"Украина - антиросийский плацдарм неонацизма. Столкновение было неизбежно. Цели будут достигнуты", - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін назвав Україну антиросійським плацдармом на якому країни Заходу "взращивали ростки национализма и неонацизма".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лідер окупантів вважає війну в Україні способом допомоги "народу Донбасса" та звинувачує українців у невиконанні мінських угод. Крім того, Путін погрожував, що війна продовжиться и "цели будут достигнуты".

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