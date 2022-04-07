Россия применяет кассетные боеприпасы, бомбя гражданские объекты в Мариуполе, - WSJ. ВИДЕО

Американское издание Wall Street Journal подтвердило данные о том, что российские оккупанты используют кассетные боеприпасы при бомбардировке гражданских объектов в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в специальном сюжете. Издание публикует записи и фото, подтверждающие неоднократное использование кассетных бомб.

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