Украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области. ВИДЕО
Артиллерия 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки зафиксировал украинский беспилотник.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Paul Foxen
показать весь комментарий11.04.2022 13:28 Ответить Мне нравится 6
Vitaliy Kasenkov
показать весь комментарий11.04.2022 13:31 Ответить Мне нравится 16
Ivan Pupkin #465282
показать весь комментарий11.04.2022 13:39 Ответить Мне нравится 2
Gen Pan
показать весь комментарий11.04.2022 14:02 Ответить Мне нравится 0
Наталия П
показать весь комментарий11.04.2022 15:17 Ответить Мне нравится 0
Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий11.04.2022 13:30 Ответить Мне нравится 2
Sergey Kulikov #510890
показать весь комментарий11.04.2022 13:31 Ответить Мне нравится 1
Богдан Гримак
показать весь комментарий11.04.2022 13:35 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль