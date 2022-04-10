Десантники 81-й ОАМБр "обыденно" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО

Украинские десантники 10 апреля уничтожили три единицы бронированной техники оккупантов с помощью ПТРК "Стугна"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня на одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожены три единицы российской бронетанковой техники".

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