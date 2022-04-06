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Тотальна руйнація в захопленій окупантами Волновасі. ВIДЕО

В мережі опубліковані кадри із захопленої російськими окупантами Волновахи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений з автомобіля, що рухається по одній з вулиць міста. На запису немає жодної вцілілої будівлі. Видно людей, що рухаються вздовж вулиці та підбиту бронемашину.

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Автор: 

окупація (6687) Волноваха (40)


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не знаю що тобі там соловйов втирає- а про волноваху давно казали що вона знищена
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06.04.2022 15:09 Відповісти
Я твоїх кумирів не дивлюся
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06.04.2022 15:17 Відповісти
******** руzкий мир
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06.04.2022 15:02 Відповісти
Терміново!!! По селах навколо Волновахи люди по підвалах. Євакуюйте!!!
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06.04.2022 15:02 Відповісти
Кацапи створюють звичне для себе серидовище.
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06.04.2022 15:04 Відповісти
Это центральная улица. Моя теща 17 суток безвылазно просидела в подвале. Соседние дома уничтожены. Школа полностью разрушена.
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06.04.2022 15:24 Відповісти
Для чого мАскалям ще одна Осетія ? Вони й копійки туди не вкладуть! Людям зло зробили. А самі що придбали? Землі? А Сибіру мало? Їжте тундру тоді.
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06.04.2022 15:31 Відповісти
 
 