Тотальна руйнація в захопленій окупантами Волновасі. ВIДЕО
В мережі опубліковані кадри із захопленої російськими окупантами Волновахи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений з автомобіля, що рухається по одній з вулиць міста. На запису немає жодної вцілілої будівлі. Видно людей, що рухаються вздовж вулиці та підбиту бронемашину.
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Болунгарвік Віталій
показати весь коментар06.04.2022 15:09 Відповісти Мені подобається 9
Сергей Сергей #450383
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винтовка
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Наталия Костенко #394887
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Чайка Київ
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Койот Восточноукраинский
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Aculov Grigoriy
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