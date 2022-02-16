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Танковая армия Западного военного округа РФ возвращается с учений, – росСМИ. ВИДЕО

Российские пропагандисты заявили о возвращении танковой армии Западного военного округа РФ в места постоянной дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на российских ресурсах было опубликовано видео, где танки грузятся на железнодорожные платформы. Однако продемонстрированные кадры не позволяют сделать выводы о местонахождении техники, направлении движения эшелонов, времени создания записи или каких-либо других признаков отвода российской техники от границы с Украиной.

Также читайте: Признаков деэскалации на границе России с Украиной пока не видно, - Столтенберг

Танковая армия Западного военного округа РФ возвращается с учений, – росСМИ 01

Также смотрите: Подразделения ЮВО возвращаются в места постоянной дислокации после "учений" в оккупированном Крыму, - Минобороны РФ. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) вторжение (508)


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Топ комментарии
+49
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16.02.2022 16:22
+39
Нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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16.02.2022 16:17
+19
Пока не будет ПОДТВЕРЖДЕНИЯ американской разведки - веры этой "информации" НЕТ!
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16.02.2022 16:23
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Нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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16.02.2022 16:17 Ответить
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16.02.2022 16:22 Ответить
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16.02.2022 16:44 Ответить
На цей раз мокшам повезло. Не перетворилися на бурятів.
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16.02.2022 16:18 Ответить
Все как обычно. Ехай домой кац, водки нет!
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16.02.2022 16:51 Ответить
Президент Зеленский в принципе не способен отдать приказ освободить оккупированные территории и восстановить конституционный порядок в Крыму.

Вместе с тем, Президент (Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Зеркаль etc) такой приказ отдать способны, равно как и обеспечить контроль за его успешным выполнением. Поэтому ходите на выборы с детьми, чтобы дети понимали, что на выборы нужно ходить, а вы - чтобы понимать, что именно вас лично Зеленский в следующий раз не наи*ёт
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16.02.2022 20:01 Ответить
чушь несёшь
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16.02.2022 21:45 Ответить
What is NLAW
Baby don't sad me
Don't sad me, no more
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16.02.2022 16:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=HEXWRTEbj1I
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16.02.2022 19:15 Ответить
Не знав, що у всій армії тільки 9 танків.
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16.02.2022 16:18 Ответить
эти просто на ходу. а так то их тыщщщщщиии.....
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16.02.2022 16:20 Ответить
Это, что бы перевеса не заметили, хитрые такие.
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16.02.2022 16:27 Ответить
это те, которые смогли уехать своим ходом.... остальные еще откапывать откапывать.. а мож так бросят - толку от них что с зели президент....
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16.02.2022 16:44 Ответить
Дуже достовірна інформація. Безумовно, варта уваги...
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16.02.2022 16:19 Ответить
Таке враження що метою цих перекидок танків було озброїти Україну.
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16.02.2022 16:19 Ответить
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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16.02.2022 16:47 Ответить
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16.02.2022 20:04 Ответить
https://youtube.com/shorts/iOovvXFaih0?feature=share
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16.02.2022 16:21 Ответить
Дякуємо вам за джевеліни і нлау, ватани.
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16.02.2022 16:21 Ответить
Интересно, все "отступают" это все части, которые дислоцируются и так рядом с границей.
Восточный военный округ так и сидит по ближе, пусть валят по дальше, потом о чем-то можно будет говорить, а если отвели на 10 км войска, то это не отвод
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16.02.2022 16:22 Ответить
Собственно так и есть. Когда начнут железо, да и мясо, обратно на восток тянуть, тогда можно думать о том что был громкий пук в лужу. А пока рано
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16.02.2022 16:53 Ответить
Пока не будет ПОДТВЕРЖДЕНИЯ американской разведки - веры этой "информации" НЕТ!
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16.02.2022 16:23 Ответить
Враховуючи скільки разів по їх свідченнях нас мали бомбити, вірити зараз можна тільки нашій розвідці.
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16.02.2022 20:54 Ответить
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16.02.2022 16:24 Ответить
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16.02.2022 16:25 Ответить
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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16.02.2022 16:52 Ответить
і жоден танк не перекинувся доки заїжджав?
однозначно фейк
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16.02.2022 16:26 Ответить
То шо заявляють рос змі нікуя не правда,з одного полігону біля кордону України перекидають на інший.Нафіга це тут виставляти??
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16.02.2022 16:27 Ответить
Откуда снег ?
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16.02.2022 16:30 Ответить
и меня это напрягает... когда и где были сделаны эти кадры...
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16.02.2022 16:56 Ответить
да есть еще снег ! у меня в полтавской области лежит, не растаял еще
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16.02.2022 17:21 Ответить
у нас в Днепре последний... дождями несколько дней назад смыло...
кстати и сейчас дождь пирищит...
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16.02.2022 17:44 Ответить
Там ще всюди сніг, дико колиу нас на вулиці +11, але там є, тут можна подивитись сніжний покров.https://www.ventusky.com/ru/chernivtsi Чернівці (Chernivtsi) - Ventusky
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16.02.2022 18:53 Ответить
Карочє перекур до літа, поки болото висохне.
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16.02.2022 16:30 Ответить
а вообще су....ки, что теперь в ухи втыривать?
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16.02.2022 16:30 Ответить
Така тепер доля України, жити в постійній психологічній напрузі та очікуванні війни.Як тільки "брат'ям" потрібно буде, щось продавити в своїх інтересах,так відразу ці "мангали з шашликом" знову будуть біля кордону☹️
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16.02.2022 16:31 Ответить
говорят, ***** свои скоро лапти сплетут
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16.02.2022 20:06 Ответить
Що кацапка - за "сонцеликого" образилася? Я тобі зараз настрій підніму!


