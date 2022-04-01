Путина повсюду сопровождает бригада врачей, в частности онколог, - СМИ. ВИДЕО
Президент России возит с собой бригаду врачей, часто исчезает из публичного пространства для проведения неизвестных медицинских манипуляций и любит принимать ванны из экстракта рогов молодых оленей.
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Проект", сообщает Цензор.НЕТ.
Его журналисты отмечают, что президент РФ преимущественно скрывает информацию о своем здоровье, а когда страдает каким-то недугом, то просто исчезает из публичного пространства.
Впрочем, его сопровождает команда врачей. В 2016-2017 годах их было пятеро. В 2019 году стало уже девять. Эту информацию журналисты получили, отследив записи о постояльцах отелей и санаториев, расположенных рядом с резиденциями Путина.
Один из этих врачей – хирург-онколог Евгений Селиванов, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. "Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов", – говорится в расследовании. Тема его диссертации – "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста", и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз за четыре года.
По меньшей мере, в двух случаях, утверждает "Проект", Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, на спине. Эти случаи совпадали с "исчезновениями" Путина из публичной сферы, на которые в свое время обращали внимание медиа.
Президент РФ также привержен нетрадиционной медицине. По данным журналистов, он любит принимать ванны из экстракта рогов молодых оленей. С этой практикой Путина познакомил в середине нулевых Сергей Шойгу, тогда возглавлявший МЧС РФ. Путин в одной из поездок погрузился в ванну с отваром из оленьих рогов, что издает специфический запах. Знакомый президента утверждает, что Путина предупреждали о том, что нет ни одного убедительного доказательства пользы таких ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае неоднократно.
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Воно хворе на голову, а лікує дупу. Нічим серйозним це падло не хворіє, просто труситься за свою нікчемну шкуру, яку треба живцем здерти та набити її гівном та соломою. Я не занадто жорстока?
В Канаді у мене над головою не пролітали би ракети та винищувачі і мені б не доводилось спати на підлозі між вдома несучими стінами.
кращі ліки для *****.
Я бы эту тварь расчленяла по кусочкам неделю .
Чтоб он кривился в муках от боли ! Все бы пытки средневековья к нему бы применила …
Гидота , така як вся їхня родіна
прости Господи грехи наши.... но пусть не будет 70 маньяку !
Если и подавать эту новость то обязательно включать в нее истинного тирана.все военные преступления это ***** .она утонула!
Подселят его в мавзолей или сожгут?
не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти
и живьем тебя возьмут!
(старая чешская песня)
А Макрон, видно, всё-таки унюхал.
Идиотские выводы.... Справка по анализам есть? Эпикриз больного?
Хватит надеяться на бога... Рашка либерасню и вату...
Надо самим ручки марать...