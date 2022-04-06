Тотальна руйнація в захопленій окупантами Волновасі. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри із захопленої російськими окупантами Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений з автомобіля, що рухається по одній з вулиць міста. На запису немає жодної вцілілої будівлі. Видно людей, що рухаються вздовж вулиці та підбиту бронемашину.

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