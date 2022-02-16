РосЗМІ: Танкова армія Західного військового округу РФ повертається з навчань. ВIДЕО

Російські пропагандисти заявили про повернення танкової армії Західного військового округу РФ у місця постійної дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на російських ресурсах було опубліковано відео, на якому танки вантажаться на залізничні платформи. Однак, продемонстровані кадри не дозволяють зробити висновків про місцезнаходження техніки, напрям руху ешелонів, час створення запису чи будь-яких інших ознак відведення російської техніки від кордону з Україною.

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