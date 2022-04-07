РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5233 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 550 11

Россия применяет кассетные боеприпасы, бомбя гражданские объекты в Мариуполе, - WSJ. ВИДЕО

Американское издание Wall Street Journal подтвердило данные о том, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в специальном сюжете. Издание публикует записи и фото, подтверждающие неоднократное использование кассетных бомб.

Читайте также: Гарнизон Мариуполя сам выйти не сможет. Прорыв должен быть подготовлен. Украина должна сорвать планы Путина по захвату южного Донбасса, - Бутусов

Автор: 

бомба (370) Мариуполь (5712) бомбардировка (451)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Это не люди, это приматы какого-то нового рода, не имеющие с людьми ничего общего.
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
показать весь комментарий
07.04.2022 11:46
+2
ще один доказ в копілочку для суду в Гаазі
показать весь комментарий
07.04.2022 11:36
+2
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ще один доказ в копілочку для суду в Гаазі
показать весь комментарий
07.04.2022 11:36 Ответить
В Харкові теж ******* касетами. Якщо треба, назбираю вражаючих елементів. Такі ромбовидні залізячки
показать весь комментарий
07.04.2022 11:38 Ответить
назбирай на свою голову.... залишишся в кращому випадку без рук... можеш даже і без голови.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:45 Ответить
Ти не зрозумів, що саме я маю на увазі.
показать весь комментарий
07.04.2022 11:50 Ответить
перше всього турбуюсь про тебе, ти Україні потрібен живий.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:41 Ответить
Я не вояк, я охоронець ринку Барабашово у Харкові. Мародерів ганяю, таке...
показать весь комментарий
07.04.2022 13:45 Ответить
ти громадянин України і це головне.... коли ми всі разом, ми сила, ніяка кацапщина нас не здолає.
показать весь комментарий
07.04.2022 17:48 Ответить
Миколаїв також,
в мене вже ці залізячки,у вікні застрягли
а сама така маленька бомбочка досі під домом лежить,ніяк не розмінують
показать весь комментарий
07.04.2022 22:32 Ответить
Это не люди, это приматы какого-то нового рода, не имеющие с людьми ничего общего.
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
показать весь комментарий
07.04.2022 11:46 Ответить
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!!
показать весь комментарий
07.04.2022 12:10 Ответить
Насправді застосування касетних *********** в умовах міста завдає менших руйнувань будівель та менших жертв серед населення (якщо воно перебуває у приміщеннях), ніж звичайні фугасні ********** того ж калібру.
Загострення уваги саме на касетних *********** не має сенсу - є набагато більш серйозні та жорстокі порушення конвенцій.
показать весь комментарий
07.04.2022 13:08 Ответить
 
 