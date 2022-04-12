"Украина – антиросийский плацдарм неонацизма. Столкновение было неизбежно. Цели будут достигнуты", - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал Украину антироссийским плацдармом, на котором страны Запада "выращивали ростки национализма и неонацизма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер оккупантов считает войну в Украине способом помощи "народу Донбасса" и обвиняет украинцев в невыполнении минских соглашений. Кроме того, Путин угрожал, что война продолжится и "цели будут достигнуты".

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