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Траншеї у чорнобильській зоні, вириті окупантами. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни зафіксували фортифікаційні споруди російських окупантів в зоні ЧАЕС.

Відеозапис, зроблений за допомоги БПЛА, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов

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Згідно інформації - ці укріплення були вириті в найбільш опромінених районах Чорнобильської радіаційної зони.

Нагадаємо, що раніше російський генерал-полковник Володимир Шаманов назвав Рудий ліс "фейком". "Партизани займали ці позиції ще під час Великої Вітчизняної війни та жодної променевої хвороби не було", - сказав яскравий представник російської військової "еліти".

Автор: 

армія рф (17359) ЧАЕС (537) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+41
как указывает сей факт - что руководство, что личный состав всё таки конченые дебилы
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06.04.2022 14:06
+26
Желаю им быть чаще со своими жёнами, детьми.. Форму и все что на них было подарить родственникам и часть детям, напамять
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06.04.2022 14:09
+24
Шкода, що залишили такі вигідні позиції. Краще б провели ротацію
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06.04.2022 14:13
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как указывает сей факт - что руководство, что личный состав всё таки конченые дебилы
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06.04.2022 14:06 Відповісти
От тепер питання
Нвіщо міліарди на Саркофаг потратили

Треба було запустити русских солдат, вини б весь реактор перекопали і закопали)
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06.04.2022 14:10 Відповісти
Саркофаг -- то ЛЮДЕЙ защищать.
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06.04.2022 14:15 Відповісти
Це зрозуміло.

А суть питання в тому, що "русский солдат для их командования" це ніщо, пилюка
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06.04.2022 14:21 Відповісти
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06.04.2022 14:33 Відповісти
А это уже их проблемы. Если им самим себя не жалко и они терпят такое командование, то чего мы должны их жалеть?
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06.04.2022 16:08 Відповісти
NO MERCY
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06.04.2022 17:43 Відповісти
когда кацапня копала окопы, то писюны у многих были на 20 минут шестого, а когда окоп выкопал то сразу стало на пол шестого
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06.04.2022 14:16 Відповісти
Скоріш у бублик позагортало
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06.04.2022 14:22 Відповісти
разговор 2х оккупантов после бегства из Чернобыля в очереди в урологу в больнице Мозыря:
- здравствуйте ваше сиятельство
- здравствуйте ваша светлость
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06.04.2022 14:27 Відповісти
И вам здрасте, фон Иванов.
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06.04.2022 14:50 Відповісти
навикопували собі могил
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06.04.2022 14:07 Відповісти
Це ж "воно" і їло і спало в окопі..... якевонойобнуте)))
Ще б в реактор голову всунуло, щоб селфі зробить.
Дебіли бл**дь!!!
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06.04.2022 14:09 Відповісти
А шо, може і робили селфі.Бо воно ж кацап
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06.04.2022 14:23 Відповісти
Желаю им быть чаще со своими жёнами, детьми.. Форму и все что на них было подарить родственникам и часть детям, напамять
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06.04.2022 14:09 Відповісти
рашисти бавились у світлячків
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06.04.2022 14:09 Відповісти
премия дарвина. отряд светлячек
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06.04.2022 14:10 Відповісти
Лауряты премии Дарвина. Удачи вам.
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06.04.2022 14:11 Відповісти
Та нічого оркам не буде, бо там партизани в 40-вих роках окопи рили і нічого їм не було
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06.04.2022 14:12 Відповісти
> файне місце для табору "воєнноплєенных"..
- так підорасня знов пилюки начовгає..
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06.04.2022 14:12 Відповісти
Онкобатальон.
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06.04.2022 14:13 Відповісти
Раковый корпус
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06.04.2022 14:14 Відповісти
"воины света" - якщо ви розумієте, про що я
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06.04.2022 14:30 Відповісти
Шкода, що залишили такі вигідні позиції. Краще б провели ротацію
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06.04.2022 14:13 Відповісти
"Ой, вань, сматри: я ребёночка двухголового криворукого радзила!"
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06.04.2022 14:13 Відповісти
вже офіційно заявили, що жиріновський здох
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06.04.2022 14:13 Відповісти
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06.04.2022 14:17 Відповісти
Самая лольная тема....нашим повезло с такими ********** воевать,если по правде с таким количеством техники чел.ресов при более менее норм.командовании нам бы пришел трындец недели за 2.нато ****** бы ту рашку реально за 3 дня,но увы есть яо...а тут риски велики не смотря в каком оно состоянии...
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06.04.2022 14:13 Відповісти
по ходу НАТО только в штаны срать может, им оружие надо в Украину отправлять а себе стиральные машинки закупать и порошок с отдушкой
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06.04.2022 14:28 Відповісти
а що тут коментувати,орки деграданти,у нас навіть школяр зрозуміє що чепати таку землю не можна, та й знаходитися там в деяких місцям можна не більше лічених хвилин..
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06.04.2022 14:14 Відповісти
люди, ви про що взагалі? неосвідчене, тупе роzzійське бидло, яке зігнав в Україну *****, навіть не підозрює, що таке радіація, напіврозпад та атом. вони досі вважають, що то українські чаклуни та відьми їх прокляли, п'ють сечу та вірять, що це їх врятує.
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06.04.2022 14:14 Відповісти
+100500!!!
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06.04.2022 14:18 Відповісти
Нажаль, мало окопів вирили хотілось би значно більше
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06.04.2022 14:22 Відповісти
Ну що ж - принаймні вплив радіації на людиноподібних буде вичено досконаліше, невинні тварини не постраждають причому!
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06.04.2022 14:28 Відповісти
Дивлячись на те що там нема лісу. Цілком імовірно ,що це якийсь з могильників де пригортали радіоактивні грунти. Ну от і добре!
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06.04.2022 14:31 Відповісти
жаль что всего лишь 70 человек там окапывались...
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06.04.2022 14:32 Відповісти
По некоторым данным намного больше, около, или больше 400 "зольдатен".
https://www.polskieradio.pl/397/9770/Artykul/2930586,%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%a7%d0%90%d0%ad%d0%a1-%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%b6%d0%b5-7-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2 На 31.03 прибыло уже 7 автобусов
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06.04.2022 14:55 Відповісти
Какой то блогер доказивал, что не било траншей, все єто фейк , оказалось-правда. Кацапи тянут на премию Дарвина.
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06.04.2022 14:34 Відповісти
А росіянин Руслан Левієв - керівник Conflict Intelligence Team в інтерв'ю з Майк Накі дуже сумнівався і потішався з якоб хибної інформації, що росіяни могли рити окопи та траншеї в чорнобильській зоні.
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06.04.2022 14:34 Відповісти
"Генерал-полковник Владимир Шаманов назвал Рыжий лес "фейком". "Партизаны занимали эти позиции еще во время Великой Отечественной войны и никакой лучевой болезни не было".

