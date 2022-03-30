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"Ruska kurwa!" - фанати польської збірної висловили почуття до Росії під час матчу відбору ЧС-2022. ВIДЕО

Фанати збірної Польщі з футболу виконали матюк про Російську Федерацію під час матчу плей-оф відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. На стадіоні в Хожуві шанувальники "червоно-білих" таким чином передали привіт країні-агресору і нагадали світу про військове вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, під час матчу зі шведами поляки кілька разів влаштували скандування "Ruska kurwa!" (російська шльондра – ред.). Відповідне відео з гри в Польщі було опубліковано на сторінці Old Trafford 1964 у соціальній мережі Twitter.

Зазначимо, що двобій транслювався на російському телеканалі "Матч! Футбол 1". Саме з поляками мала зустрітися збірна Росії 24 березня у півфінальному стиковому поєдинку, проте рішенням Міжнародної федерації футболу (ФІФА) росіяни були виключені зі змагань.

Нагадаємо, збірна Польщі обіграла шведів з рахунком 2:0 та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. Вболівальники збірної Росії обрушилися із прокльонами на польську національну команду після її виходу на ЧС-2022.

Читайте також: Польща відмовляється грати з Росією у плей-офф Чемпіонату світу: "З бандитами не грають!"

Автор: 

Польща (8496) футбол (1581) ЧС (44)


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Топ коментарі
+38
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 21:28
+37
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30.03.2022 21:26
+37
Вісім років гаслу «путін - *****»!

https://t.me/natsionalKharkiv/5645
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30.03.2022 21:29
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Цікаво, як польською буде "свинособаки"?
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30.03.2022 21:26 Відповісти
świnia-pies
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30.03.2022 21:27 Відповісти
świniopas -свинопес

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30.03.2022 21:30 Відповісти
в принципі, як і українською, лише латиницею написано.
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30.03.2022 21:31 Відповісти
Katsap
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30.03.2022 21:36 Відповісти
Deutsch - Schweinehund)))
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30.03.2022 22:59 Відповісти
шведською - en grishund, множина - grishundar

іврит - келев-хазир, множина - кельвехазирим

німецькою - айн швайнехунд, множина - швайнехунде
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04.04.2022 14:35 Відповісти
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30.03.2022 21:26 Відповісти
Это польское слово вошло даже в немецкий язык. Kurve - означает "кривая".
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Мабуть таки від від латинського curvus «кривий, вигнутий, зігнутий» і curvare «вигинати».
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30.03.2022 21:31 Відповісти
В общем трахнули рашу раком.
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30.03.2022 21:37 Відповісти
с каких пор??это не только кривая но и может трактоваться как ,.поворот" и никакого польского происхождения как не было так и нет.
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30.03.2022 21:51 Відповісти
Американский дорожный знак - Впереди опасные курвы

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30.03.2022 21:59 Відповісти
Поляки через слово его употребляют, поэтому считал это слово польским.

Заблуждался.
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30.03.2022 22:41 Відповісти
да есть у них такое как минимум каждое третье,а если совсем в эмоциональный диалог впадают то и каждое второе!!
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30.03.2022 22:56 Відповісти
А по простому *****.
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30.03.2022 22:09 Відповісти
Українське курва з прасловенського *kurъ «півень», генітив *kurъve.
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30.03.2022 22:45 Відповісти
Курва, она и в Словакии - курва! Есть еще - печя, но то такое . Это международное ругательство
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30.03.2022 23:28 Відповісти
На багатьох мовах-повія.
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02.04.2022 20:36 Відповісти
Згоден з польськими фанатами...
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30.03.2022 21:27 Відповісти
Сегодня как никогда стало видно одно - Россия слаба, ее президент слаб, с ним говорят с позиции силы и уже даже без жалости. Байден уже откровенно говорит, что ему все равно, что подумает о его словах ваш лидер. А у нас его, как и раньше, называют ******.

Над вами смеются. Вас гонят отовсюду. Иметь российский паспорт стало просто опасно и стыдно. Как и говорить на русском языке, носить футболки с путиным за пределами государства, которое сложно назвать вашим.

Я пишу это не для того, чтобы вы поднялись на какой-то бунт или даже высказались против. Вы на это не способны. Вы только, как стая гопоты, можете нападать на кого-то послабее в подворотне. Вот только в этот раз вы чуть ошиблись адресом. И сейчас только начало вашего жалкого и болезненного конца. Только начало.

Ваш президент применил всю военную мощь и ничего не смог сделать бывшему комику. Вдумайтесь в это предложение. Осознайте, насколько вы жалкие, слабые и неспособные ни на что. Над вами смеются. Вами брезгуют. Русским стало быть стыдно и унизительно.

Привыкайте к этому.

Дальше будет больше.

И еще. Многие из вас считают результат переговоров предательством. Так же считают и многие в Украине. И далеко не факт, что украинцы примут даже такой вариант договоренностей. И вы нам ничего не сделаете, чтобы заставить. Вы слабаки. Вы позор своих дедов, которыми вы так кичитесь. Вас опустили и указали место под нарами. Вам даже не дали выбора бутылки, на которой вам еще много лет сидеть.

И не забудьте выключить свет в Шереметьево. Вы уже прилетели. https://cwyc55-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/cwyc55.c97.org/ru/news/2022/3/30/461388/
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30.03.2022 21:28 Відповісти
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30.03.2022 21:47 Відповісти
І "скрєпи", курва...

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30.03.2022 22:22 Відповісти
Вісім років гаслу «путін - *****»!

https://t.me/natsionalKharkiv/5645
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30.03.2022 21:29 Відповісти
Живучий оказался КГБист. Уже недолго...
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30.03.2022 21:48 Відповісти
навіки-вічні! Кожному касапу!
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30.03.2022 21:37 Відповісти
Польським фанатам респект 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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30.03.2022 21:41 Відповісти
На це можна дивится вічно! https://www.youtube.com/watch?v=6**********
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30.03.2022 21:46 Відповісти
На ЧС у Катарі медалі мають бути в України, Польщі та Англії!
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30.03.2022 21:56 Відповісти
А на євробаченні віддамо голос за Польщу.
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30.03.2022 21:59 Відповісти
Теперь мы знаем кто нам друг. А кто враг мы уже давно знаем.
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30.03.2022 21:58 Відповісти
Коли росіянам буде дуже погано,мені буде дуже добре!
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30.03.2022 22:10 Відповісти
 
 