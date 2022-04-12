"Украина – антиросийский плацдарм неонацизма. Столкновение было неизбежно. Цели будут достигнуты", - Путин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин назвал Украину антироссийским плацдармом, на котором страны Запада "выращивали ростки национализма и неонацизма".
Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер оккупантов считает войну в Украине способом помощи "народу Донбасса" и обвиняет украинцев в невыполнении минских соглашений. Кроме того, Путин угрожал, что война продолжится и "цели будут достигнуты".
Топ комментарии
+75 василь лялик
показать весь комментарий12.04.2022 13:47
+67 Йцу Кенг #461207
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+66 ьля
показать весь комментарий12.04.2022 13:47
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Кучма с министрами обороны, парламен с Харьковскими угодами.
Но мы выстоим.
2. млять, посмотри в зеркало ****** и увидишь, кто и в какой стране вырастил неонацизм - ибо спортсменны кацапстана уже на призовых подиумах зигуют!
3. стесняюсь спросить: "а пальчиками ****** размер чего показывает?!"
не перебiльшуйте. паРаша зараз має ближче до 1/9. це сесесер мав таку площу.
Ее уволили, но никто не смог оспорить озвученные ею цифры
ПыСы а за спиной у него стоит простой рабочий, по стойке смирно и с каменным выражением лица ))))
p.s. мне нравится как заголовок страницы или вкладки называется
тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, тьфу.
вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
на их мордах под одинаковой армейской стрижкой написано ФСО.
никогда ***** не допустит, чтобы за его спиной на расстоянии несколько метров оказались бы "простые люди"
клоун дешевый. Но голосок неуверенный, оправдывается - это хорошо.
Пуцькін, ти довбой...................об і вже труп!
Как книги Гитлера издаются с комментариями, так и выстпуления пукина у нас и в любой демократии должны сопровождать комментариями, где он врет.
Вместо ответственности за происходящее - за смерти и разрушения - у него в описании некая превосходящая все ценности вынужденность - ценности жизни, своих и наших людей.
Что это за вынужденность? рабсея готовилась к этому многие годы, наращивала золотовалютные резервы, укрепляла армия, ужесточала пропаганду, сокращала свободу слова у себя, устраняла любые источники критики, любые альтернативы. Это вынужденность имперского реваншизма.
Вот этот ничтожный шлеппер пукин - вынужден восстанавливать статус империи военным путем.
Мягкая сила провалилась, "братские народы" больше не работают, даже шантаж и морковка нашим "продвинутым олигархам" энергоносителями неработают)
Вынужден прибегнуть к крайним мерам, чтобы удержать както эти территории под своим подчинением, в рабстве.
Вот и вся вынужденность.
У нас люди освободились частично от совковости, поездили по миру, повидали, особенно на западе Украины и накуй нам эта рабсея нужна, еще и вместе с жалким параноиком пукиным? Любой адекватный человек выберет западные альянсы, очевидно - пукин, инх, длб блд)
пукин отступит, когда поймет, что война не делает его еще больше великим и влиятельным, все с точностью до наоборот.
Но он это не поймет, потому что серьезно болен, одним словом длб, блд