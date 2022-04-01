Путіна всюди супроводжує бригада лікарів, зокрема онколог, - ЗМІ. ВIДЕО

Президент Росії возить з собою бригаду лікарів, часто зникає з публічного простору для проведення невідомих медичних маніпуляцій та полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленей.

Про це пише російське опозиційне видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його журналісти зазначають, що президент РФ переважно приховує інформацію про своє здоров’я, а коли страждає на якусь недугу - просто зникає з публічного простору.

Втім, його супроводжує команда лікарів. У 2016-2017рр. їх було п’ятеро. У 2019 стало вже дев’ятеро. Цю інформацію журналісти отримали, відслідкувавши записи про мешканців готелів та санаторіїв, розташованих поруч із резиденціями Путіна.

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Один з цих лікарів - хірург-онколог Євген Селіванов, який спеціалізується на лікуванні раку щитоподібної залози. "Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов", – йдеться у розслідуванні. За повідомленням, тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку", і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

Щонайменше у двох випадках, стверджує "Проект", Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, на спині. Ці випадки збігалися зі "зникненнями" Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу медіа.

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Президент РФ також прихильний і до нетрадциційної медицини. За даними журналістів, він полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленів. З цією практикою Путіна познайомив в середіни нульових Сергій Шойгу, який тоді очолював МНС РФ. Путін в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - немає жодного переконливого доказу користі таких ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще неодноразово.