"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
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17.02.2022 10:47 Ответить
Кому они втирают. Сидят на границе, ждут момента. Но и это блеф. Специально сливают неоднозначную инфу чтобы их подозревали. Воевать они не пойдут, кишка тонка. Так, лишь бы запад подразнить и украинцев подоставать. Наверно это месть за кричалку птн хло. А нам это на руку по большому счету, может наконец то нас перестанут с рашкой путать. Теперь то точно дойдет что есть Украина а есть рашка и это разные страны. Ну и вооружаемся понемногу, тренируется, готовимся, рано или поздно пригодится.
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16.02.2022 16:31 Ответить
Думали залякають українців і ті зроблять все, що бажає пуйло, але по-дитячому задканули і показали всьому світу які бахнуті на всю голову.
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16.02.2022 16:31 Ответить
Водка-балалайка Косогазые славяне отступают
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16.02.2022 16:33 Ответить
Разведка Эстонии в официальном рапорте донесла что нападение перенесли на конец февраля.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", - заявили составители доклада.

https://raport.valisluureamet.ee/en/russian-armed-forces/russia-is-ready-for-war/
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16.02.2022 16:33 Ответить
повертається з навчань?
ані піждЯт!
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16.02.2022 16:37 Ответить
тупые уроды вбухали денег не меряно.. не сиделось на жопе ровно.. учения.. погрузили разгрузили.. пяток завязло в болоте.. остальные так простояли.. за кабыздохов вообще не говорю... повезло ..как собаки в палатках в грязи .. кормежка как у собак...
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16.02.2022 16:38 Ответить
А скіьки пропили солярки сухпаїв лопат ломів та інших інструментів і майна!
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16.02.2022 16:55 Ответить
Ти-б хоч не писав цього під німецьким прапорцем - бо німецькі військові тобі очі заплюють - їм не дають необїідних коштів для поточних ремонтів і половина бронетехніки небоєготова Про це сам їх міністр оборони казав!
А нашим багато соляри не потрібно - їм же не треба їхать на танках до Індійського океану щоб чоботи помить - будуть по "іхтанєтах" стрілять з капоніра
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16.02.2022 17:17 Ответить
Не надоело еще унижаться на этом сайте?🤣🤣🤣
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16.02.2022 17:30 Ответить
А ти у нас "офіцер з бойовим досвідом" і знаєш більше мене?
"В каком полку служили?!" (Ільф Петров "12 стульев")
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17.02.2022 09:21 Ответить
Поки що умирають твої "уйобки" - під Гостомелем і Васильковом!!!
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28.02.2022 10:39 Ответить
Курица безмозглая, мы, кто постарше служили при совке, но поддерживать тоталитарных упырей при власти не будем.
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28.02.2022 10:43 Ответить
ну да .. тебе то ботве кортопляного батьки виднее
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20.02.2022 17:34 Ответить
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16.02.2022 16:39 Ответить
вже навчилися, мля
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16.02.2022 16:41 Ответить
России верить-себя не уважать . Типичные признаки фашистской мафии в России.
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16.02.2022 16:44 Ответить
Це відео нічого не доказує.
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16.02.2022 16:48 Ответить
ми в курсі що таке відосікі, як їх роблять та для чого
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16.02.2022 16:50 Ответить
Путін відводить війська... Ще пару відводів і всі його ударні групи будуть сформовані. Ми ж пам'ятаємо, що війська і накопичились там в результаті навчань і відводів.
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16.02.2022 16:52 Ответить
слишком много снега...
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16.02.2022 16:57 Ответить
После заявления Конашенкова телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал https://theins.ru/news/248573 ролик , в котором БМП-3 136-й мотострелковой бригады грузят на железнодорожную платформу. При этом в ролике узнается локация - съемка осуществлялась предположительно на ж/д вокзале в Бахчисарае (Крым).
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16.02.2022 16:57 Ответить
Привильно, ***@вайте поскорее в свои *****, казламордые, пока вас джавелинами на зажарили
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16.02.2022 16:59 Ответить
Итоги "отвода" можно будет посмотреть не раньше 27-28 февраля. Сейчас это пока разговор " не о чем".
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16.02.2022 17:28 Ответить
А виздихалиб ви всі,паскуди!
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16.02.2022 18:24 Ответить
Старая рухлядь. Такой ворон пугать а не НАТО
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16.02.2022 19:19 Ответить
вОнюшки, щоб ви всi повиздихали !
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16.02.2022 21:19 Ответить
 
 