приказ отдать способны, равно как и обеспечить контроль за его успешным выполнением. Поэтому ходите на выборы с детьми, чтобы дети понимали, что на выборы нужно ходить, а вы - чтобы понимать, что именно вас лично Зеленский в следующий раз не наи*ёт
Baby don't sad me
Don't sad me, no more
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
Восточный военный округ так и сидит по ближе, пусть валят по дальше, потом о чем-то можно будет говорить, а если отвели на 10 км войска, то это не отвод
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
однозначно фейк
кстати и сейчас дождь пирищит...
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"
"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"
Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", - заявили составители доклада.
https://raport.valisluureamet.ee/en/russian-armed-forces/russia-is-ready-for-war/
ані піждЯт!
А нашим багато соляри не потрібно - їм же не треба їхать на танках до Індійського океану щоб чоботи помить - будуть по "іхтанєтах" стрілять з капоніра
"В каком полку служили?!" (Ільф Петров "12 стульев")