Траншеи в чернобыльской зоне, вырытые оккупантами. ВИДЕО с беспилотника

Украинские воины зафиксировали фортификационные сооружения российских оккупантов в зоне ЧАЭС.

Видеозапись, сделанная с помощью БПЛА, опубликовал ее на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Согласно информации, эти укрепления были вырыты в наиболее облученных районах Чернобыльской радиационной зоны.

Напомним, что ранее российский генерал-полковник Владимир Шаманов назвал Рыжий лес "фейком". "Партизаны занимали эти позиции еще во время Великой Отечественной войны и никакой лучевой болезни не было", – сказал яркий представитель российской военной "элиты".