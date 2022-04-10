ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Донеччині. ВIДЕО
У Новомайорському на Донеччині підірвано склад з боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Сухопутних військ Збройних сил України у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Новомайорське, Донецька область. Підірвано склад з боєприпасами російських окупантів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+43 Вася Шевченко #371210
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+32 Paul Foxen
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+30 Sophia-Maria Duglass
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Головне, щоб всіляки дєрьмаки, подляки, агрохімії та люсі не заважали їм бити мокшанського ворога.
Где летают орлы, воробьи да ошмётки кацапов!
Ой, что-то слышится там вдалеке -
Это взрывы цистерн, БТРов и вражьих колонн.
Он!
Нет, не солгали предчувствия мне
Нет, мне глаза не солгали -
Это вам, "братья", за Крым и Донбасс,
За Чернигов и Харьков,
За Киев и крымских татар -
БАЙРАКТАР!