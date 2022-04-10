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ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У Новомайорському на Донеччині підірвано склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17373) ЗСУ (7544) склад (182)


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Топ коментарі
+43
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10.04.2022 11:43
+32
Гоп-стоп, ми заховались між гілля. Гоп-стоп, і дочекались москаля. Тепер розплачуватись пізно, По Карпатах грізно Пролунало наше: «СЛАВА!», Подивись направо, а ми тебе граблями зліва, і все -- кінець екскурсії в горАх
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10.04.2022 11:43
+30
Героям Слава! Смерть москалям !

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10.04.2022 11:46
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Гоп-стоп, ми заховались між гілля. Гоп-стоп, і дочекались москаля. Тепер розплачуватись пізно, По Карпатах грізно Пролунало наше: «СЛАВА!», Подивись направо, а ми тебе граблями зліва, і все -- кінець екскурсії в горАх
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10.04.2022 11:43 Відповісти
мы мирные люди, но наш бронепоезд уже не стоит на запасном пути.
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10.04.2022 11:50 Відповісти
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10.04.2022 11:43 Відповісти
Это передовая линия наступления кацапов на Угледар и Великую Новоселку. Они там, суки, кошмарят городишки с утра до вечера артой.
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10.04.2022 11:45 Відповісти
тік токери
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10.04.2022 11:45 Відповісти
То поречєнкофф?
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10.04.2022 11:52 Відповісти
Ні ..це розпіарені білоруси,отряд нєвєбнний К.Калиновського. такі ж самі як кадировці...
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10.04.2022 11:59 Відповісти
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10.04.2022 12:06 Відповісти
Героям Слава! Смерть москалям !

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10.04.2022 11:46 Відповісти
Це, часом, не кіт Степан у бабусі?
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10.04.2022 12:08 Відповісти
а кто это сделал? пьяный рузький зольдат курил в неположеном месте.
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10.04.2022 11:46 Відповісти
Байрактар?
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10.04.2022 11:46 Відповісти
Знято було з бпла лелека, там на відео в лівому кутку видно надпис.
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10.04.2022 12:18 Відповісти
Наші хлопці - красавики!
Головне, щоб всіляки дєрьмаки, подляки, агрохімії та люсі не заважали їм бити мокшанського ворога.
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10.04.2022 11:47 Відповісти
Заважають підари, але хлопці і з ними розберуться!
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10.04.2022 11:51 Відповісти
Зеленський каже правильні речі, які йому озвучують міжнародні партнери під час розмов, а аферисти і зрадники з офісу президента роблять все, щоб затягти Україну на невигідні перемовини. А Зеленський чомусь їх тримає при собі.
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10.04.2022 12:07 Відповісти
Угу, цар хороший, бояри херові. Десь я це вже чув.
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10.04.2022 12:35 Відповісти
він не цар і бояр немає в нього.. його просунули, щоб замінити Порошенко, він був просто функція. Але коли ти на посаді Президента України то тобі прийдеться обирати, чи за Україну ти, чи проти неї. Він обрав бути за Україну, по інашке його чекакав би поганий кінеці в будь-якому випадку. Він обрав, як людина, яка переживала за себе і своїх близьких. Він не державник. Може зараз в нього щось і прокльовується, але дуже повільно. А ті, що були біля ньог, це взагалі воровиті, недолугі, менеджери середньої ланки, яких поставили, щоб грабувати країну і представляти інтереси ворів, як беня.
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10.04.2022 14:47 Відповісти
Дуже красиве відео!
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10.04.2022 11:50 Відповісти
слава диспетчеру
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10.04.2022 11:55 Відповісти
Красівоє...
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10.04.2022 12:21 Відповісти
Это видео можно смотреть бесконечно ..поднимает настроение!СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ
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10.04.2022 12:59 Відповісти
там до Марика 60 км где-то по прямой
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10.04.2022 13:04 Відповісти
Ой, что-то видится там, в высоке,
Где летают орлы, воробьи да ошмётки кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!
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10.04.2022 15:31 Відповісти
 
 