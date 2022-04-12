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"Украина – антиросийский плацдарм неонацизма. Столкновение было неизбежно. Цели будут достигнуты", - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал Украину антироссийским плацдармом, на котором страны Запада "выращивали ростки национализма и неонацизма".

Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер оккупантов считает войну в Украине способом помощи "народу Донбасса" и обвиняет украинцев в невыполнении минских соглашений. Кроме того, Путин угрожал, что война продолжится и "цели будут достигнуты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США по Гаагскому трибуналу: Путин непосредственно причастен к масштабным военным преступлениям и зверствам в Украине

путин владимир (31303)


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Топ комментарии
+75
Йди ***** на своєму кораблі
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12.04.2022 13:47
+67
фееричный долбоящер......
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12.04.2022 13:48
+66
заголовок вкладки браузера в цій новині просто ідеальний
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12.04.2022 13:47
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Страница 3 из 3
чем больше Путин лезет к Украине, то тем больше его и русских ненавидят Украинцы. Путин своими действиями, сам воспитывает ненависть к нему и России и национализм воспитывает в Украине.
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12.04.2022 15:18 Ответить
Виходить, що весь світ це націоналісти і неонацисти, бо підтримують Україну, а раша ангельське дитятко...
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12.04.2022 15:21 Ответить
іди накуй старий маразматичний дегенерат, ********..
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12.04.2022 15:27 Ответить
кацапы - нацисты 21 века.мрази и подонки
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12.04.2022 15:29 Ответить
Ты праноик! маленький и жалкий, пока еще монстр.
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12.04.2022 15:38 Ответить
Конченный моральный уродливый, урод, идиот!
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12.04.2022 15:44 Ответить
***** вонючий. Тебе повезло что столько продажных скотов в Украине было.
Кучма с министрами обороны, парламен с Харьковскими угодами.
Но мы выстоим.
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12.04.2022 15:46 Ответить
Найбільша палата N6 світу .
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12.04.2022 15:47 Ответить
сзади два чела стоят и крутят ему дули у Ху*ла крыша уже уехала
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12.04.2022 18:11 Ответить
Ну шо ****** продолжаем воевать дальше
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12.04.2022 15:48 Ответить
без Русі/київської/ і церкви/київської/ у імперії немає славного минулого...а без нього не стане самої імперії
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12.04.2022 15:54 Ответить
Коли всі кацапи повиздихають, щезне і нацизм і антисемітизм і ще дуже багато різних "измів"...
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12.04.2022 15:56 Ответить
Зверніть увагу на таргана, навіть йому слухати "три четьіре дня и там все закончится" "Пока они там розвернутися мьі уже у Ла-Манша будем стоять"
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12.04.2022 16:00 Ответить
Урусут-это диагноз...К-во быдломассы запредельно..Этот дебил даже не понимает,как опасно быть кумиром шариковых..
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12.04.2022 16:03 Ответить
Коли вже це кончене ***** хтось пристрелить?
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12.04.2022 16:05 Ответить
******** фашист і шизофренік. Тільки ліквідація кацапів врятує світ
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12.04.2022 16:07 Ответить
Сподіваюсь що Зеленський бачив це відео. І як, він досі хоче подивитись в сраку путіну та пошукати там мир?
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12.04.2022 16:15 Ответить
К сожалению, это говорит о том, что этот моральный урод и параноик будет идти до конца, т.е. пока его не остановят. В том числе будет применять запрещенное оружие лишь бы "типа победить". Думаю не будет применять ядерное и бактериологическое оружие, но исключительно из-за того, что последствия его применения с очень высокой вероятностью распространятся на всю Евразию, от Лиссабона до Камчатки с Китаем
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12.04.2022 16:17 Ответить
1. ну, и какие переговоры с этим ****** можно проводить.
2. млять, посмотри в зеркало ****** и увидишь, кто и в какой стране вырастил неонацизм - ибо спортсменны кацапстана уже на призовых подиумах зигуют!
3. стесняюсь спросить: "а пальчиками ****** размер чего показывает?!"
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12.04.2022 16:19 Ответить
Найбільш жорстокими і довгими в історії завжди були релігійні війни. Якісь "правовірні" оголошували противника "поплічниками Сатани" і відразу припинення знищення противника ставало неможливим. Якщо війни за ресурси досить швидко закінчувались разом з ресурсами то кількість фанатиків протягом війни під впливом релігійних проповідей тільки збільшувалась. ***** почав ідеологічну війну і намагається поєднати її з релігійними компонентами. Це не війна за ресурси яких в ********** більш ніж достатньо. Це не війна за території (так званий життєвий простір) бо маючи 1/7 планетарної суші кацапи мають найнижчу кількість населення на 1000 кв. кілометрів на планеті. Це війна за імперський реванш. За міф про "вєлічіє" генетично сплюндрованих насильством та багатовіковим рабством орків. Ми ж поставлені перед фактом - нас якесь ***** оголосило "світовим Злом" і тому нас збираються винищити дегенерати які вважають себе "Добром". Звідси всі ті країни та народи які допомагають нам в війні також в розуміння ***** стають "світовим злом" і вимагають тотального знищення... Якщо не зупинити ескалацію фаталістичної ідеології ***** в дії то ядерне знищення планети стає невідворотним - цей мудак оточить себе фанатиками з яких кожен не роздумуючи натисне на ту кнопку за яку відповідає. Хтось сумнівається що Гітлер не спалив би своїх противників в ядерному вогні якби мав таку можливість? Всі спецслужби планети зараз мають докласти всіх можливих і неможливих зусиль для швидкого знищення ***** та найбільш активних носіїв імперського фаталістичного шовінізму *****стану. Третя Світова вже почалась і завтра може бути пізно. Всім нарешті потрібно усвідомити що дебіли керуються не розумом і раціональним розрахунком, тобто здатні зупинитись зваживши всі "за" і "проти" а ірраціональною ідеологічною екзальтацією. Це світові неотерористи які ладні підірвати увесь світ "щоб потрапити в рай".
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12.04.2022 16:21 Ответить
маючи 1/7 планетарної суші кацапи