Значит тогда мародёрили не таких масштабах.
А сейчас "асвабадители" имеют "трофеи", которые оцениваются, как минимум, в 400 "светильников".
В общем "гори-гори ясно, чтобы не погасло".
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06.04.2022 14:34 Відповісти
їм треба було просто зразу там і закопуватись у тих окопах, жить дібілам залишилось недовго
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06.04.2022 14:34 Відповісти
Якщо кацапам так до душі той Рудий ліс, то огородіть його і нехай то буде табір для військовополонених орків.
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06.04.2022 14:35 Відповісти
Землекопы смело могут добавлять к своим фамилиям приставку "фон". Фон-Сидоров, Фон-Петушков. Но недолго.
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06.04.2022 14:38 Відповісти
Этому идиоту никто не догадался сказать, что во время партизанов Второй Мировой там не былоАЭС ?
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06.04.2022 15:07 Відповісти
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК-******* ШАМАНОВ просто не просихав весь цей час. А тут тра було щось ляпнути.
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06.04.2022 16:26 Відповісти
Чтоб у солдатиков РФ деградировал костный мозх и случилась гангрена обоих яиц!
А офицеры издохли в мучениях...
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06.04.2022 15:28 Відповісти
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК-******* ШАМАНОВ !)
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06.04.2022 16:01 Відповісти
Копошиться в грунте которые дольше четверти века впитывал радиацию - ИДЕАЛЬНО!
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06.04.2022 16:59 Відповісти
Глибоко закопались... Звикали до землі
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06.04.2022 18:53 Відповісти
Шаманов конечно гений идиотизма! Оно думает, что Чернобыль грохнул в 1941 году в результате бомбардировки люфтваффе? Вяликий полководец! " Партизаны не пострадали от радиации"... Они там все такие.
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06.04.2022 19:46 Відповісти
ГАММА-САМЦІ
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06.04.2022 22:24 Відповісти
 
 