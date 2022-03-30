"Ruska kurwa!" - фанаты польской сборной выразили чувства к России во время матча отбора ЧМ-2022. ВИДЕО

Фанаты сборной Польши по футболу исполнили мат о Российской Федерации во время матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. На стадионе в Хожуве поклонники "красно-белых" таким образом передали привет стране-агрессору и напомнили миру о военном вторжении России в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает OBOZREVATEL

Во время матча со шведами поляки несколько раз устроили скандирование "Ruska kurwa!" (Русская проститутка – ред.). Соответствующее видео с игры в Польше было опубликовано на странице Old Trafford 1964 в социальной сети Twitter.

Отметим, что поединок транслировался на российском телеканале "Матч! Футбол 1". Именно с поляками должна была встретиться сборная России 24 марта в полуфинальном стыковом поединке, однако решением Международной федерации футбола (ФИФА) россияне были исключены из соревнований.

Напомним, сборная Польши обыграла шведов со счетом 2:0 и вышла в финальную часть чемпионата мира в Катаре. Болельщики сборной России обрушились с проклятиями на польскую национальную команду после ее выхода на ЧМ-2022.

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