не перебiльшуйте. паРаша зараз має ближче до 1/9. це сесесер мав таку площу.
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12.04.2022 17:37 Ответить
эта война за ресурсы в том числе человеческие, а "руцкий мир" и пр. бредятина - это дымовая завеса
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12.04.2022 17:45 Ответить
У них там років з 10 тому зявилась така собі ідейка яку почав просувати "карманнік Вассерман" - для розвитку економіки і добробуту в країні не вистачає людей. Необхідно не менше 360 мільйонів і тоді вони досягнуть процвітання. Але насправді проблема не в кількості населення а в його якості тобто освіта та ті цінності які вони сповідують. Ця "ідея" була підтримана на найвищому рівні в кремлі і депортація українців була давно спланована бо, наприклад, буряти дрімучі і освоювати Далекий Схід просто не здатні. Демографічна ситуація у них жахлива - мінус 1,2 мільйона щорічно а спеціалісти до них "чомусь" не їдуть на ПМЖ, а навпаки намагаються покинути країну.
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12.04.2022 17:58 Ответить
какое-то время назад в Рашке одна из нерядовых работников статистики озвучила, что нет в России никаих 140 млн. чел, а есть 89 млн.
Ее уволили, но никто не смог оспорить озвученные ею цифры
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12.04.2022 18:22 Ответить
Є багато методик з визначення реальної кількості населення. Зокрема по рівню споживання основних товарів та послуг. За цією методикою населення ********** від 89 до 92 млн., а реальна кількість населення в Китаї приблизно 460 млн.. Завищуючи цифри населення деякі держави вважають що таким чином набирають більшої ваги в світі. Але навіть на місцевому рівні "мертві душі" дуже вигідні всім корупційним ланкам - від електоральних до розподільчих. Зараз реальна кількість населення в Україні 29-30 мільйонів... з яких 10 млн. біженці...
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12.04.2022 18:30 Ответить
100% согласен
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12.04.2022 18:47 Ответить
Ему там в бункер всю Амурскую область спустили?
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12.04.2022 16:40 Ответить
У ***** месячные? что-то его понесло...
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12.04.2022 16:41 Ответить
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ
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12.04.2022 16:50 Ответить
А .....а....а..... Былять, ору с этого русского еплана..... КАКИЕ ЦЕЛИ? ПРЕВРАЩЕНИЕ РОССИИ В МОНГОЛИЮ? В ИРАН? ИЛИ ЧЕГО ПОХУЖЕ....В КНДР?
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12.04.2022 17:05 Ответить
***** заявило, что это Запад виноват, что оно *****, ничего нового.

