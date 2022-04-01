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Путіна всюди супроводжує бригада лікарів, зокрема онколог, - ЗМІ. ВIДЕО

Президент Росії возить з собою бригаду лікарів, часто зникає з публічного простору для проведення невідомих медичних маніпуляцій та полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленей.

Про це пише російське опозиційне видання "Проект", повідомляє Цензор.НЕТ.

Його журналісти зазначають, що президент РФ переважно приховує інформацію про своє здоров’я, а коли страждає на якусь недугу - просто зникає з публічного простору.

Втім, його супроводжує команда лікарів. У 2016-2017рр. їх було п’ятеро. У 2019 стало вже дев’ятеро. Цю інформацію журналісти отримали, відслідкувавши записи про мешканців готелів та санаторіїв, розташованих поруч із резиденціями Путіна.

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Один з цих лікарів - хірург-онколог Євген Селіванов, який спеціалізується на лікуванні раку щитоподібної залози. "Одним із практично постійних супутників російського лідера виявився співробітник Центральної клінічної лікарні Євген Селіванов", – йдеться у розслідуванні. За повідомленням, тема його дисертації – "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого і старечого віку", і лише в Сочі ця людина прилітала до Путіна не менше ніж 35 разів за чотири роки.

Щонайменше у двох випадках, стверджує "Проект", Путіну проводили або операцію, або дуже серйозну процедуру, швидше за все, на спині. Ці випадки збігалися зі "зникненнями" Путіна з публічної сфери, на які свого часу звертали увагу медіа.

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Президент РФ також прихильний і до нетрадциційної медицини. За даними журналістів, він полюбляє приймати ванни з екстракту рогів молодих оленів. З цією практикою Путіна познайомив в середіни нульових Сергій Шойгу, який тоді очолював МНС РФ. Путін в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах. Знайомий президента стверджує, що того попереджали - немає жодного переконливого доказу користі таких ванн. Але Путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще неодноразово.

Автор: 

здоров’я (445) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+76
вообще прекрасно справился бы и один врач - патологоанатом
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01.04.2022 11:55
+65
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01.04.2022 11:57
+37
Арахамия в очко заглядывает
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01.04.2022 12:19
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Правила форума Рада форумчан
ему нужен только один врач - ..уйлолог
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01.04.2022 11:54 Відповісти
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01.04.2022 11:57 Відповісти
Арахамия в очко заглядывает
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01.04.2022 12:19 Відповісти
это 1ый слева?
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01.04.2022 15:10 Відповісти
В теорію дарвіна вірять тільки совкові ідіоти і західні завжди генітально і іншим стурбовані ліберали
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01.04.2022 12:28 Відповісти
озвучите свою версию?
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01.04.2022 12:41 Відповісти
якби не особливості лексикону, я б припустив, що месьє креаціоніст, але "західний генітальний ліберал" - схоже, таки церков святого *****. дата реєстрації теж вписується в цю версію.
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01.04.2022 12:46 Відповісти
Та да, и Земля плоская, и Солнце вокруг Земли... Нет покоя от этих ученых.
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01.04.2022 12:50 Відповісти
Хочеться почути версію ******** не ідіотів, чисто щоб поржати, звичайно якщо це не релігія, тук кожен сам має право визначатися.
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01.04.2022 13:13 Відповісти
его вообще должна сопровождать бригада киллеров...
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01.04.2022 12:10 Відповісти
Не треба супроводжувати, просто організувати одну маленьку зустріч.
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01.04.2022 13:14 Відповісти
Не погоджуся. Тут ще потрібно похоронну команду, симфонічний оркестр і балетну трупу для "Лебединого озера".
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01.04.2022 12:13 Відповісти
живительной эвтаназии путлеру!
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01.04.2022 12:19 Відповісти
ЗОКРЕМА - ПРАКТОЛОГ. КАЛ НЕ ТРИМАЄТЬСЯ...
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01.04.2022 13:13 Відповісти
вообще прекрасно справился бы и один врач - патологоанатом
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01.04.2022 11:55 Відповісти
у него симптом как у Адольфа опухоль в башке - рак
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01.04.2022 12:05 Відповісти
А Шойгу особистий проктолог
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01.04.2022 11:55 Відповісти
А я думав, він - це якраз постачальник рогів оленів. Нарешті робота за спеціальністю.
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01.04.2022 11:58 Відповісти
и ты тоже
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Паталогоанатом
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01.04.2022 11:55 Відповісти
Патологоанатома надо в штат вкл!!!
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01.04.2022 11:56 Відповісти
Путін геть не далекоглядний і зробив низку катастрофічних помилок, - начштабу оборони Британії
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01.04.2022 11:56 Відповісти
Не вистачає гінеколога та паталогоанатома...
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01.04.2022 11:56 Відповісти
Нет главного врача - психиатра
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01.04.2022 11:56 Відповісти
До комплекту патологоанатома не вистачає, скотиняці!
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01.04.2022 11:57 Відповісти
Ему проктолог нужен. Хороший. Кива, к примеру.
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01.04.2022 11:57 Відповісти
Ківа проктолог? У Раді він щось інше тєрєбєнькав
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01.04.2022 13:53 Відповісти
Тай чорт з ним, так і до патологоанатома дійде,
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01.04.2022 11:58 Відповісти
Х*йло может лечить только уролог.
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01.04.2022 11:58 Відповісти
Ну, вообще-то, Шойгу не такой уж и молодой...
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01.04.2022 11:58 Відповісти
Ванну из горячего свиного гавна надо, от всех болезней.
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01.04.2022 12:00 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.04.2022 13:32 Відповісти
Надеюсь скоро ему понадобится паталогоанатом
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01.04.2022 12:00 Відповісти
Цей параноїк ще й іпохондрик!

