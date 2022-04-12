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"Мы здесь, мы боремся и даем бой", – защитник Мариуполя. ВИДЕО

Украинский боец, один из защитников Мариуполя, записал видеообращение и опубликовал его в соцсетях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он перечисляет находящиеся в городе украинские подразделения - "Азов", морская пехота, СБУ, пограничная служба, полицейский отряд спецназначения "КОРД".

"Мы здесь, мы боремся и даем бой. Мы бесстрашны, мужественны и сильны. "Русский мир" устроил геноцид населению Украины. Солдаты РФ от беспомощности и страха уничтожают дома и мирных людей... Давайте поскорее покончим с этим чудовищем - "русским миром" ". Мариуполь – это Украина", - говорит боец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин переселяет украинцев за Урал и за полярный круг, - The Independent

Мариуполь (5717) оборона (5212)


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Топ комментарии
+74
Тримайтеся козаки!
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12.04.2022 15:12
+62
Це Українські Супергерої...
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12.04.2022 15:12
+60
Той момент, коли по-справжньому розумієш зміст вислову "Героям слава".
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12.04.2022 15:14
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Тримайтеся козаки!
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12.04.2022 15:12 Ответить
з такими козаками кацапам залишається, разом з їх обосраним руSSкім міром тільки в гробу сховатись. СЛАВА УКРАЇНІ!
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12.04.2022 17:50 Ответить
Це Українські Супергерої...
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12.04.2022 15:12 Ответить
РЕБЯТА _ ВЫ НАИЛУЧШИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.04.2022 15:13 Ответить
Той момент, коли по-справжньому розумієш зміст вислову "Героям слава".
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12.04.2022 15:14 Ответить
Залишайтєся живими до Нашої Перемоги! Слава Україні! Згиньте рашистські потвори.
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12.04.2022 15:14 Ответить
не тільки Азов?
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12.04.2022 15:15 Ответить
Як воїни України захищають Маріуполь та що робити далі (аналіз)

https://defence-ua.com/team/14/

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS


03 квітня 2022, 14:36
5843



645Shares



Українські воїни тримають оборону Маріуполя вже 39 діб. Кожна доба - це хвилини і навіть секунди між життям і смертю

Наочність тієї чи іншої події найкраще ілюструвати графікою. В нашій ситуації - картами з нанесеною обстановкою. З того, що вдалося знайти у відкритому доступі, - це @JustasVitkauskas, @jominiw. Достойний, як на мене, картографічний митець. Дякую йому за якісну й оперативну графіку. Тож глянемо разом на карту подій біля Маріуполя від 1 квітня.


Місто оточене. Оборону ведуть 56-а мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського, 36-та бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 12-та бригада оперативного призначення Нацгвардії імені Дмитра Вишневецького та загін особливого призначення "Азов".
Читайте також: https://defence-ua.com/news/simvolizm_mariupolja_derevjana_valjuta_orbanivske_mavpuvannja_putina_inforezonansi_dobi-6769.html Символізм Маріуполя, "дерев'яна валюта", орбанівське мавпування путіна: інфорезонанси доби


"Виговці" на заході міста нищать 68-й та 163-й танкові полки 150-ї дивізії. Командир російської 150-ї мсд генерал Мітяєв був утилізований 3 березня. "Білинці" тримають північ міста, знищуючи 810-ту бригаду морської піхоти ЧФ РФ, у котрій повно зрадників, яким 8 років тому смачнішою за український борщ виявилася москальська тюря.

Знищений у боях за Маруіполь полковник Шаров

Командира бригади https://defence-ua.com/news/vidpoviv_za_krim_likvidovano_komandira_810_oji_brigadi_morpihiv_chornomorskogo_flotu_rf-6584.html полковника Шарова вбито . Кримські окупанти отримали настільки "яскраві" враження від дій українських оборонців, що надихати їх хоч на якусь активність приїздив особисто замполіт ЧФ капітан 1 рангу Палій. Так само сконав під Маріком. А командир "білинців" полковник Баранюк став Героєм України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).


Кадри зруйнованого Маріуполя. Ворог має відповісти за всі свої злочини.

На сході міста зубами і "кігтями" в рідне місто вчепився "Азов": на нього пруть 3 БТГр 102-го мсп 150-ї мсд та аж батальйон Росгвардії ("кадировці"). Командир "Азова" майор Прокопенко - теж Герой України (https://www.president.gov.ua/documents/1482022-41745 указ Президента України від 19 березня 2022 року).

