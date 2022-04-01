РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11533 посетителя онлайн
Новости Видео
32 969 99

Путина повсюду сопровождает бригада врачей, в частности онколог, - СМИ. ВИДЕО

Президент России возит с собой бригаду врачей, часто исчезает из публичного пространства для проведения неизвестных медицинских манипуляций и любит принимать ванны из экстракта рогов молодых оленей.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Проект", сообщает Цензор.НЕТ.

Его журналисты отмечают, что президент РФ преимущественно скрывает информацию о своем здоровье, а когда страдает каким-то недугом, то просто исчезает из публичного пространства.

Впрочем, его сопровождает команда врачей. В 2016-2017 годах их было пятеро. В 2019 году стало уже девять. Эту информацию журналисты получили, отследив записи о постояльцах отелей и санаториев, расположенных рядом с резиденциями Путина.

Читайте также: План Путина захватить Украину уже провалился, – глава Генштаба армии Британии Радакин


Один из этих врачей – хирург-онколог Евгений Селиванов, специализирующийся на лечении рака щитовидной железы. "Одним из практически постоянных спутников российского лидера оказался сотрудник Центральной клинической больницы Евгений Селиванов", – говорится в расследовании. Тема его диссертации – "Особенности диагностики и хирургического лечения больных раком щитовидной железы пожилого и старческого возраста", и только в Сочи этот человек прилетал к Путину не менее 35 раз за четыре года.

По меньшей мере, в двух случаях, утверждает "Проект", Путину проводили либо операцию, либо очень серьезную процедуру, скорее всего, на спине. Эти случаи совпадали с "исчезновениями" Путина из публичной сферы, на которые в свое время обращали внимание медиа.

Читайте также: Советники Путина боятся сказать ему правду, - британская разведка

Президент РФ также привержен нетрадиционной медицине. По данным журналистов, он любит принимать ванны из экстракта рогов молодых оленей. С этой практикой Путина познакомил в середине нулевых Сергей Шойгу, тогда возглавлявший МЧС РФ. Путин в одной из поездок погрузился в ванну с отваром из оленьих рогов, что издает специфический запах. Знакомый президента утверждает, что Путина предупреждали о том, что нет ни одного убедительного доказательства пользы таких ванн. Но Путину понравилось, с тех пор он бывал на Алтае неоднократно.

Автор: 

здоровье (1387) путин владимир (31260) россия (95515)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+76
вообще прекрасно справился бы и один врач - патологоанатом
показать весь комментарий
01.04.2022 11:55
+65
показать весь комментарий
01.04.2022 11:57
+37
Арахамия в очко заглядывает
показать весь комментарий
01.04.2022 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ему нужен только один врач - ..уйлолог
показать весь комментарий
01.04.2022 11:54 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 11:57 Ответить
Арахамия в очко заглядывает
показать весь комментарий
01.04.2022 12:19 Ответить
это 1ый слева?
показать весь комментарий
01.04.2022 15:10 Ответить
В теорію дарвіна вірять тільки совкові ідіоти і західні завжди генітально і іншим стурбовані ліберали
показать весь комментарий
01.04.2022 12:28 Ответить
озвучите свою версию?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:41 Ответить
якби не особливості лексикону, я б припустив, що месьє креаціоніст, але "західний генітальний ліберал" - схоже, таки церков святого *****. дата реєстрації теж вписується в цю версію.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:46 Ответить
Та да, и Земля плоская, и Солнце вокруг Земли... Нет покоя от этих ученых.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:50 Ответить
Хочеться почути версію ******** не ідіотів, чисто щоб поржати, звичайно якщо це не релігія, тук кожен сам має право визначатися.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:13 Ответить
его вообще должна сопровождать бригада киллеров...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:10 Ответить
Не треба супроводжувати, просто організувати одну маленьку зустріч.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:14 Ответить
Не погоджуся. Тут ще потрібно похоронну команду, симфонічний оркестр і балетну трупу для "Лебединого озера".
показать весь комментарий
01.04.2022 12:13 Ответить
живительной эвтаназии путлеру!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:19 Ответить
ЗОКРЕМА - ПРАКТОЛОГ. КАЛ НЕ ТРИМАЄТЬСЯ...
показать весь комментарий
01.04.2022 13:13 Ответить
вообще прекрасно справился бы и один врач - патологоанатом
показать весь комментарий
01.04.2022 11:55 Ответить
у него симптом как у Адольфа опухоль в башке - рак
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
А Шойгу особистий проктолог
показать весь комментарий
01.04.2022 11:55 Ответить
А я думав, він - це якраз постачальник рогів оленів. Нарешті робота за спеціальністю.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58 Ответить
и ты тоже
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
Паталогоанатом
показать весь комментарий
01.04.2022 11:55 Ответить
Патологоанатома надо в штат вкл!!!
показать весь комментарий
01.04.2022 11:56 Ответить
Путін геть не далекоглядний і зробив низку катастрофічних помилок, - начштабу оборони Британії
показать весь комментарий
01.04.2022 11:56 Ответить
Не вистачає гінеколога та паталогоанатома...
показать весь комментарий
01.04.2022 11:56 Ответить
Нет главного врача - психиатра
показать весь комментарий
01.04.2022 11:56 Ответить
До комплекту патологоанатома не вистачає, скотиняці!
показать весь комментарий
01.04.2022 11:57 Ответить
Ему проктолог нужен. Хороший. Кива, к примеру.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:57 Ответить
Ківа проктолог? У Раді він щось інше тєрєбєнькав
показать весь комментарий
01.04.2022 13:53 Ответить
Тай чорт з ним, так і до патологоанатома дійде,
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58 Ответить
Х*йло может лечить только уролог.
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58 Ответить
Ну, вообще-то, Шойгу не такой уж и молодой...
показать весь комментарий
01.04.2022 11:58 Ответить
Ванну из горячего свиного гавна надо, от всех болезней.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:00 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
01.04.2022 13:32 Ответить
Надеюсь скоро ему понадобится паталогоанатом
показать весь комментарий
01.04.2022 12:00 Ответить
Цей параноїк ще й іпохондрик!

