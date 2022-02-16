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РосЗМІ: Танкова армія Західного військового округу РФ повертається з навчань. ВIДЕО

Російські пропагандисти заявили про повернення танкової армії Західного військового округу РФ у місця постійної дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на російських ресурсах було опубліковано відео, на якому танки вантажаться на залізничні платформи. Однак, продемонстровані кадри не дозволяють зробити висновків про місцезнаходження техніки, напрям руху ешелонів, час створення запису чи будь-яких інших ознак відведення російської техніки від кордону з Україною.

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РосЗМІ: Танкова армія Західного військового округу РФ повертається з навчань 01

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Автор: 

армія рф (17373) вторгнення (380)


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Топ коментарі
+49
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16.02.2022 16:22
+39
Нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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16.02.2022 16:17
+19
Пока не будет ПОДТВЕРЖДЕНИЯ американской разведки - веры этой "информации" НЕТ!
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16.02.2022 16:23
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Нравіца нє нравіца-буряти будут жаріцца...
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16.02.2022 16:17 Відповісти
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16.02.2022 16:22 Відповісти
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16.02.2022 16:44 Відповісти
На цей раз мокшам повезло. Не перетворилися на бурятів.
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16.02.2022 16:18 Відповісти
Все как обычно. Ехай домой кац, водки нет!
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16.02.2022 16:51 Відповісти
Президент Зеленский в принципе не способен отдать приказ освободить оккупированные территории и восстановить конституционный порядок в Крыму.

Вместе с тем, Президент (Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Зеркаль etc) такой приказ отдать способны, равно как и обеспечить контроль за его успешным выполнением. Поэтому ходите на выборы с детьми, чтобы дети понимали, что на выборы нужно ходить, а вы - чтобы понимать, что именно вас лично Зеленский в следующий раз не наи*ёт
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16.02.2022 20:01 Відповісти
чушь несёшь
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16.02.2022 21:45 Відповісти
What is NLAW
Baby don't sad me
Don't sad me, no more
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16.02.2022 16:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HEXWRTEbj1I
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16.02.2022 19:15 Відповісти
Не знав, що у всій армії тільки 9 танків.
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16.02.2022 16:18 Відповісти
эти просто на ходу. а так то их тыщщщщщиии.....
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16.02.2022 16:20 Відповісти
Это, что бы перевеса не заметили, хитрые такие.
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16.02.2022 16:27 Відповісти
это те, которые смогли уехать своим ходом.... остальные еще откапывать откапывать.. а мож так бросят - толку от них что с зели президент....
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16.02.2022 16:44 Відповісти
Дуже достовірна інформація. Безумовно, варта уваги...
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16.02.2022 16:19 Відповісти
Таке враження що метою цих перекидок танків було озброїти Україну.
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16.02.2022 16:19 Відповісти
Зібрав Шойгу своїх генералів і показує їм "нову" російську техніку Полазили у танку танкісти вилізли і питають:
- А что же тут "нового"?! Обычный Т-72 Только башня внутри и всё оборудование имеют какой-то странный окрас!
- Так в нём-то всё дело! Это специальное огнестойкое антипригарное покрытие!
- Ну и в чём его секрет?
- А секрет в том что после попадания в него кумулятивной струи или "ударного ядра" Джавелина или британского NLAW оборудование и стенки можно отмыть от нагара обычным мыльным раствором!

