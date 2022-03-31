Вблизи Чернигова захватчики расстреляли 5 волонтерских эвакуационных автобусов. ВИДЕО

Вблизи Чернигова захватчики расстреляли 5 волонтерских автобусов, направлявшихся на оккупированные территории для эвакуации людей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, одна волонтер погибла, четверо получили тяжелые ранения. Одному из водителей, несмотря на ранения, удалось уехать из-под обстрела и добраться к своим. Его доставили в больницу.

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