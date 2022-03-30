"Ruska kurwa!" - фанати польської збірної висловили почуття до Росії під час матчу відбору ЧС-2022. ВIДЕО
Фанати збірної Польщі з футболу виконали матюк про Російську Федерацію під час матчу плей-оф відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. На стадіоні в Хожуві шанувальники "червоно-білих" таким чином передали привіт країні-агресору і нагадали світу про військове вторгнення Росії до України.
Як передає Цензор.НЕТ, під час матчу зі шведами поляки кілька разів влаштували скандування "Ruska kurwa!" (російська шльондра – ред.). Відповідне відео з гри в Польщі було опубліковано на сторінці Old Trafford 1964 у соціальній мережі Twitter.
Зазначимо, що двобій транслювався на російському телеканалі "Матч! Футбол 1". Саме з поляками мала зустрітися збірна Росії 24 березня у півфінальному стиковому поєдинку, проте рішенням Міжнародної федерації футболу (ФІФА) росіяни були виключені зі змагань.
Нагадаємо, збірна Польщі обіграла шведів з рахунком 2:0 та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. Вболівальники збірної Росії обрушилися із прокльонами на польську національну команду після її виходу на ЧС-2022.
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іврит - келев-хазир, множина - кельвехазирим
німецькою - айн швайнехунд, множина - швайнехунде
Заблуждался.
Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.
Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.
Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.
Привыкайте к этому.
Дальше будет больше.
И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.
И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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