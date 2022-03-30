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"Ruska kurwa!" - фанаты польской сборной выразили чувства к России во время матча отбора ЧМ-2022. ВИДЕО

Фанаты сборной Польши по футболу исполнили мат о Российской Федерации во время матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. На стадионе в Хожуве поклонники "красно-белых" таким образом передали привет стране-агрессору и напомнили миру о военном вторжении России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL

Во время матча со шведами поляки несколько раз устроили скандирование "Ruska kurwa!" (Русская проститутка – ред.). Соответствующее видео с игры в Польше было опубликовано на странице Old Trafford 1964 в социальной сети Twitter.

Ruska kurwa 🤠 #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4

— 𝖄𝖆𝖗𝖔 (@OldTrafford1964) March 29, 2022

Отметим, что поединок транслировался на российском телеканале "Матч! Футбол 1". Именно с поляками должна была встретиться сборная России 24 марта в полуфинальном стыковом поединке, однако решением Международной федерации футбола (ФИФА) россияне были исключены из соревнований.

Напомним, сборная Польши обыграла шведов со счетом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Болельщики сборной России обрушились с проклятиями на польскую национальную команду после ее выхода на ЧМ-2022.

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Польша (8409) футбол (3586) ЧМ (67)


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Топ комментарии
+38
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 21:28
+37
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30.03.2022 21:26
+37
Вісім років гаслу «путін - *****»!

https://t.me/natsionalKharkiv/5645
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30.03.2022 21:29
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Цікаво, як польською буде "свинособаки"?
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30.03.2022 21:26 Ответить
świnia-pies
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30.03.2022 21:27 Ответить
świniopas -свинопес

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30.03.2022 21:30 Ответить
в принципі, як і українською, лише латиницею написано.
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30.03.2022 21:31 Ответить
Katsap
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30.03.2022 21:36 Ответить
Deutsch - Schweinehund)))
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30.03.2022 22:59 Ответить
шведською - en grishund, множина - grishundar

іврит - келев-хазир, множина - кельвехазирим

німецькою - айн швайнехунд, множина - швайнехунде
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04.04.2022 14:35 Ответить
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30.03.2022 21:26 Ответить
Это польское слово вошло даже в немецкий язык. Kurve - означает "кривая".
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30.03.2022 21:27 Ответить
Мабуть таки від від латинського curvus «кривий, вигнутий, зігнутий» і curvare «вигинати».
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30.03.2022 21:31 Ответить
В общем трахнули рашу раком.
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30.03.2022 21:37 Ответить
с каких пор??это не только кривая но и может трактоваться как ,.поворот" и никакого польского происхождения как не было так и нет.
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30.03.2022 21:51 Ответить
Американский дорожный знак - Впереди опасные курвы

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30.03.2022 21:59 Ответить
Поляки через слово его употребляют, поэтому считал это слово польским.

Заблуждался.
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30.03.2022 22:41 Ответить
да есть у них такое как минимум каждое третье,а если совсем в эмоциональный диалог впадают то и каждое второе!!
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30.03.2022 22:56 Ответить
А по простому *****.
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30.03.2022 22:09 Ответить
Українське курва з прасловенського *kurъ «півень», генітив *kurъve.
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30.03.2022 22:45 Ответить
Курва, она и в Словакии - курва! Есть еще - печя, но то такое . Это международное ругательство
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30.03.2022 23:28 Ответить
На багатьох мовах-повія.
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02.04.2022 20:36 Ответить
Згоден з польськими фанатами...
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30.03.2022 21:27 Ответить
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 21:28 Ответить
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30.03.2022 21:47 Ответить
І "скрєпи", курва...

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30.03.2022 22:22 Ответить
Вісім років гаслу «путін - *****»!

https://t.me/natsionalKharkiv/5645
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30.03.2022 21:29 Ответить
Живучий оказался КГБист. Уже недолго...
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30.03.2022 21:48 Ответить
навіки-вічні! Кожному касапу!
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30.03.2022 21:37 Ответить
Польським фанатам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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30.03.2022 21:41 Ответить
На це можна дивится вічно! https://www.youtube.com/watch?v=6**********
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30.03.2022 21:46 Ответить
На ЧС у Катарі медалі мають бути в України, Польщі та Англії!
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30.03.2022 21:56 Ответить
А на євробаченні віддамо голос за Польщу.
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30.03.2022 21:59 Ответить
Теперь мы знаем кто нам друг. А кто враг мы уже давно знаем.
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30.03.2022 21:58 Ответить
Коли росіянам буде дуже погано,мені буде дуже добре!
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30.03.2022 22:10 Ответить
 
 