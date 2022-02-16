РосЗМІ: Танкова армія Західного військового округу РФ повертається з навчань. ВIДЕО
Російські пропагандисти заявили про повернення танкової армії Західного військового округу РФ у місця постійної дислокації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на російських ресурсах було опубліковано відео, на якому танки вантажаться на залізничні платформи. Однак, продемонстровані кадри не дозволяють зробити висновків про місцезнаходження техніки, напрям руху ешелонів, час створення запису чи будь-яких інших ознак відведення російської техніки від кордону з Україною.
Топ коментарі
+49 secret secret_too
показати весь коментар16.02.2022 16:22
+39 Александр Чуднивец #474549
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+19 Small Jerboa
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Вместе с тем, Президент (Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Зеркаль etc) такой приказ отдать способны, равно как и обеспечить контроль за его успешным выполнением. Поэтому ходите на выборы с детьми, чтобы дети понимали, что на выборы нужно ходить, а вы - чтобы понимать, что именно вас лично Зеленский в следующий раз не наи*ёт
Baby don't sad me
Don't sad me, no more
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!
- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
Восточный военный округ так и сидит по ближе, пусть валят по дальше, потом о чем-то можно будет говорить, а если отвели на 10 км войска, то это не отвод
Китайцы всполошились:
- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!
Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
однозначно фейк
кстати и сейчас дождь пирищит...
"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"
"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!
Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"
Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", - заявили составители доклада.
https://raport.valisluureamet.ee/en/russian-armed-forces/russia-is-ready-for-war/
ані піждЯт!
А нашим багато соляри не потрібно - їм же не треба їхать на танках до Індійського океану щоб чоботи помить - будуть по "іхтанєтах" стрілять з капоніра
"В каком полку служили?!" (Ільф Петров "12 стульев")