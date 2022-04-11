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Українські воїни знищили ворожий склад боєприпасів на Луганщині. ВIДЕО безпілотника

Артилерія 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищила ворожий польовий склад боєприпасів на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки зафіксував український безпілотник.

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армія рф (17373) знищення (7235) артилерія (788)


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11.04.2022 13:28 Відповісти
Зазеркалье
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11.04.2022 13:31 Відповісти
интересно где это такая Россия, похоже пока на ее территории размещается кацапия
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11.04.2022 13:39 Відповісти
Бу га га
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11.04.2022 14:02 Відповісти
Свобода слова стает под вопросом после закрытия трех оппозиционных каналов.
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11.04.2022 15:17 Відповісти
Сама святость.
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11.04.2022 13:30 Відповісти
Єнотик виходь !
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11.04.2022 13:31 Відповісти
Це в Новоайдарі чи ще по одному складі прилетіло?
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11.04.2022 13:35 Відповісти
 
 