Оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине, образовались несколькометровые воронки от снарядов РФ, - Бутусов. ВИДЕО
Российские оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Российскими бомбами уничтожено местное сельхозпредприятие. Вследствие попадания снаряда образовалась примерно пятиметровая воронка.
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Олешки захватили ещё в начале войны. Как и Херсон.
Нє , ну хто небудь мені скаже - що се діється ?????????????????????? .
Набуя бомбити якесь - сільгосппідприємство ?? Кацапи , ви шо , зовсім вже - таво !? Кукухой поїхали !
Ну от реально - я не розумію , що це за тактика така - бити по колгоспах , по фермах , по цвинтарях , по сільських нужниках і т.д. !!? Кого ви там хочете знищити , правий сєктор чи шо .?
*** , я живу вже шостий десяток років , а таких дебілів як кацапня - ще не бачив . Хай вам чорт .. Тьху-у .