Воно хворе на голову, а лікує дупу. Нічим серйозним це падло не хворіє, просто труситься за свою нікчемну шкуру, яку треба живцем здерти та набити її гівном та соломою. Я не занадто жорстока?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:01 Ответить
З Канади ви виглядали б жорстокішою. Жартую.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:11 Ответить
Жарт зараховано.

В Канаді у мене над головою не пролітали би ракети та винищувачі і мені б не доводилось спати на підлозі між вдома несучими стінами.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:45 Ответить
Проблема в тому, що дупу ******* лікують неправильно. А правильне лікування - три рази на день *********** клізмою.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:00 Ответить
Паля з сраки до горла -
кращі ліки для *****.
показать весь комментарий
01.04.2022 13:46 Ответить
Не, вы не сильно жестокая !
Я бы эту тварь расчленяла по кусочкам неделю .
Чтоб он кривился в муках от боли ! Все бы пытки средневековья к нему бы применила …
показать весь комментарий
01.04.2022 13:59 Ответить
Ох, Зая... я би теж. і не тільки його одного.
показать весь комментарий
01.04.2022 16:00 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 19:53 Ответить
Алєнєвод нарізав рогів і купає хйла у ванючих ваннах

Гидота , така як вся їхня родіна
показать весь комментарий
01.04.2022 12:01 Ответить
понти в пантах...
показать весь комментарий
01.04.2022 12:07 Ответить
Орки теж в гімні колупалися... ))
показать весь комментарий
01.04.2022 13:18 Ответить
А здохнуть все рівно прийдеться, хоч з лікарями хоч без них.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:02 Ответить
показать весь комментарий
01.04.2022 12:09 Ответить
все здихає )(уйло та ніяк не здохне..вже в ті казки..ось.. ось...здохне Не Вірю..Тільки фізичне знищення або переворот в кремлі..ось
показать весь комментарий
01.04.2022 12:02 Ответить
Найкраще побачити х*йло на шибениці на Майдані, але якщо він здохне у бункері - теж добре.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:02 Ответить
Может, Алина поможет?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:02 Ответить
в команде не хватает ветеринара и дурколога
показать весь комментарий
01.04.2022 12:03 Ответить
Этой гниде только патологоанатом нужен,а потом истопник. Посцать на его вонючий пепел желающие найдутся.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:03 Ответить
онколог? проктолог ему просто не обходим !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:03 Ответить
Может, Алина поможет?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:04 Ответить
Вот и выяснилась тайна длинного стола фуйла. Видимо ванны столь вонючи и долго не смываются с тела, что приходится садится за тридцать метров от собеседника.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
А рог старого оленя в очко слабо?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
Рог рогом, но в это место его пока Шойгу пользует. В лечебных целях по старым шаманским традициям. Горбатая гора просто отдыхает от такой любви.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:13 Ответить
шо гадать, вскрытіє покажэт )
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
Ще не такі як ***** були царі,королі,падишахи і тд. і всі повмирали.Цей також здохне.І інші також здохнуть.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:05 Ответить
Смерть хороша штука, їй по...уй, це такі собі терези між бідними і багатими, питання лише у часі і комфорті смерті...)))
показать весь комментарий
01.04.2022 12:10 Ответить
отже ***** не довго вже залишилось
показать весь комментарий
01.04.2022 12:06 Ответить
І що йому допоможе у супроводі онколог?))) хіба що більш менш точно спрогнозує смерть...)))
показать весь комментарий
01.04.2022 12:07 Ответить
..."дєла врачєй" на падходє?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:08 Ответить
Та це вже не таємниця, що воно онкохворе. Тому американці і обережні. Їм простіше почекати коли воно здохне, ніж приречений пацюк спробує розпочати ядерну війну, під впливом інтоксикації.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:08 Ответить
..а-а-А, так то оленячі роги, які проросли у плюгаву бОшку, знайшли-таки та пошкодили маленький мозок хйлозавра, на якого молиться тупориле насєлєніє Мордора..
показать весь комментарий
01.04.2022 12:10 Ответить
Российская медицина богата талантами. Может, найдется эскулап в России, который отправит ******** бункер-деда Вову Х#уйла на концерт Кобздона.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:11 Ответить
очколог потрібен
показать весь комментарий
01.04.2022 12:11 Ответить
