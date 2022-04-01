Путіна всюди супроводжує бригада лікарів, зокрема онколог, - ЗМІ. ВIДЕО
Президент Росії возить з собою бригаду лікарів, часто зникає з публічного простору для проведення невідомих медичних маніпуляцій та полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленей.
Про це пише російське опозиційне видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.
Його журналісти зазначають, що президент РФ переважно приховує інформацію про своє здоров’я, а коли страждає на якусь недугу - просто зникає з публічного простору.
Втім, його супроводжує команда лікарів. У 2016-2017рр. їх було п’ятеро. У 2019 стало вже дев’ятеро. Цю інформацію журналісти отримали, відслідкувавши записи про мешканців готелів та санаторіїв, розташованих поруч із резиденціями Путіна.
Один з цих лікарів - хірург-онколог Євген Селіванов, який спеціалізується на лікуванні раку щитоподібної залози. "Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов", – йдеться у розслідуванні. За повідомленням, тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку", і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.
Щонайменше у двох випадках, стверджує "Проект", Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, на спині. Ці випадки збігалися зі "зникненнями" Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу медіа.
Президент РФ також прихильний і до нетрадциційної медицини. За даними журналістів, він полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленів. З цією практикою Путіна познайомив в середіни нульових Сергій Шойгу, який тоді очолював МНС РФ. Путін в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - немає жодного переконливого доказу користі таких ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще неодноразово.
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Воно хворе на голову, а лікує дупу. Нічим серйозним це падло не хворіє, просто труситься за свою нікчемну шкуру, яку треба живцем здерти та набити її гівном та соломою. Я не занадто жорстока?
В Канаді у мене над головою не пролітали би ракети та винищувачі і мені б не доводилось спати на підлозі між вдома несучими стінами.
кращі ліки для *****.
Я бы эту тварь расчленяла по кусочкам неделю .
Чтоб он кривился в муках от боли ! Все бы пытки средневековья к нему бы применила …
Гидота , така як вся їхня родіна
прости Господи грехи наши.... но пусть не будет 70 маньяку !
Если и подавать эту новость то обязательно включать в нее истинного тирана.все военные преступления это ***** .она утонула!
Подселят его в мавзолей или сожгут?
не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти
и живьем тебя возьмут!
(старая чешская песня)
А Макрон, видно, всё-таки унюхал.
Идиотские выводы.... Справка по анализам есть? Эпикриз больного?
Хватит надеяться на бога... Рашка либерасню и вату...
Надо самим ручки марать...