Воно хворе на голову, а лікує дупу. Нічим серйозним це падло не хворіє, просто труситься за свою нікчемну шкуру, яку треба живцем здерти та набити її гівном та соломою. Я не занадто жорстока?
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01.04.2022 12:01 Відповісти
З Канади ви виглядали б жорстокішою. Жартую.
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01.04.2022 12:11 Відповісти
Жарт зараховано.

В Канаді у мене над головою не пролітали би ракети та винищувачі і мені б не доводилось спати на підлозі між вдома несучими стінами.
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01.04.2022 12:45 Відповісти
Проблема в тому, що дупу ******* лікують неправильно. А правильне лікування - три рази на день *********** клізмою.
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01.04.2022 13:00 Відповісти
Паля з сраки до горла -
кращі ліки для *****.
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01.04.2022 13:46 Відповісти
Не, вы не сильно жестокая !
Я бы эту тварь расчленяла по кусочкам неделю .
Чтоб он кривился в муках от боли ! Все бы пытки средневековья к нему бы применила …
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01.04.2022 13:59 Відповісти
Ох, Зая... я би теж. і не тільки його одного.
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01.04.2022 16:00 Відповісти
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01.04.2022 19:53 Відповісти
Алєнєвод нарізав рогів і купає хйла у ванючих ваннах

