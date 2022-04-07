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Росія застосовує касетні боєприпаси, бомбардуючи цивільні об'єкти в Маріуполі, - WSJ. ВIДЕО

Американська Wall Street Journal підтвердила дані про те, що російські окупанти використовують касетні боєприпаси при бомбардування цивільних об'єктів в Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в спеціальному сюжеті. Видання публікує записи та фото, що підтверджують неодноразове використання касетних бомб.

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Автор: 

бомба (234) Маріуполь (3230) бомбардування (337)


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Топ коментарі
+3
Это не люди, это приматы какого-то нового рода, не имеющие с людьми ничего общего.
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
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07.04.2022 11:46
+2
ще один доказ в копілочку для суду в Гаазі
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07.04.2022 11:36
+2
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!!
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07.04.2022 12:10
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ще один доказ в копілочку для суду в Гаазі
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07.04.2022 11:36 Відповісти
В Харкові теж ******* касетами. Якщо треба, назбираю вражаючих елементів. Такі ромбовидні залізячки
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07.04.2022 11:38 Відповісти
назбирай на свою голову.... залишишся в кращому випадку без рук... можеш даже і без голови.
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07.04.2022 11:45 Відповісти
Ти не зрозумів, що саме я маю на увазі.
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07.04.2022 11:50 Відповісти
перше всього турбуюсь про тебе, ти Україні потрібен живий.
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07.04.2022 13:41 Відповісти
Я не вояк, я охоронець ринку Барабашово у Харкові. Мародерів ганяю, таке...
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07.04.2022 13:45 Відповісти
ти громадянин України і це головне.... коли ми всі разом, ми сила, ніяка кацапщина нас не здолає.
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07.04.2022 17:48 Відповісти
Миколаїв також,
в мене вже ці залізячки,у вікні застрягли
а сама така маленька бомбочка досі під домом лежить,ніяк не розмінують
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07.04.2022 22:32 Відповісти
Это не люди, это приматы какого-то нового рода, не имеющие с людьми ничего общего.
И не надо путать их с "фашистами" - МНОГО ЧЕСТИ...
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07.04.2022 11:46 Відповісти
ВРЯТУЙТЕ МАРІУПОЛЬ !!!
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07.04.2022 12:10 Відповісти
Насправді застосування касетних *********** в умовах міста завдає менших руйнувань будівель та менших жертв серед населення (якщо воно перебуває у приміщеннях), ніж звичайні фугасні ********** того ж калібру.
Загострення уваги саме на касетних *********** не має сенсу - є набагато більш серйозні та жорстокі порушення конвенцій.
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07.04.2022 13:08 Відповісти
 
 