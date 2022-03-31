Поблизу Чернігова загарбники розстріляли 5 волонтерських евакуаційних автобусів. ВIДЕО
Вчора поблизу Чернігова загарбники розстріляли 5 волонтерських автобусів, що прямували на окуповані території для евакуації людей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, одна волонтерка загинула, четверо отримали важкі поранення. Одному з водіїв, попри поранення, вдалося виїхати з-під обстрілу і дістатися своїх. Його доправили в лікарню.
Топ коментарі
+57 Владимир #427487
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@_A_Vit_
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https://twitter.com/_A_Vit_/status/1509453856685572096 7 хв
А вот ещё очень интересный факт. 123 миллиона просмотров за год у видео про дворец Путина в Геленджике. И 161 миллион просмотров за 3 месяца у ролика о том, как самому построить землянку. Россияне сделали свой выбор и готовятся к светлому будущему вместе с новым величием.
чуєш Зеля , жодних !
https://news.obozrevatel.com/kiyany/proisshestviya/v-sele-kuhari-na-kievschine-okkupantyi-razrushili-shkolu-i-memorial-pogibshim-vo-vremya-vmv-foto.htm?_gl=1*1cvg94p*_ga*MTA4MzkxMzI0NS4xNjMzOTg3MTUx*_ga_JBX3X27G7H*MTY0ODcxNzc5Ny4xMzUuMS4xNjQ4NzE3ODUyLjA. "Денацифицированные" школа и мемориал погибшим во Второй мировой