Траншеї у чорнобильській зоні, вириті окупантами. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни зафіксували фортифікаційні споруди російських окупантів в зоні ЧАЕС.
Відеозапис, зроблений за допомоги БПЛА, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Згідно інформації - ці укріплення були вириті в найбільш опромінених районах Чорнобильської радіаційної зони.
Нагадаємо, що раніше російський генерал-полковник Володимир Шаманов назвав Рудий ліс "фейком". "Партизани займали ці позиції ще під час Великої Вітчизняної війни та жодної променевої хвороби не було", - сказав яскравий представник російської військової "еліти".
Топ коментарі
+41 ram117
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+26 Igor 1 #498111
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+24 Ex Donchanin
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Нвіщо міліарди на Саркофаг потратили
Треба було запустити русских солдат, вини б весь реактор перекопали і закопали)
А суть питання в тому, що "русский солдат для их командования" це ніщо, пилюка
- здравствуйте ваше сиятельство
- здравствуйте ваша светлость
Ще б в реактор голову всунуло, щоб селфі зробить.
Дебіли бл**дь!!!
- так підорасня знов пилюки начовгає..
https://www.polskieradio.pl/397/9770/Artykul/2930586,%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b7%d1%8f%d1%82-%d0%b2-%d0%91%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d1%8c-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%b0%d1%82-%d0%b2-%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b5-%d0%a7%d0%90%d0%ad%d0%a1-%d0%9f%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d0%be-%d1%83%d0%b6%d0%b5-7-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%81%d0%be%d0%b2 На 31.03 прибыло уже 7 автобусов
Значит тогда мародёрили не таких масштабах.
А сейчас "асвабадители" имеют "трофеи", которые оцениваются, как минимум, в 400 "светильников".
В общем "гори-гори ясно, чтобы не погасло".
А офицеры издохли в мучениях...