- А что с экипажем?
- После попадания нагар на стенках - это и есть экипаж! Да "х** с ними"! Главное -отмывается он теперь легко, а бабы новых нарожают!
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16.02.2022 16:47 Відповісти
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16.02.2022 20:04 Відповісти
https://youtube.com/shorts/iOovvXFaih0?feature=share
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16.02.2022 16:21 Відповісти
Дякуємо вам за джевеліни і нлау, ватани.
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16.02.2022 16:21 Відповісти
Интересно, все "отступают" это все части, которые дислоцируются и так рядом с границей.
Восточный военный округ так и сидит по ближе, пусть валят по дальше, потом о чем-то можно будет говорить, а если отвели на 10 км войска, то это не отвод
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16.02.2022 16:22 Відповісти
Собственно так и есть. Когда начнут железо, да и мясо, обратно на восток тянуть, тогда можно думать о том что был громкий пук в лужу. А пока рано
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16.02.2022 16:53 Відповісти
Пока не будет ПОДТВЕРЖДЕНИЯ американской разведки - веры этой "информации" НЕТ!
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16.02.2022 16:23 Відповісти
Враховуючи скільки разів по їх свідченнях нас мали бомбити, вірити зараз можна тільки нашій розвідці.
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16.02.2022 20:54 Відповісти
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16.02.2022 16:24 Відповісти
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16.02.2022 16:25 Відповісти
В ответ на очередное «быкование» министра иностранных дел РФ Лаврова в Стокгольме США приняли решение перебросить две группы стратегических бомбардировщиков В-1В из Португалии в Польшу и Румынию

Китайцы всполошились:

- Слушайте американцы! Мы так не договаривались! Если будете стрелять - то только по европейской части России ! Сибирь и Дальний Восток - сфера наших экономических интересов!

Американцы отвечают:
- Ничего! Сибирь большая - расселитесь на свободных от радиоактивного заражения местах!
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16.02.2022 16:52 Відповісти
і жоден танк не перекинувся доки заїжджав?
однозначно фейк
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16.02.2022 16:26 Відповісти
То шо заявляють рос змі нікуя не правда,з одного полігону біля кордону України перекидають на інший.Нафіга це тут виставляти??
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16.02.2022 16:27 Відповісти
Откуда снег ?
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16.02.2022 16:30 Відповісти
и меня это напрягает... когда и где были сделаны эти кадры...
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16.02.2022 16:56 Відповісти
да есть еще снег ! у меня в полтавской области лежит, не растаял еще
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16.02.2022 17:21 Відповісти
у нас в Днепре последний... дождями несколько дней назад смыло...
кстати и сейчас дождь пирищит...
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16.02.2022 17:44 Відповісти
Там ще всюди сніг, дико колиу нас на вулиці +11, але там є, тут можна подивитись сніжний покров.https://www.ventusky.com/ru/chernivtsi Чернівці (Chernivtsi) - Ventusky
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16.02.2022 18:53 Відповісти
Карочє перекур до літа, поки болото висохне.
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16.02.2022 16:30 Відповісти
а вообще су....ки, что теперь в ухи втыривать?
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16.02.2022 16:30 Відповісти
Така тепер доля України, жити в постійній психологічній напрузі та очікуванні війни.Як тільки "брат'ям" потрібно буде, щось продавити в своїх інтересах,так відразу ці "мангали з шашликом" знову будуть біля кордону☹️
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16.02.2022 16:31 Відповісти
говорят, ***** свои скоро лапти сплетут
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16.02.2022 20:06 Відповісти
Що кацапка - за "сонцеликого" образилася? Я тобі зараз настрій підніму!


"Передайте Путину - мы ещё потерпим!" -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё. -
"Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Лишь бы он, касатик наш, наказал ворьё!"

"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны. -
"Поднимает Родину - очень это нравится.
Лишь бы, мля, с Америкой, не было войны!

Пусть в говне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой.
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фашистам-гитлерам, однозначно, - смерть им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?
Передайте Путину, сдохнем все, но стерпим,
Им в Кремле осталось лишь малость подождать!"

Умирали русские нищими и голыми,
Устилая трупами кладбища страны.
"Доверяем Путину!" - повторяли големы. -
"Вымрем сами, только бы - не было войны!"
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17.02.2022 10:47 Відповісти
Кому они втирают. Сидят на границе, ждут момента. Но и это блеф. Специально сливают неоднозначную инфу чтобы их подозревали. Воевать они не пойдут, кишка тонка. Так, лишь бы запад подразнить и украинцев подоставать. Наверно это месть за кричалку птн хло. А нам это на руку по большому счету, может наконец то нас перестанут с рашкой путать. Теперь то точно дойдет что есть Украина а есть рашка и это разные страны. Ну и вооружаемся понемногу, тренируется, готовимся, рано или поздно пригодится.
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16.02.2022 16:31 Відповісти
Думали залякають українців і ті зроблять все, що бажає пуйло, але по-дитячому задканули і показали всьому світу які бахнуті на всю голову.
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16.02.2022 16:31 Відповісти
Водка-балалайка Косогазые славяне отступают
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16.02.2022 16:33 Відповісти
Разведка Эстонии в официальном рапорте донесла что нападение перенесли на конец февраля.

