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Десантники 81-ї ОАМБр "буденно" знищили 3 одиниці техніки окупантів. ВIДЕО

Українські десантники 10 квітня знищили три одиниці броньованої техніки окупантів за допомогою ПТРК "Стугна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє  служба зв’язків з громадськістю 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, на одному з напрямків, мобільним розрахунком протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" знищено три одиниці російської бронетанкової техніки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські десантники знищили підрозділ РЕБ окупантів, який охоронявся спецназом. ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український десантник із ПЗРК збив уже два російські Су-34. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 81 окрема аеромобільна бригада (68)


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Топ коментарі
+41
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:25
+38
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10.04.2022 20:22
+28
а якже по 2 касабских раба? ви так всіх покоцаете...
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10.04.2022 20:20
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а якже по 2 касабских раба? ви так всіх покоцаете...
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10.04.2022 20:20 Відповісти
Не хвилюйся! Там 145 млн - і всі раби!
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10.04.2022 20:22 Відповісти
Наш воїн-герой сказав "вистріл" так буденно й спокійно, це вже така рутинна робота палити москалів і техніку щодня пачками. Браво!
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10.04.2022 20:48 Відповісти
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10.04.2022 20:22 Відповісти
Зеленочка пошла!!!
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10.04.2022 20:23 Відповісти
Знищують кацапів весело і завзято...Слава ЗСУ!
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10.04.2022 20:25 Відповісти
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:25 Відповісти
арестохамія -- полковник -голова кругом від зеленої мішпухи
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10.04.2022 20:33 Відповісти
Наступне звання генерал. Кар єра, а ****... все по зеленому плану.
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10.04.2022 22:08 Відповісти
Сьгодні Польща відправила україні першу партію Т-72.
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10.04.2022 20:29 Відповісти
Виправте помилку - Україні.
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10.04.2022 20:41 Відповісти
руснявый скот который там сидел полагаю разложило на атомы. Ну хоть нога осталась то?
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10.04.2022 20:30 Відповісти
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10.04.2022 20:30 Відповісти
тарас чорновіл-сам риговска морда
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10.04.2022 20:33 Відповісти
Це про Тетяну…
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10.04.2022 20:34 Відповісти
Тарас,син легендарного Чорновола. Він говорить правильно
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10.04.2022 20:36 Відповісти
А про великого хозяственника він теж правду казав? Тож і сором за такого синочка у батька би був
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10.04.2022 20:52 Відповісти
Чорновол це символ незламності, а його синок флюгер та пристосуванець. Зрадив батька і пішов служити Януковичу.
мерзота та іуда цей Тарас.
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10.04.2022 22:12 Відповісти
В він часом не син Партія регіонів?
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11.04.2022 07:19 Відповісти
Целыми днями лупят орков Стугнами. А где эти джавелины, NLAW и немецкие ПТРК?
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10.04.2022 20:35 Відповісти
там сложнее снимать видеоотчеты для тебя
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10.04.2022 20:48 Відповісти
Желающих лезть на 400м к толпе рашистской техники как-то маловато. Это смертники по-сути.

Другое дело из укрытия и дистанции 4км. Это совсем другой расклад, желающие имеются и у них хорошая выживаемость.

Гранатомёты в реальности юзабельны в основном при городских боях. Джавелин это определённый компромис, но оператор всё равно предпочтёт Стугну из соображений безопасности
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10.04.2022 20:50 Відповісти
nlaw 600м вроде максимум
и не факт что 100% подобьет с первого раза танк
им в засадах разных или в условиях города пользоваться смысл есть
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10.04.2022 21:01 Відповісти
Джавелин и НЛОУ -пехотные птрк , последний аргумент пехотинца на выскочивший из ниоткуда танк. А Стугна полноценный комплекс -истребитель танков. Да ещё и с видеокамерой)))) так сказать средство объективного контроля)))) Но я бы её калибр увеличил-что б гарантировано одним выстрелом клиент был готов!!! Их и так нужно на машинках возить.
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11.04.2022 07:32 Відповісти
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10.04.2022 20:36 Відповісти
Час січі,час смерті,час перемагати
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10.04.2022 20:37 Відповісти
Как в тире.
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10.04.2022 20:54 Відповісти
А вот теперь начинается настоящая война и полный писец российским нацистам, когда спокойно, методично и на перекурах их уничтожают.

В начале были эмоции, это понятно, но они мешают вести эффективно действовать и способствуют необдуманным решениям и рискам.

Героям Слава!
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10.04.2022 20:55 Відповісти
странно, ракета долго летит
есть ли вообще у них танки, которые хоть как то реагирют на раккету или на наведение
и пытаюстя защититься
по википедии, вроде есть что то
но не понятно, сколько оно на вооружении есть или только на бумаге

на каких то видео видел, что сначала держат прицел чуть всторон
и под конец направляют
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10.04.2022 21:00 Відповісти
для того щоб танк міг відслідковувати ракети він має коштувати як Су 35.
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10.04.2022 21:08 Відповісти
Долго? Там скорость ЕМНИП 450 м.с. иди ти одидал гиперзаук????))) Управлять не сможеш такой ракетной
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11.04.2022 07:25 Відповісти
цікаві історії із-за порєбрика

Один парень Боря из 3 дивизии сжег усиленный взвод ВСУ. Парень обеспечил наведение понтонной переправы. Не испугался, не отошел и остался жив. Будь как Боря!

Вы представляете себе, что такое в одиночку остановить взвод усиленный танком? Обязательно посмотрите рассказ этого героического парня!

Таких историй на передке - уйма. Русский солдат - это силище страшная.

Об этой силище смотрите большой материал в Вестях недели сегодня.
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10.04.2022 21:12 Відповісти
Респект!
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10.04.2022 23:26 Відповісти
Старый "ПТРК Фагот" имел дальность 2 и 4 километра, этот может лететь дальше и для оператора он более защищен.Выстрел стоит около 40К $ но учитывая что он уничтожает много миллионный танк, БМП, БТР и вертолет стоимость это оправдывает.
Вот токо почему их так мало в ВСУ никто не скажет
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11.04.2022 08:40 Відповісти
 
 