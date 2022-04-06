РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11202 посетителя онлайн
Новости Видео Война
9 934 9

Тотальное разрушение в захваченной оккупантами Волновахе. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры из захваченной российскими оккупантами Волновахи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана из автомобиля, двигающегося по одной из улиц города. На записи нет ни одного уцелевшего здания. Видны люди, двигающиеся вдоль улицы, и подбитая бронемашина.

Читайте также: В результате войны уже не существует Волновахи, Мариуполя и небольших городов под Киевом, - Зеленский

Автор: 

оккупация (10137) Волноваха (27)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не знаю що тобі там соловйов втирає- а про волноваху давно казали що вона знищена
показать весь комментарий
06.04.2022 15:09 Ответить
Я твоїх кумирів не дивлюся
показать весь комментарий
06.04.2022 15:17 Ответить
******** руzкий мир
показать весь комментарий
06.04.2022 15:02 Ответить
Терміново!!! По селах навколо Волновахи люди по підвалах. Євакуюйте!!!
показать весь комментарий
06.04.2022 15:02 Ответить
Кацапи створюють звичне для себе серидовище.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:04 Ответить
Это центральная улица. Моя теща 17 суток безвылазно просидела в подвале. Соседние дома уничтожены. Школа полностью разрушена.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:24 Ответить
Для чого мАскалям ще одна Осетія ? Вони й копійки туди не вкладуть! Людям зло зробили. А самі що придбали? Землі? А Сибіру мало? Їжте тундру тоді.
показать весь комментарий
06.04.2022 15:31 Ответить
 
 