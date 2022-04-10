Десантники 81-й ОАМБр "обыденно" уничтожили 3 единицы техники оккупантов. ВИДЕО
Украинские десантники 10 апреля уничтожили три единицы бронированной техники оккупантов с помощью ПТРК "Стугна"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает служба связей с общественностью 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины.
В сообщении отмечается: "Сегодня на одном из направлений мобильным расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" уничтожены три единицы российской бронетанковой техники".
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские десантники уничтожили подразделение РЭБ оккупантов, которое охранялось спецназом. Фоторепортаж
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+41 Saskia Jansen
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+38 Перехватчик
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+28 Alex Sav #513490
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мерзота та іуда цей Тарас.
Другое дело из укрытия и дистанции 4км. Это совсем другой расклад, желающие имеются и у них хорошая выживаемость.
Гранатомёты в реальности юзабельны в основном при городских боях. Джавелин это определённый компромис, но оператор всё равно предпочтёт Стугну из соображений безопасности
и не факт что 100% подобьет с первого раза танк
им в засадах разных или в условиях города пользоваться смысл есть
В начале были эмоции, это понятно, но они мешают вести эффективно действовать и способствуют необдуманным решениям и рискам.
Героям Слава!
есть ли вообще у них танки, которые хоть как то реагирют на раккету или на наведение
и пытаюстя защититься
по википедии, вроде есть что то
но не понятно, сколько оно на вооружении есть или только на бумаге
на каких то видео видел, что сначала держат прицел чуть всторон
и под конец направляют
Один парень Боря из 3 дивизии сжег усиленный взвод ВСУ. Парень обеспечил наведение понтонной переправы. Не испугался, не отошел и остался жив. Будь как Боря!
Вы представляете себе, что такое в одиночку остановить взвод усиленный танком? Обязательно посмотрите рассказ этого героического парня!
Таких историй на передке - уйма. Русский солдат - это силище страшная.
Об этой силище смотрите большой материал в Вестях недели сегодня.
Вот токо почему их так мало в ВСУ никто не скажет