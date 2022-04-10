Российской трусости ничто не поможет, - Зеленский. ВИДЕО
Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит.
Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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Давай здамося..і тоді по всій Україні будуть Бучі..Бородянки та Ірпіні. Від Луганська до Львова!! Ше раз питання!?? Звідки ви ..ублюдки тупі.... вилазите?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Кто допустил такое, будем разбираться после, сейчас нельзя допускать грызни в стране.
Ви знаєте , що таке цинізм? Ні, ви так думаєте, що ви знаєте.
Подивіться на оце! Це Бородянка... Бородянка!!!
Есть их мнение и неправильное, ты должен или согласен с их мнение или будешь уничтожен.
Блін... я думав це він про себе... аж зрадів, що нарешті він зараз признає свої помилки, вибачиться, проаналізує їх... навіть трохи засумував, що буде якось невдобно розгойдувати піаніно після цього...
ага.. щас... "дєржи карман ширє"..
- Він навіть не розуміє, що це слова про нього самого...