Траншеї у чорнобильській зоні, вириті окупантами. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни зафіксували фортифікаційні споруди російських окупантів в зоні ЧАЕС.

Відеозапис, зроблений за допомоги БПЛА, опублікував на своїй сторінці в соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Згідно інформації - ці укріплення були вириті в найбільш опромінених районах Чорнобильської радіаційної зони.



Нагадаємо, що раніше російський генерал-полковник Володимир Шаманов назвав Рудий ліс "фейком". "Партизани займали ці позиції ще під час Великої Вітчизняної війни та жодної променевої хвороби не було", - сказав яскравий представник російської військової "еліти".