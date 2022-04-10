Російському боягузтву ніщо не допоможе, - Зеленський. ВIДЕО
Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить.
Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+28 Саша Пончик
показати весь коментар10.04.2022 23:18
+21 Павло ШОвте
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+21 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар10.04.2022 23:25
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Давай здамося..і тоді по всій Україні будуть Бучі..Бородянки та Ірпіні. Від Луганська до Львова!! Ше раз питання!?? Звідки ви ..ублюдки тупі.... вилазите?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Кто допустил такое, будем разбираться после, сейчас нельзя допускать грызни в стране.
Ви знаєте , що таке цинізм? Ні, ви так думаєте, що ви знаєте.
Подивіться на оце! Це Бородянка... Бородянка!!!
Есть их мнение и неправильное, ты должен или согласен с их мнение или будешь уничтожен.
Блін... я думав це він про себе... аж зрадів, що нарешті він зараз признає свої помилки, вибачиться, проаналізує їх... навіть трохи засумував, що буде якось невдобно розгойдувати піаніно після цього...
ага.. щас... "дєржи карман ширє"..
- Він навіть не розуміє, що це слова про нього самого...