ПыСы а за спиной у него стоит простой рабочий, по стойке смирно и с каменным выражением лица ))))
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12.04.2022 17:15 Ответить
Текста много - уверенности мало.. Дальше будет еще меньше.
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12.04.2022 17:18 Ответить
У пацієнта прогресує шизофренія. Негайно прийняти 25 мг Аміназину.
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12.04.2022 17:18 Ответить
Е*банутый ***** предложил картофельному магу дрыснуть в космос , проблема , нужен прицеп к ракете с картошкой , иначе не долетим..
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12.04.2022 17:19 Ответить


p.s. мне нравится как заголовок страницы или вкладки называется
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12.04.2022 17:21 Ответить

тварь рашистская. ботоксная гнида. сраный Сцарёк-педофил, тьфу.


вiдмiнний зразок рассєянського шизо-фашизму.
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12.04.2022 17:35 Ответить
Да будут, будут. Вопрос в том, повесят его или расстреляют...
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12.04.2022 17:42 Ответить
какой дешевый цирк - это я про якобы работников роскосмоса в синих робах позади пуйла.
на их мордах под одинаковой армейской стрижкой написано ФСО.
никогда ***** не допустит, чтобы за его спиной на расстоянии несколько метров оказались бы "простые люди"
клоун дешевый. Но голосок неуверенный, оправдывается - это хорошо.
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12.04.2022 17:44 Ответить
Здохни, кремлівська міль,йди прямо в пекло зі своїми орками!!!!Україна вистоїть,і буде квітучою в майбутньому,а твій лаптєстан розвалиться!❤️🇺🇦
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12.04.2022 18:09 Ответить
8 лет до пуйла доходило что лднр нужно "спасать".Ага, верим верим
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12.04.2022 18:24 Ответить
хочется медленно,мучительно убивать эту суку,как он убивал УКРАИНЦЕВ!
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12.04.2022 18:32 Ответить
Яке воно їб.............ануте!
Пуцькін, ти довбой...................об і вже труп!
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12.04.2022 19:09 Ответить
Сказано ж, віруючій людині Не слухати Чорта!
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12.04.2022 19:29 Ответить
Україна це вільна суверенна демократична незалежна держава, яка ніколи нікого не повчала як кому жити і ніколи ні на кого не нападала і не збиралася нападати, Але по сусідству з нами, на превеликий жаль, існувала і існує чорна дира, велика навозна яма з гівном, яка всі віки не давала нам, українцям нормально жить і розвиваться, і яка називалася за останні 600 років по різному, але завжди мала свою людиноненависницьку сутність, і тому єдина нацисько-фашистсько-імперсько-ординська держава в світі - це росія, де люди за 22 роки правління бункерної криси перетворилися окончательно в бидло стадо, путін за роки свого панування виростив покоління бидла, яке готове різать бомбить вбивать і гвалтувать по повелінню їх фюрера. Яке в 21 столітті не вміє користуватися ноутбуком, сенсорним телефоном і просто не знає що таке унітаз. Але І в Біблії і в казках добро завжди перемагає зло, тому і Україна переможе недоімперію зла з мокшанських боліт.
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12.04.2022 19:30 Ответить
До речі, виглядало ***** не дуже впевнено під час його ********, що мене особисто втішило
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12.04.2022 19:55 Ответить
Запереть в гальюн на руцком корабле и притопить нафуй!
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12.04.2022 20:24 Ответить
Вот же брехло)
Как книги Гитлера издаются с комментариями, так и выстпуления пукина у нас и в любой демократии должны сопровождать комментариями, где он врет.