Захисники Маріуполя мужньо тримають місто вже 39 діб

Ситуація на вчора: "кадировці" повільно і болісно для себе просунулися в промзоні на сході, 102-й мсп завдає за підтримки авіації вогневі удари по місту, не вибираючи, де цивільні об'єкти, а де - вузли оборони (Гаага давно чекає на них), 163-й тп пре до центра міста, намагаючись обійти "виговців" з правого флангу, частково це вдається, але дуже дорого і дуже повільно. Головні зусилля штурму зосереджені з заходу, наша мотопіхота тримається стійко, хоча повільно відходить до центру міста.

У Маріуполі наразі залишаються багато мирних жителів, які страждають від обстрілів рашистами житлових будівель

За інформаційними джерелами: на заході до міста намагалася прорватися ланка українських транспортних вертольотів Мі-8. І прорвалася! Доставлені **********, їжа, медицина. Назад забрали важкопоранених. На зворотному шляху один Мі-8 було збито, 15 вояків загинуло, двоє потрапили до полону. Три гвинтокрили повернулися без втрат. Тут - глибочезний респект вертольотникам. Це був неймовірний політ!


Кілька слів "за самопочуття" ворога:

"народну міліцію" ДНР завоювувати Марік не запросили. Геть зовсім. Залучені виключно професійні військовослужбовці ЗС РФ;
163-й тп на початку вторгнення з двох своїх БТГр втратив близько 550 бійців;
102-й мсп виставив одну БТГр, котра втратила 880 бійців "200" та "300", командир полку полковник Ісайкин убитий;

3 березня в ППД 150-ї мсд в селищі Персіянівський замкомдива полковник Попов, котрий вирушав для прийняття управління дивізією під Маріуполь, закликав на загальному шикуванні добровольців вирушати з ним разом. Погодилися аж 70 орків;
4 березня зібраний з дивізії танковий батальйон вирушив на Маріуполь. Не доїхав. Живих - 4 солдати. Дяка ПС ЗСУ;
5 березня після близького знайомства з "Азовом" до ППД повернулися 150 військовослужбовців 102-ї мсп, котрі відмовилися воювати далі. Всі звільнені. Кількість просто дезертирів обліку не піддається;
7 березня в госпіталь Ростова-на-Дону привезли 200 пластикових пакетів з "бандерольками".

В інші дні ситуація розвивалася так само, але в мене немає цифр і фактів, але тенденції зберігаються.


Резюме: сили ворога, що рвуться в Маріуполь, не виглядають нездоланними; наші бійці давно перетнули межу людських можливостей; гуманітарна ситуація в місті не може бути описана парламентською лексикою, а за непарламентську "Цукер саджає на підвал"; відхід оборонців з міста означає смерть цивільного населення з імовірністю, близькою до 1, тому залишити його не можна; єдиний вихід, що виглядає реальним, - нам прорватися в місто від Вугледара, ударивши в стик між 163-м тп та 810-м обрмп.

Тримайся, Маріуполю!

Віктор Кевлюк
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12.04.2022 15:35 Ответить
На Цензорів були 2 статті про двох загиблих наших пілотів 31.03, які вивозили поранених. Чому про цю операцію не пишуть офіційно?
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12.04.2022 16:57 Ответить
1. https://www.youtube.com/watch?v=cyonADUPAxk Борис Джонсон выбивает дурь из Зеленского, чей разум был отравлен Ермаком.
2. https://www.youtube.com/watch?v=JegdkOnOhDU Армия ЗСУ приходит на помощь Мариуполю. Властелин колец: Возвращение короля.
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12.04.2022 15:19 Ответить
Перестаньте зараз г.мнити, зачекайте трохи, блін....
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12.04.2022 15:31 Ответить
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12.04.2022 19:57 Ответить
Слава Героям! Бережи Вас Бог!
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12.04.2022 15:28 Ответить
Самые лучшие солдаты получаются из тех, кто мирно жил и возвращается домой, а там воронка и мертвые жена и дети. Вот это уже не человек, а волк, который будет рвать столько, сколько будет жить, а жить он будет долго, ибо он не ценит собственную жизнь, она ему не нужна, ему не нужны деньги, не нужны ордена, ему вообще ничего не надо. У него есть только одно - месть. Именно по этому он будет жить долго.
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12.04.2022 15:28 Ответить
Цитуєш росіянського генерала
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12.04.2022 19:10 Ответить
Нехай Бог вам допомагає!
Друзі, дуже прошу вас якщо в полон до вас потраплятимуть маріупольці, яких примусово мобілізували окупанти, то запропонуйте їм воювати з вами за Україну і захищати Маріуполь!

