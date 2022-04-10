Десантники 81-ї ОАМБр "буденно" знищили 3 одиниці техніки окупантів. ВIДЕО
Українські десантники 10 квітня знищили три одиниці броньованої техніки окупантів за допомогою ПТРК "Стугна".
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє служба зв’язків з громадськістю 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, на одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки".
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Топ коментарі
+41 Saskia Jansen
показати весь коментар10.04.2022 20:25
+38 Перехватчик
показати весь коментар10.04.2022 20:22
+28 Alex Sav #513490
показати весь коментар10.04.2022 20:20
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мерзота та іуда цей Тарас.
Другое дело из укрытия и дистанции 4км. Это совсем другой расклад, желающие имеются и у них хорошая выживаемость.
Гранатомёты в реальности юзабельны в основном при городских боях. Джавелин это определённый компромис, но оператор всё равно предпочтёт Стугну из соображений безопасности
и не факт что 100% подобьет с первого раза танк
им в засадах разных или в условиях города пользоваться смысл есть
В начале были эмоции, это понятно, но они мешают вести эффективно действовать и способствуют необдуманным решениям и рискам.
Героям Слава!
есть ли вообще у них танки, которые хоть как то реагирют на раккету или на наведение
и пытаюстя защититься
по википедии, вроде есть что то
но не понятно, сколько оно на вооружении есть или только на бумаге
на каких то видео видел, что сначала держат прицел чуть всторон
и под конец направляют
Один парень Боря из 3 дивизии сжег усиленный взвод ВСУ. Парень обеспечил наведение понтонной переправы. Не испугался, не отошел и остался жив. Будь как Боря!
Вы представляете себе, что такое в одиночку остановить взвод усиленный танком? Обязательно посмотрите рассказ этого героического парня!
Таких историй на передке - уйма. Русский солдат - это силище страшная.
Об этой силище смотрите большой материал в Вестях недели сегодня.
Вот токо почему их так мало в ВСУ никто не скажет