Российской трусости ничто не поможет, - Зеленский. ВИДЕО

Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит.

Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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