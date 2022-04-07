Росія застосовує касетні боєприпаси, бомбардуючи цивільні об'єкти в Маріуполі, - WSJ. ВIДЕО

Американська Wall Street Journal підтвердила дані про те, що російські окупанти використовують касетні боєприпаси при бомбардування цивільних об'єктів в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальному сюжеті. Видання публікує записи та фото, що підтверджують неодноразове використання касетних бомб.

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