Вместо ответственности за происходящее - за смерти и разрушения - у него в описании некая превосходящая все ценности вынужденность - ценности жизни, своих и наших людей.
Что это за вынужденность? рабсея готовилась к этому многие годы, наращивала золотовалютные резервы, укрепляла армия, ужесточала пропаганду, сокращала свободу слова у себя, устраняла любые источники критики, любые альтернативы. Это вынужденность имперского реваншизма.
Вот этот ничтожный шлеппер пукин - вынужден восстанавливать статус империи военным путем.
Мягкая сила провалилась, "братские народы" больше не работают, даже шантаж и морковка нашим "продвинутым олигархам" энергоносителями неработают)
Вынужден прибегнуть к крайним мерам, чтобы удержать както эти территории под своим подчинением, в рабстве.
Вот и вся вынужденность.
У нас люди освободились частично от совковости, поездили по миру, повидали, особенно на западе Украины и накуй нам эта рабсея нужна, еще и вместе с жалким параноиком пукиным? Любой адекватный человек выберет западные альянсы, очевидно - пукин, инх, длб блд)
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12.04.2022 20:25 Ответить
пукин, даю альтернативы вынужденности - вынужденности увеличению влияния, власти. Ужаться в своих размерах, в претензиях, в представлении о своей роли, переоценить в меньшую сторону свою роль, заняться развитием микровласти, делегировать власть людям, развивать власть ответственности отдельного гражданина, структуры - качество жизни выше там, где у человека больше этой власти над микро-процессами, над бытом, а не так, что чтобы решить местную проблему нужно челобитную царю писать. Вынужденность это имперский синдром всегда быть великим даже, если ты полное рабсейское дерьмо и идиот.
пукин отступит, когда поймет, что война не делает его еще больше великим и влиятельным, все с точностью до наоборот.
Но он это не поймет, потому что серьезно болен, одним словом длб, блд
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12.04.2022 20:37 Ответить
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12.04.2022 21:04 Ответить
Той той упирьонок,що зліва, карту з 4 позиціями показував ? Чи не встиг ? А там ще і батутист Рагозін. Вони на пальцях кинули, кому полетіти на "встречу солнца". Видно буде Рагозін, бо чим двом потрібно готуватись до Гааги. Продадуть їх свої, так само як Ємельку Пугачева і будуть возити довго по городам і весям. Ну а день то вибрали, який підтекст - ракетки Рагозіна не стартують вже давно.
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12.04.2022 21:42 Ответить
Вже усім пох#й що скажений та шизонутий нелюдь ***** каже.... хіба окрім одного, "кого не можна зараз кртикуватм" , хто досі має якісь надії що зустрівшись з *****м зможе щось змінити у його поведінці.
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12.04.2022 23:25 Ответить
психиатрический бредовый пациент.
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13.04.2022 01:41 Ответить
ПЗДОВАТЫМ НЕТ ПОКОЯ !!!
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13.04.2022 01:43 Ответить
Це світ винуватий.Імпотенти в ООН імпотенти НАТО зажрались в Европі всі забули другу світову і лише балачки ось до чого це призвело.
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13.04.2022 02:26 Ответить
чет дерганый какой-то. и это еще без танков в Москве, и бункер не бомбят... сдохнет от диареи.
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13.04.2022 04:24 Ответить
а я вчера наивно думал, что визит ******* окурка и дурика со справкой луки связан с запуском ими своей именной ракеты с ними на борту в один конец... ошибся... кабай ссыканул лететь с дуриком и решил толковень ни о чем толкнуть... придурок...
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13.04.2022 04:57 Ответить
Фашисты тоже не могли иначе, вот и Рашисты не могут. все предсказуемо.
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13.04.2022 14:38 Ответить
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