"Мы здесь, мы боремся и даем бой", – защитник Мариуполя. ВИДЕО
Украинский боец, один из защитников Мариуполя, записал видеообращение и опубликовал его в соцсетях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он перечисляет находящиеся в городе украинские подразделения - "Азов", морская пехота, СБУ, пограничная служба, полицейский отряд спецназначения "КОРД".
"Мы здесь, мы боремся и даем бой. Мы бесстрашны, мужественны и сильны. "Русский мир" устроил геноцид населению Украины. Солдаты РФ от беспомощности и страха уничтожают дома и мирных людей... Давайте поскорее покончим с этим чудовищем - "русским миром" ". Мариуполь – это Украина", - говорит боец.
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https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
03 квітня 2022, 14:36
5843
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Українські воїни тримають оборону Маріуполя вже 39 діб. Кожна доба - це хвилини і навіть секунди між життям і смертю
Наочність тієї чи іншої події найкраще ілюструвати графікою. В нашій ситуації - картами з нанесеною обстановкою. З того, що вдалося знайти у відкритому доступі, - це @JustasVitkauskas, @jominiw. Достойний, як на мене, картографічний митець. Дякую йому за якісну й оперативну графіку. Тож глянемо разом на карту подій біля Маріуполя від 1 квітня.
Місто оточене. Оборону ведуть 56-а мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
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"Виговці" на заході міста нищать 68-й та 163-й танкові полки 150-ї дивізії. Командир російської 150-ї мсд генерал Мітяєв був утилізований 3 березня. "Білинці" тримають північ міста, знищуючи 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, у котрій повно зрадників, яким 8 років тому смачнішою за український борщ виявилася москальська тюря.
Знищений у боях за Маруіполь полковник Шаров
Командира бригади https://defence-ua.com/news/vidpoviv_za_krim_likvidovano_komandira_810_oji_brigadi_morpihiv_chornomorskogo_flotu_rf-6584.html полковника Шарова вбито . Кримські окупанти отримали настільки "яскраві" враження від дій українських оборонців, що надихати їх хоч на якусь активність приїздив особисто замполіт ЧФ капітан 1 рангу Палій. Так само сконав під Маріком. А командир "білинців" полковник Баранюк став Героєм України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Кадри зруйнованого Маріуполя. Ворог має відповісти за всі свої злочини.
На сході міста зубами і "кігтями" в рідне місто вчепився "Азов": на нього пруть 3 БТГр 102-го мсп 150-ї мсд та аж батальйон Росгвардії ("кадировці"). Командир "Азова" майор Прокопенко - теж Герой України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).
Захисники Маріуполя мужньо тримають місто вже 39 діб
Ситуація на вчора: "кадировці" повільно і болісно для себе просунулися в промзоні на сході, 102-й мсп завдає за підтримки авіації вогневі удари по місту, не вибираючи, де цивільні об'єкти, а де - вузли оборони (Гаага давно чекає на них), 163-й тп пре до центра міста, намагаючись обійти "виговців" з правого флангу, частково це вдається, але дуже дорого і дуже повільно. Головні зусилля штурму зосереджені з заходу, наша мотопіхота тримається стійко, хоча повільно відходить до центру міста.
У Маріуполі наразі залишаються багато мирних жителів, які страждають від обстрілів рашистами житлових будівель
За інформаційними джерелами: на заході до міста намагалася прорватися ланка українських транспортних вертольотів Мі-8. І прорвалася! Доставлені **********, їжа, медицина. Назад забрали важкопоранених. На зворотному шляху один Мі-8 було збито, 15 вояків загинуло, двоє потрапили до полону. Три гвинтокрили повернулися без втрат. Тут - глибочезний респект вертольотникам. Це був неймовірний політ!
Кілька слів "за самопочуття" ворога:
"народну міліцію" ДНР завоювувати Марік не запросили. Геть зовсім. Залучені виключно професійні військовослужбовці ЗС РФ;
163-й тп на початку вторгнення з двох своїх БТГр втратив близько 550 бійців;
102-й мсп виставив одну БТГр, котра втратила 880 бійців "200" та "300", командир полку полковник Ісайкин убитий;
3 березня в ППД 150-ї мсд в селищі Персіянівський замкомдива полковник Попов, котрий вирушав для прийняття управління дивізією під Маріуполь, закликав на загальному шикуванні добровольців вирушати з ним разом. Погодилися аж 70 орків;
4 березня зібраний з дивізії танковий батальйон вирушив на Маріуполь. Не доїхав. Живих - 4 солдати. Дяка ПС ЗСУ;
5 березня після близького знайомства з "Азовом" до ППД повернулися 150 військовослужбовців 102-ї мсп, котрі відмовилися воювати далі. Всі звільнені. Кількість просто дезертирів обліку не піддається;
7 березня в госпіталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластикових пакетів з "бандерольками".
В інші дні ситуація розвивалася так само, але в мене немає цифр і фактів, але тенденції зберігаються.
Резюме: сили ворога, що рвуться в Маріуполь, не виглядають нездоланними; наші бійці давно перетнули межу людських можливостей; гуманітарна ситуація в місті не може бути описана парламентською лексикою, а за непарламентську "Цукер саджає на підвал"; відхід оборонців з міста означає смерть цивільного населення з імовірністю, близькою до 1, тому залишити його не можна; єдиний вихід, що виглядає реальним, - нам прорватися в місто від Вугледара, ударивши в стик між 163-м тп та 810-м обрмп.
Тримайся, Маріуполю!
Віктор Кевлюк
2. https://www.youtube.com/watch?v=JegdkOnOhDU Армия ЗСУ приходит на помощь Мариуполю. Властелин колец: Возвращение короля.
Друзі, дуже прошу вас якщо в полон до вас потраплятимуть маріупольці, яких примусово мобілізували окупанти, то запропонуйте їм воювати з вами за Україну і захищати Маріуполь!
Ви не пошкодуєте про це, і зможете протриматися неймовірно довго навіть якщо Зеленському ваша доля буде абсолютно байдужою!
Молюся за вас, і як обмежено придатний і знятий з військового обліку чекаю своєї повістки. (В теробороні відмовили через її укомплектованість). Конституційний обов'язок захищати Вітчизну усвідомлюю.
Вопрос в каких границах останется Украина фактически, учитывая ватность подавляющей части жителей Крыма и значительной части жителей Донбасса. Ведь если в Херсоне или Мелитополе выходят за Украину и даже вражеских пуль не боятся, то на Донбассе в 2014 году под украинские танки ватные бабки бросались и просили ***** ввести войска.
Украинским Воинам Мариуполя крепкого здоровья и выстоять в невероятных условиях.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7338980/
Ви - гордість не країни, не нації. Ви , хлопці - гордість світу.
Бережи вас усе , що може зберегти