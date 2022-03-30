"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО

Один из российских пропагандистов на политическом ток-шоу для россиян заявил, что действия армии РФ во время войны в Украине войдут в учебное военное руководство всех стран мира.

Как сообщает Цензор. НЕТ, пропагандист уверен, что русский опыт будут учить и пробовать повторить.

"Это война будущего", – заявил участник ток-шоу.

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