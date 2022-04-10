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Російському боягузтву ніщо не допоможе, - Зеленський. ВIДЕО

Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить.

Про це у відеозверненні заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Україна отримала від Заходу ще недостатньо зброї. Деяке озброєння надали запізно, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


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Топ коментарі
+28
Даже тему переговоров не затронул. Спасибо Борис Джонсон.
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10.04.2022 23:18
+21
схоже, що Джонсон йому передав, щоб і думати не смів про то, бо Карфаген догрався, і його пора знищувати. От людина і мучиться.
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10.04.2022 23:24
+21
на нулі воїнам ЗСУ під обстрілами у 100 разів важче - так що не переживай так сильно
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10.04.2022 23:25
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Даже тему переговоров не затронул. Спасибо Борис Джонсон.
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10.04.2022 23:18 Відповісти
схоже, що Джонсон йому передав, щоб і думати не смів про то, бо Карфаген догрався, і його пора знищувати. От людина і мучиться.
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10.04.2022 23:24 Відповісти
У мене теж склалося враження, що Борис приїхав до Києва, щоб надавати Зелі по його пустотливих пальчиках. Основний меседж: ніяких загравань з руснею - воюємо до перемоги.
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10.04.2022 23:25 Відповісти
"Поки товстий схудне, тонкий - здохне". Чули таке прислів'я? Чи довго ми зможемо воювати монстром, у якого величезні ресурси, запаси зброї і гарматного мяса? Вам зовсім не шкода наших людей, воїнів? Пропоную все таки довіритися державному керівництву, їм видніше, коли варто вести перемовини, а коли воювати?
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11.04.2022 00:00 Відповісти
пропонує подумати і здатися! Чи довго ми зможемо воювати монстром, у якого величезні ресурси, запаси зброї і гарматного мяса? Вам зовсім не шкода наших людей, воїнів?
Давай здамося..і тоді по всій Україні будуть Бучі..Бородянки та Ірпіні. Від Луганська до Львова!! Ше раз питання!?? Звідки ви ..ублюдки тупі.... вилазите?
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11.04.2022 00:27 Відповісти
Ви впадаєте у крайнощі. Я проти тривалої і виснажливої війни. Таку війну ми не "потягнемо" - ні у військовому плані, ні економічно. Нам потрібна або швидка перемога або все-таки угода, за якою ми отримаємо реальні гарантії того, що повторний напад не станеться.
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11.04.2022 01:34 Відповісти
ты идиот или кацапский бот если хочешь получить мирные гарантии от кацапов .. никто не даст гарантии стране которая идет на капитуляцию
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11.04.2022 05:21 Відповісти
читайте уважніше: де я написав про капітуляцію? Просто на мені немає рожевих окулярів і я оцінюю ситуацію реально.
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11.04.2022 08:53 Відповісти
.. 100 відсоткову гарантію можна дати..коли тебе зариють у землю. Оце 100 відсоткова гарантія неповернення і неповторення. Якщо вам до цього часу не дошло... що НІЯКИХ гарантій ніхто вам не дасть...то зостається тільки поспівчувати. Гарантію може дати тільки розпад рашки. І на ваше прислів*я... Не вбьєш кацапску навалоч сьогодні... виростуть їх діти..онуки ..і якщо не вбють тебе.. то вбьють твоїх дітей...
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11.04.2022 13:37 Відповісти
До дефолта в России,а там россиянам станет не до войны

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11.04.2022 10:10 Відповісти
.. поки вони не почнуть гризти себе з середини... , поки не потечуть ріки руснявої крові у рашці... поки вона не розвалиться...спокою нам не буде. Голодні тварини у стаді дуже небезпечні. І як завжди у мисливців ціль... знищити вожаків.
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11.04.2022 13:42 Відповісти
Много...
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10.04.2022 23:18 Відповісти
блин, как он это все выдерживает. как спит по ночам. и спит ли. Владимир держись.
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10.04.2022 23:20 Відповісти
на нулі воїнам ЗСУ під обстрілами у 100 разів важче - так що не переживай так сильно
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10.04.2022 23:25 Відповісти
"Більше двох тижнів ніхто не піднімає слухавку", - заступника командира полку "Азов" Паламар про зв'язок з вищим командуванням . Головнокомандуючому не до захисників Маріуполя. Він кожен день записує відосики та не забуває про фотосесії
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10.04.2022 23:27 Відповісти
а что он выдерживаете? языком чешет перед камерой по суфлеру . лучше по меньше болтать и больше конкретных дел..
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11.04.2022 05:24 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.04.2022 23:28 Відповісти
Дай хлопцям з Маріуполя допомогу, а не ховайся від дзвінків.
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10.04.2022 23:30 Відповісти
ЗСУ все делает возможное в сложившейся ситуации, успокойтесь.
Кто допустил такое, будем разбираться после, сейчас нельзя допускать грызни в стране.
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10.04.2022 23:54 Відповісти
кто будет разбираться? когда? зачем всякий бред писать.. про вагнеровцев приват банк, велике крадiвнитцво, корона вирус и ндс суды укр нафты для коломойщи уже "разобрались" - бюджет причесали на сотни миллиардов
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11.04.2022 05:27 Відповісти
Inna Turenko@i_turenko



Ви знаєте , що таке цинізм? Ні, ви так думаєте, що ви знаєте.
Подивіться на оце! Це Бородянка... Бородянка!!!

