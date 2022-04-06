Тотальное разрушение в захваченной оккупантами Волновахе. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры из захваченной российскими оккупантами Волновахи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из автомобиля, двигающегося по одной из улиц города. На записи нет ни одного уцелевшего здания. Видны люди, двигающиеся вдоль улицы, и подбитая бронемашина.

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