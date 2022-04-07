Росія застосовує касетні боєприпаси, бомбардуючи цивільні об'єкти в Маріуполі, - WSJ. ВIДЕО
Американська Wall Street Journal підтвердила дані про те, що російські окупанти використовують касетні боєприпаси при бомбардування цивільних об'єктів в Маріуполі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальному сюжеті. Видання публікує записи та фото, що підтверджують неодноразове використання касетних бомб.
Топ коментарі
+3 дератизатор
показати весь коментар07.04.2022 11:46
+2 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар07.04.2022 11:36
+2 Валентина Горшкова
показати весь коментар07.04.2022 12:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в мене вже ці залізячки,у вікні застрягли
а сама така маленька бомбочка досі під домом лежить,ніяк не розмінують
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
Загострення уваги саме на касетних *********** не має сенсу - є набагато більш серйозні та жорстокі порушення конвенцій.