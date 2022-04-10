Російському боягузтву ніщо не допоможе, - Зеленський. ВIДЕО

Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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