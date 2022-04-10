Десантники 81-ї ОАМБр "буденно" знищили 3 одиниці техніки окупантів. ВIДЕО

Українські десантники 10 квітня знищили три одиниці броньованої техніки окупантів за допомогою ПТРК "Стугна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє служба зв’язків з громадськістю 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, на одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки".

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