"По нашей оценке, российские вооруженные силы могут приступить к полномасштабной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции потребуется только политическое решение", - заявили составители доклада.

https://raport.valisluureamet.ee/en/russian-armed-forces/russia-is-ready-for-war/
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16.02.2022 16:33 Відповісти
повертається з навчань?
ані піждЯт!
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16.02.2022 16:37 Відповісти
тупые уроды вбухали денег не меряно.. не сиделось на жопе ровно.. учения.. погрузили разгрузили.. пяток завязло в болоте.. остальные так простояли.. за кабыздохов вообще не говорю... повезло ..как собаки в палатках в грязи .. кормежка как у собак...
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16.02.2022 16:38 Відповісти
А скіьки пропили солярки сухпаїв лопат ломів та інших інструментів і майна!
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16.02.2022 16:55 Відповісти
Ти-б хоч не писав цього під німецьким прапорцем - бо німецькі військові тобі очі заплюють - їм не дають необїідних коштів для поточних ремонтів і половина бронетехніки небоєготова Про це сам їх міністр оборони казав!
А нашим багато соляри не потрібно - їм же не треба їхать на танках до Індійського океану щоб чоботи помить - будуть по "іхтанєтах" стрілять з капоніра
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16.02.2022 17:17 Відповісти
Не надоело еще унижаться на этом сайте?🤣🤣🤣
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16.02.2022 17:30 Відповісти
А ти у нас "офіцер з бойовим досвідом" і знаєш більше мене?
"В каком полку служили?!" (Ільф Петров "12 стульев")
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17.02.2022 09:21 Відповісти
Поки що умирають твої "уйобки" - під Гостомелем і Васильковом!!!
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28.02.2022 10:39 Відповісти
Курица безмозглая, мы, кто постарше служили при совке, но поддерживать тоталитарных упырей при власти не будем.
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28.02.2022 10:43 Відповісти
ну да .. тебе то ботве кортопляного батьки виднее
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20.02.2022 17:34 Відповісти
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16.02.2022 16:39 Відповісти
вже навчилися, мля
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16.02.2022 16:41 Відповісти
России верить-себя не уважать . Типичные признаки фашистской мафии в России.
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16.02.2022 16:44 Відповісти
Це відео нічого не доказує.
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16.02.2022 16:48 Відповісти
ми в курсі що таке відосікі, як їх роблять та для чого
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16.02.2022 16:50 Відповісти
Путін відводить війська... Ще пару відводів і всі його ударні групи будуть сформовані. Ми ж пам'ятаємо, що війська і накопичились там в результаті навчань і відводів.
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16.02.2022 16:52 Відповісти
слишком много снега...
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16.02.2022 16:57 Відповісти
После заявления Конашенкова телеканал Минобороны РФ «Звезда» опубликовал https://theins.ru/news/248573 ролик , в котором БМП-3 136-й мотострелковой бригады грузят на железнодорожную платформу. При этом в ролике узнается локация - съемка осуществлялась предположительно на ж/д вокзале в Бахчисарае (Крым).
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16.02.2022 16:57 Відповісти
Привильно, ***@вайте поскорее в свои *****, казламордые, пока вас джавелинами на зажарили
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16.02.2022 16:59 Відповісти
Итоги "отвода" можно будет посмотреть не раньше 27-28 февраля. Сейчас это пока разговор " не о чем".
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16.02.2022 17:28 Відповісти
А виздихалиб ви всі,паскуди!
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16.02.2022 18:24 Відповісти
Старая рухлядь. Такой ворон пугать а не НАТО
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16.02.2022 19:19 Відповісти
вОнюшки, щоб ви всi повиздихали !
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16.02.2022 21:19 Відповісти
 
 