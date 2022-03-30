РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6343 посетителя онлайн
Новости Видео Война
67 141 223

"Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример с армии РФ", - кремлевские пропагандисты о боях в Украине. ВИДЕО

Один из российских пропагандистов на политическом ток-шоу для россиян заявил, что действия армии РФ во время войны в Украине войдут в учебное военное руководство всех стран мира.

Как сообщает Цензор. НЕТ, пропагандист уверен, что русский опыт будут учить и пробовать повторить.

"Это война будущего", – заявил участник ток-шоу.

Также смотрите: "Не надо деморализовывать наш народ и наших военнослужащих! Это - слабость!", - кремлевский пропагандист Соловьев о переговорах в Стамбуле. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Думаю, что наступление у них сегодня закончилось", - украинские воины артиллерией уничтожают оккупантов. ВИДЕО беспилотника

армия РФ (19197) пропаганда (3675) уничтожение (6909) Чернобаевка (69)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+95
Идиоты выщают для дегениратов...
показать весь комментарий
30.03.2022 20:30
+80
Это война будущего. Ее будут изучать и пытаться брать пример"
показать весь комментарий
30.03.2022 20:33
+80
Правильно сказал Немцов -- они все ******** ******** во главе с ******
показать весь комментарий
30.03.2022 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
накатим за дидов)))) диды уже облучились в ченобыле в окопах - прекрасная новость уже автобусами возят в БССР, на центр лечения радологии
показать весь комментарий
30.03.2022 22:52 Ответить
Хочется дожить....до двух событий, первое: это до нашей Победы на рашистской помойкой, и второе: когда путынских скотов, пропагандистов и убийц, на площадях, проснувшийся от зомбирования народ будет вешать и рвать конями пополам!
показать весь комментарий
30.03.2022 23:00 Ответить
как в анекдоте: Заходят в бар кацап, днэровец и кадыровец, ...кацап говорит нам троим как обычно!.... и им дали пиз..ды!
показать весь комментарий
30.03.2022 23:02 Ответить
Та вже навіть фільми давно знімають про війну космодесантників с зергами
показать весь комментарий
30.03.2022 23:14 Ответить
Ну это для внутреннего рынка, просто нужно набрать новых солдатов, а если скажут правду, то никто не пойдет.
показать весь комментарий
31.03.2022 00:58 Ответить
Будущего? но на танках даже нету активной защиты.
показать весь комментарий
31.03.2022 01:03 Ответить
Армия пид*арав . нисильников . мародеров. предателей .самая конченная .грязная .******* армия мира. недостраны.бензаколонки .бесправия .рабская армия упырей.мракобесов.чертей.шайтанов.******** и тирании .
показать весь комментарий
31.03.2022 04:51 Ответить
Армия нацистских-рашистов. шизофреников
показать весь комментарий
31.03.2022 04:52 Ответить
У него дыра размером с голову
показать весь комментарий
31.03.2022 05:13 Ответить
а как хвамилия этого придурка, который говорит, что другие армии мира будут брать пример с мокшанской армии? вроде бы не в грязи, одет прилично... единственное чего не хватает у этого ыхспэрда - это мозгов... хотя зачем они нужны кацапу...
показать весь комментарий
31.03.2022 06:43 Ответить
Бляха, диванні воїни, ви будете відвойовувати? Чи арестовича переслухали, що ми всіх перемагаємо?
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
показать весь комментарий
31.03.2022 08:57 Ответить
Бляха, диванні воїни, ви будете відвойовувати? Чи арестовича переслухали, що ми всіх перемагаємо?
У нас вся країна на межі витривалості, і з допомогою заходу, а рашка ще навіть мобілізацію не проводила.
Те що там допатякались - які часові рамки того? Мінські угоди 7 років крутили. Чи вже завтра референдум? Задовбали.
Те що нам не кажуть про наші втрати - не значить що їх немає. А те що ці тварі з мирняками роблять взагалі за межами людяності.
Якщо зараз є можливість зупинити обстріли і продовжувати дипломатію - треба так робити.
Читаєш коменти - кожен третій бляха рембо. мордор і половини не використав що має, а і нас вже міста вщент і десятки тисяч загиблих. В крим вони зібрались, вояки
показать весь комментарий
31.03.2022 08:59 Ответить
кто то высказался по ситуации на сегодняшний день. ты полководец стратег как себе предстваляешь современную войнй? поведай дядя. может тебе в генштаб начальником! ну мобилизовали русишвайны еще1 000 000 мудаков. дальше что?
показать весь комментарий
31.03.2022 09:27 Ответить
Ти сам зрозумів що написав.Парашка ніколи не перемогала Україну силою.Тількі такі мразі як ти завжди вимогали домовлятися,і ціна всіх домовленостій була завжди одна,мільони закатованих українців.То іди разом с москальським кораблем.
показать весь комментарий
31.03.2022 09:34 Ответить
русский военный корабль - иди *****!!!
показать весь комментарий
31.03.2022 09:38 Ответить
евгений гараздий b7b22c42

Советско-финляндская война1939н., известная в истории как Зимняя.

Советское командование планировало завершить кампанию за две недели и сделать победу подарком Сталину, которому 21 декабря 1939 года исполнялось 60 лет.

Соотношение сил в зоне боевых действий к началу конфликта составило 265 тысяч финских военнослужащих против 425640 советских, 26 танков против 2289, 534 орудия против 2876 и 270 самолетов против 2446.

Итоги войны. За 105 дней "зимней войны" советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, 246 тысяч солдат были ранены, контужены, получили тяжелые и средние обморожения. Финские потери составили 26 тысяч человек, 43,5 тысячи солдат были ранены.

СССР понес и ощутимый политический урон. Как "страна-агрессор" Советский Союз был исключен из Лиги Наций.

Нужно учитывать простую вещь, которую высказал кода-то генерал Лебедь

https://www.youtube.com/watch?v=nKEmC4w9BpU
показать весь комментарий
31.03.2022 10:08 Ответить
Той, хто перший прибіжить з пропозицією домовлятися з ворогом - зрадник!
Правоохоронні структури не повинні залишати поза увагою такі заклики.
показать весь комментарий
31.03.2022 14:21 Ответить
Зеленое чмо в открытую говорило о этом.
показать весь комментарий
15.04.2022 13:06 Ответить
Уся нація хвора на "путін головного мозгу"
показать весь комментарий
31.03.2022 18:57 Ответить
Яке воно дібільнувате
показать весь комментарий
29.04.2022 22:25 Ответить
Страница 3 из 3
 
 