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10.04.2022 23:31 Відповісти
а це - для повного розуміння

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11.04.2022 00:00 Відповісти
люська не украинец ему пофиг на жерствы смерти -сам то ни разу ни чем не рисковал
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11.04.2022 05:29 Відповісти
Боневтік zеленський пропонував захісникам Маріуполя, який за його словами дає змогу утримувати наші позиції на сході держави, покинути свої позиції. Щоб ми не мали змоги утримувати наші позиції на сході. Кацапи їм теж саме щодня пропонують.
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10.04.2022 23:33 Відповісти
Это не трусость, это нацизм в чистом виде.
Есть их мнение и неправильное, ты должен или согласен с их мнение или будешь уничтожен.
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10.04.2022 23:35 Відповісти
Хто як не Зе розбирається в боягузстві.
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10.04.2022 23:45 Відповісти
Ссыкливый нацизм. (С). Митець влучно назвав.
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10.04.2022 23:55 Відповісти
Те що автори текстів Зеленського мають певний талант ми знаємо. Краще б розповів чому досі біля нього Єрмак, Демченко, Татаров, Арахамія (воїниНєБудєт).
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11.04.2022 00:24 Відповісти
"Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів"

Блін... я думав це він про себе... аж зрадів, що нарешті він зараз признає свої помилки, вибачиться, проаналізує їх... навіть трохи засумував, що буде якось невдобно розгойдувати піаніно після цього...
ага.. щас... "дєржи карман ширє"..
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11.04.2022 00:53 Відповісти
Ви також не можете бачити Зе? Відношення до нього, як і до єрмака.
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11.04.2022 06:18 Відповісти
Ніякого сенсу в цих словах немає, до чого цей висер?
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11.04.2022 06:44 Відповісти
"Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів."

- Він навіть не розуміє, що це слова про нього самого...
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11.04.2022 08:12 Відповісти
якась беліберда
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11.04.2022 08:32 Відповісти
четырежды уклонист конечно, в трусости, просто СНЕЦ!
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11.04.2022 08:37 Відповісти
Почитав коменти і здалось,що у нас не війна,а на носі вибори,може ви вже схаминетесь всі-зелені,шоколадні,рябенькі,пухнастенькі,з косою і без?
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11.04.2022 08:53 Відповісти
Це не вибори, відповідь проста або ми або нас і маючи таку владу як зрозуміло рахунок не на нашу користь. Тому мовчати це те саме що капітулювати.
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11.04.2022 08:57 Відповісти
Так! У нас вибори... Між перемогою та замаскованою капітуляцією... Вибори між Україною та рашистським світом!
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11.04.2022 10:21 Відповісти
"піздєть" мастак а дії......сухопутний коридор і вода в крим...
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11.04.2022 09:19 Відповісти
«Дорогой украинский народ. Мы, 36-я бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, не изменив присяге в 2014 году вышли из Крыма и продолжали достойно выполнять задачи по обороне Украины. С начала войны мы уже 47 суток защищаем Мариуполь. Нас бомбили с самолетов, нас обстреливали из артиллерии, танков и других огневых средств. Мы достойно держали оборону, делая невозможное. Но любые ресурсы имеют свойство заканчиваться. За время боевых действий нам один раз передали 50 122 снарядов, 20 мин, немного NLAW и Starlink Илона Маска - спасибо, Илон, он выдержал множество авиаударов и до сих пор работает. Больше нам ничего не передали. Без боекомплекта, не имея возможности оборонятся, противник постепенно оттеснил нас на завод «Азовмаш», окружил, сковал огнем и теперь пытается нас уничтожить. Был вариант привести к нам резервы, чтобы усилить и продлить оборону. Были варианты бригаде совершить прорыв и выйти к своим войскам. Мы докладывали об этом в ОТУ «Восток» и они начинали планировать операцию. Генералы Содоль, Делятицкий пытались что-то сделать, но их старшие штабы заворачивали. Мы докладывали об этом в ООС, они говорили, держитесь мы работаем, обещали вертолет, который так и не прилетел. Мы разговаривали с главнокомандующим, который пообещал деблокаду. Мы разговаривали с Гарантом, который гарантировал нам или политическое, или военное решение ситуации. Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не лакая ее из лужи, и погибали пачками. Гора раненых составляет чуть ли не половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить, возвращаются в строй. Пехота вся погибла и стрелковые бои ведут артиллеристы, зенитчики, связисты, водители и повара. Даже оркестр. Погибают, но борются. Мы постепенно заканчиваемся. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Наверное, не вымерли эти «савковые паркетники», поэтому много народу из-за них умрет зря. Были шансы. Были возможности, но из-за ссыкливости докладывать по вертикали они не реализованы. С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой, так как боекомплекта не осталось. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых - плен. Дорогой украинский народ. Я не знаю что будет дальше, но я очень тебя прошу - помяни морских пехотинцев хорошим словом и независимо от того, как будут развиваться дальше события, не говорите плохо про морскую пехоту. Они совершили все возможное и невозможное. Ибо мы верные всегда!» - говорится в сообщении морпехов.
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11.04.2022 09:28 Відповісти
Зеля! Никаких переговоров с убийцами. Не шизуй! С Путиным нужно говорить или выстрелом в голову или в живот-чтобы подольше мучился. А можно ядом. Ни слова с убийцей. Будь умненьким!
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11.04.2022 09:42 Відповісти
https://youtu.be/plbVbKVrfDc война из за егоьнац.так чи ни??думаете.укр
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11.04.2022 09:45 Відповісти
Война из за егоьнац. https://youtu.be/plbVbKVrfDc
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11.04.2022 09:46 Відповісти
Зеля! Выручай морпехов. Они герои Украины! Я старый-74,5. Пришел бы, но ноги не очень слушают. Зеленский- Предлагаю мощный отвлекающий огонь. Что есть мочи! Надо! Бог наш единый- помогай хлопцам. Смерть свинособакам!
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11.04.2022 09:49 Відповісти
 
 