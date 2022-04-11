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Украинские воины уничтожили вражеский склад боеприпасов в Луганской области. ВИДЕО

Артиллерия 57-й отдельной мотопехотной бригады уничтожила вражеский полевой склад боеприпасов в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки зафиксировал украинский беспилотник.

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11.04.2022 13:28 Ответить
Зазеркалье
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11.04.2022 13:31 Ответить
интересно где это такая Россия, похоже пока на ее территории размещается кацапия
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11.04.2022 13:39 Ответить
Бу га га
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11.04.2022 14:02 Ответить
Свобода слова стает под вопросом после закрытия трех оппозиционных каналов.
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11.04.2022 15:17 Ответить
Сама святость.
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11.04.2022 13:30 Ответить
Єнотик виходь !
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11.04.2022 13:31 Ответить
Це в Новоайдарі чи ще по одному складі прилетіло?
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11.04.2022 13:35 Ответить
 
 