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Вблизи Чернигова захватчики расстреляли 5 волонтерских эвакуационных автобусов. ВИДЕО

Вблизи Чернигова захватчики расстреляли 5 волонтерских автобусов, направлявшихся на оккупированные территории для эвакуации людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна волонтер погибла, четверо получили тяжелые ранения. Одному из водителей, несмотря на ранения, удалось уехать из-под обстрела и добраться к своим. Его доставили в больницу.

Также смотрите: Российский танк трижды стреляет с близкого расстояния в жилой дом в Мариуполе. ВИДЕО

армия РФ (19197) военные преступления (1434)


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Топ комментарии
+57
А это и не удивительно при таком международном красном кресте....
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31.03.2022 12:00
+28
Лучше отрезать себе руку чем подписать с руzкими нацистами мир или любой другой договор
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31.03.2022 12:03
+27
Մιtαuskαs


@_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1509453856685572096 7 хв



А вот ещё очень интересный факт. 123 миллиона просмотров за год у видео про дворец Путина в Геленджике. И 161 миллион просмотров за 3 месяца у ролика о том, как самому построить землянку. Россияне сделали свой выбор и готовятся к светлому будущему вместе с новым величием.
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31.03.2022 12:03
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А это и не удивительно при таком международном красном кресте....
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31.03.2022 12:00 Ответить
Я уже не раз писал, что им уже давно пора такой ребрендинг логотипа сделать.
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31.03.2022 12:14 Ответить
А разве такой не подходит?😉
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31.03.2022 22:44 Ответить
Так я как раз именно про такой и писал.
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31.03.2022 22:47 Ответить
Я так розумію, що нестача критичного мислення, це не тільки порок рашистів. Ви хоча б подивились чим займається МКЧХ, його статут та його можливості, а потім писали усіляку х..ню. С такими "своїми" і руцького миру не треба
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31.03.2022 13:04 Ответить
Մιtαuskαs


@_A_Vit_

·
https://twitter.com/_A_Vit_/status/1509453856685572096 7 хв



А вот ещё очень интересный факт. 123 миллиона просмотров за год у видео про дворец Путина в Геленджике. И 161 миллион просмотров за 3 месяца у ролика о том, как самому построить землянку. Россияне сделали свой выбор и готовятся к светлому будущему вместе с новым величием.
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31.03.2022 12:03 Ответить
Вяличие оно такое переменчивое! Как и рабская стабильность
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31.03.2022 12:06 Ответить
кацапи - недонація диких мавпоїдних тварин....
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31.03.2022 12:08 Ответить
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31.03.2022 12:10 Ответить
Лучше отрезать себе руку чем подписать с руzкими нацистами мир или любой другой договор
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31.03.2022 12:03 Ответить
Ти хочеш обезручити клоунів?
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31.03.2022 12:07 Ответить
Я дуже хочу,обезголовити а Zемавпі відрізати язика
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31.03.2022 12:14 Ответить
Я предлогал ето сделать еще когда подписывали *отвод войск* и режим тишины, а потом кацапоиды нарушали. Сколько мы сдали населенных пунктов благодаря *переговорам и мирным планам* начиная с 2015 года?
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31.03.2022 12:17 Ответить
а може з 19-го?! В 15-му що віддали?
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31.03.2022 12:24 Ответить
щоби ви тварі москальскі згнили заживо
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31.03.2022 12:04 Ответить
Стоит ли договор с Россией той крови , что они пролили? Даже ее полная капитуляция не вернет погибших , а в случае компромиссных договоренностей они в земле переворачиваться будут ! Договоренности с россией , это договоренности с террористом!Это карт бланш террористу на новые преступления! Это как индульгенция , получил выгоду от террора , можно продолжать в том же духе! Только капитуляция и наказание , наказание ,что бы они ближайшие сто лет боялись оружие в руки брать!
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31.03.2022 12:10 Ответить
А вони про якісь переговори, кацапи поступки і гумкоридори роблять через міжнародний тиск, а не ваші великі роти, побєдуни, нехай но ще раз заікнуться про гарантії безпеки "крутіше 5 статті НАТО".
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31.03.2022 12:14 Ответить
Жодних зустрічей із кацапськими фашистами не повинно бути ,
чуєш Зеля , жодних !
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31.03.2022 12:14 Ответить
Оказывает ордынцы очень "любят" учится и также "чтут" победу в ВМВ.
https://news.obozrevatel.com/kiyany/proisshestviya/v-sele-kuhari-na-kievschine-okkupantyi-razrushili-shkolu-i-memorial-pogibshim-vo-vremya-vmv-foto.htm?_gl=1*1cvg94p*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODcxNzc5Ny4xMzUuMS4xNjQ4NzE3ODUyLjA. "Денацифицированные" школа и мемориал погибшим во Второй мировой
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31.03.2022 12:18 Ответить
Ну шо Зе-придурки,танці на граблях ще будуть у вигляді "домовленостей" та "перемовин" з сатаною із сходу?
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31.03.2022 12:27 Ответить
Будуть!
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31.03.2022 12:42 Ответить
Ну рашиська паскуда будьте прокляті ,смерті вам бажаю ,знищувати вас треба де тільки можна, а також орків з лднр. Чи є щось огидніше чим рашиська чума ?
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31.03.2022 12:40 Ответить
Я так розумію, що нестача критичного мислення, це не тільки порок рашистів. Ви хоча б подивились чим займається МКЧХ, його статут та його можливості, а потім писали усіляку х..ню. С такими "своїми" і руцького миру не треба
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31.03.2022 13:05 Ответить
Шакали!!!!!!!!!!!! Підарюги!!!!!!!!
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31.03.2022 13:10 Ответить
І після цього бери орків в полон! Вони жолості не заслуговують...
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31.03.2022 14:20 Ответить
 
 