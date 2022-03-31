Поблизу Чернігова загарбники розстріляли 5 волонтерських евакуаційних автобусів. ВIДЕО

Вчора поблизу Чернігова загарбники розстріляли 5 волонтерських автобусів, що прямували на окуповані території для евакуації людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна волонтерка загинула, четверо отримали важкі поранення. Одному з водіїв, попри поранення, вдалося виїхати з-під обстрілу і дістатися своїх. Його доправили в лікарню.

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