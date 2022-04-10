ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

В Новомайорском на Донетчине подорван склад с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Новомайорское, Донецкая область. Взорван склад с боеприпасами российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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