Гидота , така як вся їхня родіна
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01.04.2022 12:01 Відповісти
понти в пантах...
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01.04.2022 12:07 Відповісти
Орки теж в гімні колупалися... ))
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01.04.2022 13:18 Відповісти
А здохнуть все рівно прийдеться, хоч з лікарями хоч без них.
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01.04.2022 12:02 Відповісти
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01.04.2022 12:09 Відповісти
все здихає )(уйло та ніяк не здохне..вже в ті казки..ось.. ось...здохне Не Вірю..Тільки фізичне знищення або переворот в кремлі..ось
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01.04.2022 12:02 Відповісти
Найкраще побачити х*йло на шибениці на Майдані, але якщо він здохне у бункері - теж добре.
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01.04.2022 12:02 Відповісти
Может, Алина поможет?
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01.04.2022 12:02 Відповісти
в команде не хватает ветеринара и дурколога
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01.04.2022 12:03 Відповісти
Этой гниде только патологоанатом нужен,а потом истопник. Посцать на его вонючий пепел желающие найдутся.
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01.04.2022 12:03 Відповісти
онколог? проктолог ему просто не обходим !!!
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01.04.2022 12:03 Відповісти
Может, Алина поможет?
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01.04.2022 12:04 Відповісти
Вот и выяснилась тайна длинного стола фуйла. Видимо ванны столь вонючи и долго не смываются с тела, что приходится садится за тридцать метров от собеседника.
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01.04.2022 12:05 Відповісти
А рог старого оленя в очко слабо?
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Рог рогом, но в это место его пока Шойгу пользует. В лечебных целях по старым шаманским традициям. Горбатая гора просто отдыхает от такой любви.
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01.04.2022 12:13 Відповісти
шо гадать, вскрытіє покажэт )
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Ще не такі як ***** були царі,королі,падишахи і тд. і всі повмирали.Цей також здохне.І інші також здохнуть.
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01.04.2022 12:05 Відповісти
Смерть хороша штука, їй по...уй, це такі собі терези між бідними і багатими, питання лише у часі і комфорті смерті...)))
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01.04.2022 12:10 Відповісти
отже ***** не довго вже залишилось
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01.04.2022 12:06 Відповісти
І що йому допоможе у супроводі онколог?))) хіба що більш менш точно спрогнозує смерть...)))
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01.04.2022 12:07 Відповісти
..."дєла врачєй" на падходє?
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01.04.2022 12:08 Відповісти
Та це вже не таємниця, що воно онкохворе. Тому американці і обережні. Їм простіше почекати коли воно здохне, ніж приречений пацюк спробує розпочати ядерну війну, під впливом інтоксикації.
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01.04.2022 12:08 Відповісти
..а-а-А, так то оленячі роги, які проросли у плюгаву бОшку, знайшли-таки та пошкодили маленький мозок хйлозавра, на якого молиться тупориле насєлєніє Мордора..
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01.04.2022 12:10 Відповісти
Российская медицина богата талантами. Может, найдется эскулап в России, который отправит ******** бункер-деда Вову Х#уйла на концерт Кобздона.
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01.04.2022 12:11 Відповісти
очколог потрібен
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01.04.2022 12:11 Відповісти
осенью падле ***** могло б исполнится 70...
прости Господи грехи наши.... но пусть не будет 70 маньяку !
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01.04.2022 12:13 Відповісти
«Проект» выпустил расследование о здоровье Путина: выяснилось, что он принимает «оздоровительные» ванны из рогов оленей и не расстается с бригадой врачей. Один из них - хирург-онколог, который находится рядом с президентом по полгода в год.
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01.04.2022 12:15 Відповісти
Скоро его таксидермист будет сопровождать
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01.04.2022 12:15 Відповісти
Что бы посвежее шкурку снять ?
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01.04.2022 12:18 Відповісти
Да, уж... Токсичного дерьма в нем - НЕМЕРЯННО!
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01.04.2022 13:38 Відповісти
Самыми крутыми проктологами считаются британцы. Про методику вмешательства - на британский флаг - надеюсь все слышали.
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01.04.2022 12:16 Відповісти
Этот гомункул должен издохнуть от гангрены жопы!
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01.04.2022 12:17 Відповісти
Там психіатри могли б з пару десятків дисертацій написати.
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01.04.2022 12:21 Відповісти
Да помогите уже ***** здохнуть
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01.04.2022 12:22 Відповісти
Тяжело больному Сталину по приказу его коллег личный врач вколол кое-что, после чего тот подох. Такие традиции священны.
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01.04.2022 12:22 Відповісти
Не комплект - патологоанатома треба
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01.04.2022 12:24 Відповісти
Вистачило б двох з ношами і одного з лопатою.
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01.04.2022 12:30 Відповісти
Жалок будет если ***** сдохнет бьістро и безболезненно.
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01.04.2022 12:37 Відповісти
Советую удалить эту новостную колонку.!!!Она может нести подсознательное и искаженное понимание как жалости к больному человеку а не тирану и убийце !!!
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01.04.2022 12:38 Відповісти
Досмотрел да момента о повествовании ху*лом своих кульбитов и смешков . повторюсь.этот материал опасен!!!!!.так как несет подсознательное сопереживание и впечатления жалостного человека .
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01.04.2022 12:42 Відповісти
ага особенно это заметно по коментам
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01.04.2022 12:48 Відповісти
Сама подача материала и образа в них .обычного .жалостливого старичка.Смех*ечки ху*ла и его приколы! Новость приятная но подача материала .вырезки неприемлемы!описал причину выше!
Если и подавать эту новость то обязательно включать в нее истинного тирана.все военные преступления это ***** .она утонула!
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01.04.2022 12:57 Відповісти
********** оно и супер.сделал кульбит.все стоп .дальше.на мне слушать эти прикольчики этого ***** и ********* его окружения.материал сырой. не доработан.могли сделать лучше.убрать прикольчики лишние этого пид*ара и его смеху*чки
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01.04.2022 13:05 Відповісти
ЭФТАНОЛОГА нехватает!
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01.04.2022 12:43 Відповісти
Ему в первую очередь опытный проктолог нужен. Западные ножи и турецкие ятаганы из жопы выковыривать.
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01.04.2022 12:46 Відповісти
Рога Кабаева поставляет?🎃
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01.04.2022 12:51 Відповісти
Так врачи не дают споконо сдохнуть.Хотят чтоб мучался и страдал при жизни.
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01.04.2022 14:30 Відповісти
Онколог? Дай Бог щоб це був для нього самий вкрай необхіднішим врач, хоча Психіатр йому потрібен також тільки бажано щоб врач був з України, а то кацапські врачі теж зомбовані, боюсь не зможуть адекватність встановлювати..
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01.04.2022 12:59 Відповісти
Интересно, что будет с трупом *****?
Подселят его в мавзолей или сожгут?
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01.04.2022 14:31 Відповісти
А роги ві зпилює із шойгу.
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01.04.2022 14:32 Відповісти
когда оно сдохнет?!
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01.04.2022 16:57 Відповісти
Ты, *уйло, не бойся смерти,
не придет тебе капут.
За тобой прискачут черти
и живьем тебя возьмут!

(старая чешская песня)
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01.04.2022 18:05 Відповісти
Длинный стол нужен, чтобы до собеседников не долетал запашок.
А Макрон, видно, всё-таки унюхал.
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01.04.2022 18:06 Відповісти
И шо? А если проктолог то у него запор... Если педиатр то он впал в детство... Уролог - пися болит.....
Идиотские выводы.... Справка по анализам есть? Эпикриз больного?
Хватит надеяться на бога... Рашка либерасню и вату...
Надо самим ручки марать...
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01.04.2022 19:56 Відповісти
 
 