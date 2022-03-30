"Ruska kurwa!" - фанати польської збірної висловили почуття до Росії під час матчу відбору ЧС-2022. ВIДЕО

Фанати збірної Польщі з футболу виконали матюк про Російську Федерацію під час матчу плей-оф відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року в Катарі. На стадіоні в Хожуві шанувальники "червоно-білих" таким чином передали привіт країні-агресору і нагадали світу про військове вторгнення Росії до України.

Як передає Цензор.НЕТ, під час матчу зі шведами поляки кілька разів влаштували скандування "Ruska kurwa!" (російська шльондра – ред.). Відповідне відео з гри в Польщі було опубліковано на сторінці Old Trafford 1964 у соціальній мережі Twitter.

Зазначимо, що двобій транслювався на російському телеканалі "Матч! Футбол 1". Саме з поляками мала зустрітися збірна Росії 24 березня у півфінальному стиковому поєдинку, проте рішенням Міжнародної федерації футболу (ФІФА) росіяни були виключені зі змагань.

Нагадаємо, збірна Польщі обіграла шведів з рахунком 2:0 та вийшла до фінальної частини чемпіонату світу в Катарі. Вболівальники збірної Росії обрушилися із прокльонами на польську національну команду після її виходу на ЧС-2022.

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