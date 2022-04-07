Россия применяет кассетные боеприпасы, бомбя гражданские объекты в Мариуполе, - WSJ. ВИДЕО
Американское издание Wall Street Journal подтвердило данные о том, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в специальном сюжете. Издание публикует записи и фото, подтверждающие неоднократное использование кассетных бомб.
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+3 дератизатор
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в мене вже ці залізячки,у вікні застрягли
а сама така маленька бомбочка досі під домом лежить,ніяк не розмінують
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
Загострення уваги саме на касетних *********** не має сенсу - є набагато більш серйозні та жорстокі порушення конвенцій.