осенью падле ***** могло б исполнится 70...
прости Господи грехи наши.... но пусть не будет 70 маньяку !
показать весь комментарий
01.04.2022 12:13 Ответить
«Проект» выпустил расследование о здоровье Путина: выяснилось, что он принимает «оздоровительные» ванны из рогов оленей и не расстается с бригадой врачей. Один из них - хирург-онколог, который находится рядом с президентом по полгода в год.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:15 Ответить
Скоро его таксидермист будет сопровождать
показать весь комментарий
01.04.2022 12:15 Ответить
Что бы посвежее шкурку снять ?
показать весь комментарий
01.04.2022 12:18 Ответить
Да, уж... Токсичного дерьма в нем - НЕМЕРЯННО!
показать весь комментарий
01.04.2022 13:38 Ответить
Самыми крутыми проктологами считаются британцы. Про методику вмешательства - на британский флаг - надеюсь все слышали.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:16 Ответить
Этот гомункул должен издохнуть от гангрены жопы!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:17 Ответить
Там психіатри могли б з пару десятків дисертацій написати.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:21 Ответить
Да помогите уже ***** здохнуть
показать весь комментарий
01.04.2022 12:22 Ответить
Тяжело больному Сталину по приказу его коллег личный врач вколол кое-что, после чего тот подох. Такие традиции священны.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:22 Ответить
Не комплект - патологоанатома треба
показать весь комментарий
01.04.2022 12:24 Ответить
Вистачило б двох з ношами і одного з лопатою.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:30 Ответить
Жалок будет если ***** сдохнет бьістро и безболезненно.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:37 Ответить
Советую удалить эту новостную колонку.!!!Она может нести подсознательное и искаженное понимание как жалости к больному человеку а не тирану и убийце !!!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:38 Ответить
Досмотрел да момента о повествовании ху*лом своих кульбитов и смешков . повторюсь.этот материал опасен!!!!!.так как несет подсознательное сопереживание и впечатления жалостного человека .
показать весь комментарий
01.04.2022 12:42 Ответить
ага особенно это заметно по коментам
показать весь комментарий
01.04.2022 12:48 Ответить
Сама подача материала и образа в них .обычного .жалостливого старичка.Смех*ечки ху*ла и его приколы! Новость приятная но подача материала .вырезки неприемлемы!описал причину выше!
Если и подавать эту новость то обязательно включать в нее истинного тирана.все военные преступления это ***** .она утонула!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:57 Ответить
********** оно и супер.сделал кульбит.все стоп .дальше.на мне слушать эти прикольчики этого ***** и ********* его окружения.материал сырой. не доработан.могли сделать лучше.убрать прикольчики лишние этого пид*ара и его смеху*чки
показать весь комментарий
01.04.2022 13:05 Ответить
ЭФТАНОЛОГА нехватает!
показать весь комментарий
01.04.2022 12:43 Ответить
Ему в первую очередь опытный проктолог нужен. Западные ножи и турецкие ятаганы из жопы выковыривать.
показать весь комментарий
01.04.2022 12:46 Ответить
Рога Кабаева поставляет?🎃
показать весь комментарий
01.04.2022 12:51 Ответить
Так врачи не дают споконо сдохнуть.Хотят чтоб мучался и страдал при жизни.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:30 Ответить
Онколог? Дай Бог щоб це був для нього самий вкрай необхіднішим врач, хоча Психіатр йому потрібен також тільки бажано щоб врач був з України, а то кацапські врачі теж зомбовані, боюсь не зможуть адекватність встановлювати..
показать весь комментарий
01.04.2022 12:59 Ответить
Интересно, что будет с трупом *****?
Подселят его в мавзолей или сожгут?
показать весь комментарий
01.04.2022 14:31 Ответить
А роги ві зпилює із шойгу.
показать весь комментарий
01.04.2022 14:32 Ответить
когда оно сдохнет?!
показать весь комментарий
01.04.2022 16:57 Ответить
Ты, *уйло, не бойся смерти,
не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти
и живьем тебя возьмут!

(старая чешская песня)
показать весь комментарий
01.04.2022 18:05 Ответить
Длинный стол нужен, чтобы до собеседников не долетал запашок.
А Макрон, видно, всё-таки унюхал.
показать весь комментарий
01.04.2022 18:06 Ответить
И шо? А если проктолог то у него запор... Если педиатр то он впал в детство... Уролог - пися болит.....
Идиотские выводы.... Справка по анализам есть? Эпикриз больного?
Хватит надеяться на бога... Рашка либерасню и вату...
Надо самим ручки марать...
показать весь комментарий
01.04.2022 19:56 Ответить
 
 