Ви не пошкодуєте про це, і зможете протриматися неймовірно довго навіть якщо Зеленському ваша доля буде абсолютно байдужою!

Молюся за вас, і як обмежено придатний і знятий з військового обліку чекаю своєї повістки. (В теробороні відмовили через її укомплектованість). Конституційний обов'язок захищати Вітчизну усвідомлюю.
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12.04.2022 15:28 Ответить
там ваты море в Марике... и в ДНР они хотели в 2014... вернее, в РФ сразу... но не сбылось, игра Ахметки была такова, что город вернули Украине, без боя, так как иначе Ильича и Азовсталь не смогли бы производить под флагом Украины, а вывозить весь товар из ОРДЛО нужно тоже через украинский порт Марика.... вот так и случилось. А так там много ватников. И на словах они тебе такого не скажут про убийц-укропов, но в голове они такие мысли носят...
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12.04.2022 16:30 Ответить
Ну, я лично могу то же самое сказать за Крым. За Севастополь и Керчь точно. В Керчи в 2011 году принимал на срочной присягу, местные презрительно говорили "ПРИСЯГА У ХОХЛОВ". В Севастополе местные к военнослужащим ВМС Украины (подавляющее большинство которых оказалось предателями в 2014 году) хуже чем ЧФ рашистов. За речь на украинском языке в Севастополе вообще косо смотрели.
Вопрос в каких границах останется Украина фактически, учитывая ватность подавляющей части жителей Крыма и значительной части жителей Донбасса. Ведь если в Херсоне или Мелитополе выходят за Украину и даже вражеских пуль не боятся, то на Донбассе в 2014 году под украинские танки ватные бабки бросались и просили ***** ввести войска.
Украинским Воинам Мариуполя крепкого здоровья и выстоять в невероятных условиях.
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12.04.2022 17:03 Ответить
Очень правильно написал, брат! Это наши реалии! Нам с этим жить, решение будет трудным
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13.04.2022 10:44 Ответить
Ріднесенькі, ви дуже сильні, ви найкращі. Боже, охрони наших бійців. Ангели, прикрийте іх від ворога!
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12.04.2022 15:29 Ответить
Слава ЗСУ. Бий російських вбивць!
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12.04.2022 15:36 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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12.04.2022 15:39 Ответить
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12.04.2022 15:41 Ответить
Хлопчики, рідненькі, бережи вас, і всіх кого ви бороните, Господь та Матінка Божа.
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12.04.2022 15:42 Ответить
чума на росію і всіх русскіх!
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12.04.2022 15:53 Ответить
Zeленський, ти ж дорікав пороху Іловайськом, чому ж ти зараз язик і жопу запхав? Найвеличніший запроданець усіх часів ? Деблокуй хлопців? Усрався?
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12.04.2022 15:53 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7339080/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7339080/

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12.04.2022 16:51 Ответить
Очевидно - ця інформація є провокацією і фейком від рашки: https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7339080/
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12.04.2022 16:53 Ответить
Тримайтесь, хлопці, ми молимося за вас.
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12.04.2022 16:56 Ответить
держитесь ребята,весь мир молится за вас!
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12.04.2022 17:31 Ответить
Як триматися? В них закінчилися ********** та їжа.
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12.04.2022 20:11 Ответить
Героям СЛАВА!!! Смерть ворогам!!!
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12.04.2022 17:52 Ответить
Цей самий чоловік (перед яким я склоняюся) - говорить, що у них уже не має ***********

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/12/7338980/
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12.04.2022 18:04 Ответить
Господи помилуй і допоможи цим воїнам! Даруй нам Перемогу Господи!
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12.04.2022 18:06 Ответить
Той момент, коли сльози в очах.
Ви - гордість не країни, не нації. Ви , хлопці - гордість світу.
Бережи вас усе , що може зберегти
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12.04.2022 20:20 Ответить
Поймали кума эт добре, но на вражеских ресурсах вовсю выкладывают видосы о якобы о сдаче в плен морской пехоты в Мариуполе. Что за нах? Или это фейк?
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12.04.2022 23:31 Ответить
Не фэйк ... больше тысячи сдалось в плен. Зеля показал кума чтобы отвлечь от очередной зрады.
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13.04.2022 04:07 Ответить
нде..уже и поменять предложил
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13.04.2022 04:35 Ответить
 
 