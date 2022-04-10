ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Донеччині. ВIДЕО

У Новомайорському на Донеччині підірвано склад з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє Командування Сухопутних військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений склад ракетно-артилерійського озброєння рашистів у Бєлгородській області РФ, - Бутусов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж