"Ruska kurwa!" - фанаты польской сборной выразили чувства к России во время матча отбора ЧМ-2022. ВИДЕО
Фанаты сборной Польши по футболу исполнили мат о Российской Федерации во время матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. На стадионе в Хожуве поклонники "красно-белых" таким образом передали привет стране-агрессору и напомнили миру о военном вторжении России в Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL
Во время матча со шведами поляки несколько раз устроили скандирование "Ruska kurwa!" (Русская проститутка – ред.). Соответствующее видео с игры в Польше было опубликовано на странице Old Trafford 1964 в социальной сети Twitter.
Ruska kurwa 🤠 #POLSWE pic.twitter.com/jMbAFsUCv4— 𝖄𝖆𝖗𝖔 (@OldTrafford1964) March 29, 2022
Отметим, что поединок транслировался на российском телеканале "Матч! Футбол 1". Именно с поляками должна была встретиться сборная России 24 марта в полуфинальном стыковом поединке, однако решением Международной федерации футбола (ФИФА) россияне были исключены из соревнований.
Напомним, сборная Польши обыграла шведов со счетом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Болельщики сборной России обрушились с проклятиями на польскую национальную команду после ее выхода на ЧМ-2022.
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Заблуждался.
Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.
Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.
Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.
Привыкайте к этому.
Дальше будет больше.
И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.
И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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