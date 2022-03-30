"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО
Один из российских пропагандистов на политическом ток-шоу для россиян заявил, что действия армии РФ во время войны в Украине войдут в учебное военное руководство всех стран мира.
Как сообщает Цензор. НЕТ, пропагандист уверен, что русский опыт будут учить и пробовать повторить.
"Это война будущего", – заявил участник ток-шоу.
Топ комментарии
+95 Совестно за Брата
показать весь комментарий30.03.2022 20:30
+80 Максім ХОЙ #398010
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+80 Василий СПРУТ
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У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
Советско-финляндская война1939н., известная в истории как Зимняя.
Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.
Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.
Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.
СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.
Нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь
https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
Правоохоронні структури не повинні залишати поза увагою такі заклики.