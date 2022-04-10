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Десантники 81-й ОАМБр "обыденно" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО

Украинские десантники 10 апреля уничтожили три единицы бронированной техники оккупантов с помощью ПТРК "Стугна"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.

В сообщении отмечается: "Сегодня на одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожены три единицы российской бронетанковой техники".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, которое охранялось спецназом. Фоторепортаж

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский десантник из ПЗРК сбил уже два российских Су-34. ВИДЕО

уничтожение (6923) 81 отдельная аэромобильная бригада (67)


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Топ комментарии
+41
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:25
+38
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10.04.2022 20:22
+28
а якже по 2 касабских раба? ви так всіх покоцаете...
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10.04.2022 20:20
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а якже по 2 касабских раба? ви так всіх покоцаете...
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10.04.2022 20:20 Ответить
Не хвилюйся! Там 145 млн - і всі раби!
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10.04.2022 20:22 Ответить
Наш воїн-герой сказав "вистріл" так буденно й спокійно, це вже така рутинна робота палити москалів і техніку щодня пачками. Браво!
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10.04.2022 20:48 Ответить
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10.04.2022 20:22 Ответить
Зеленочка пошла!!!
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10.04.2022 20:23 Ответить
Знищують кацапів весело і завзято...Слава ЗСУ!
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10.04.2022 20:25 Ответить
"Маленькі" українці лупають Голіафа, а "великі" зелені арахамії вмовляють ЗСУ на компроміси з рашистами.








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10.04.2022 20:25 Ответить
арестохамія -- полковник -голова кругом від зеленої мішпухи
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10.04.2022 20:33 Ответить
Наступне звання генерал. Кар єра, а ****... все по зеленому плану.
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10.04.2022 22:08 Ответить
Сьгодні Польща відправила україні першу партію Т-72.
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10.04.2022 20:29 Ответить
Виправте помилку - Україні.
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10.04.2022 20:41 Ответить
руснявый скот который там сидел полагаю разложило на атомы. Ну хоть нога осталась то?
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10.04.2022 20:30 Ответить
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10.04.2022 20:30 Ответить
тарас чорновіл-сам риговска морда
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10.04.2022 20:33 Ответить
Це про Тетяну…
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10.04.2022 20:34 Ответить
Тарас,син легендарного Чорновола. Він говорить правильно
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10.04.2022 20:36 Ответить
А про великого хозяственника він теж правду казав? Тож і сором за такого синочка у батька би був
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10.04.2022 20:52 Ответить
Чорновол це символ незламності, а його синок флюгер та пристосуванець. Зрадив батька і пішов служити Януковичу.
мерзота та іуда цей Тарас.
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10.04.2022 22:12 Ответить
В він часом не син Партія регіонів?
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11.04.2022 07:19 Ответить
Целыми днями лупят орков Стугнами. А где эти джавелины, NLAW и немецкие ПТРК?
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10.04.2022 20:35 Ответить
там сложнее снимать видеоотчеты для тебя
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10.04.2022 20:48 Ответить
Желающих лезть на 400м к толпе рашистской техники как-то маловато. Это смертники по-сути.

Другое дело из укрытия и дистанции 4км. Это совсем другой расклад, желающие имеются и у них хорошая выживаемость.

Гранатомёты в реальности юзабельны в основном при городских боях. Джавелин это определённый компромис, но оператор всё равно предпочтёт Стугну из соображений безопасности
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10.04.2022 20:50 Ответить
nlaw 600м вроде максимум
и не факт что 100% подобьет с первого раза танк
им в засадах разных или в условиях города пользоваться смысл есть
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10.04.2022 21:01 Ответить
Джавелин и НЛОУ -пехотные птрк , последний аргумент пехотинца на выскочивший из ниоткуда танк. А Стугна полноценный комплекс -истребитель танков. Да ещё и с видеокамерой)))) так сказать средство объективного контроля)))) Но я бы её калибр увеличил-что б гарантировано одним выстрелом клиент был готов!!! Их и так нужно на машинках возить.
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11.04.2022 07:32 Ответить
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10.04.2022 20:36 Ответить
Час січі,час смерті,час перемагати
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10.04.2022 20:37 Ответить
Как в тире.
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10.04.2022 20:54 Ответить
А вот теперь начинается настоящая война и полный писец российским нацистам, когда спокойно, методично и на перекурах их уничтожают.

В начале были эмоции, это понятно, но они мешают вести эффективно действовать и способствуют необдуманным решениям и рискам.

Героям Слава!
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10.04.2022 20:55 Ответить
странно, ракета долго летит
есть ли вообще у них танки, которые хоть как то реагирют на раккету или на наведение
и пытаюстя защититься
по википедии, вроде есть что то
но не понятно, сколько оно на вооружении есть или только на бумаге

на каких то видео видел, что сначала держат прицел чуть всторон
и под конец направляют
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10.04.2022 21:00 Ответить
для того щоб танк міг відслідковувати ракети він має коштувати як Су 35.
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10.04.2022 21:08 Ответить
Долго? Там скорость ЕМНИП 450 м.с. иди ти одидал гиперзаук????))) Управлять не сможеш такой ракетной
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11.04.2022 07:25 Ответить
цікаві історії із-за порєбрика

Один парень Боря из 3 дивизии сжег усиленный взвод ВСУ. Парень обеспечил наведение понтонной переправы. Не испугался, не отошел и остался жив. Будь как Боря!

Вы представляете себе, что такое в одиночку остановить взвод усиленный танком? Обязательно посмотрите рассказ этого героического парня!

Таких историй на передке - уйма. Русский солдат - это силище страшная.

Об этой силище смотрите большой материал в Вестях недели сегодня.
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10.04.2022 21:12 Ответить
Респект!
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10.04.2022 23:26 Ответить
Старый "ПТРК Фагот" имел дальность 2 и 4 километра, этот может лететь дальше и для оператора он более защищен.Выстрел стоит около 40К $ но учитывая что он уничтожает много миллионный танк, БМП, БТР и вертолет стоимость это оправдывает.
Вот токо почему их так мало в ВСУ никто не скажет
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11.04.2022 08:40 Ответить
 
 