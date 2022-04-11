Українські воїни знищили ворожий склад боєприпасів на Луганщині. ВIДЕО безпілотника
Артилерія 57-ї окремої мотопіхотної бригади знищила ворожий польовий склад боєприпасів на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки зафіксував український безпілотник.
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Paul Foxen
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