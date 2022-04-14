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Новости Видео Война
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Оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине, образовались несколькометровые воронки от снарядов РФ, - Бутусов. ВИДЕО

Российские оккупанты бомбили село Большая Камышеваха на Харьковщине.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Российскими бомбами уничтожено местное сельхозпредприятие. Вследствие попадания снаряда образовалась примерно пятиметровая воронка.

Смотрите также: Пятьдесят дней войны - прямой эфир с Юрием Бутусовым. Видео

Автор: 

Бутусов Юрий (4367)


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Город Алёшки в Херсонской области попал в оккупацию, сообщил мэр Евгений Рыщук: "На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению".
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15.04.2022 00:01 Ответить
Вы только проснулись?
Олешки захватили ещё в начале войны. Как и Херсон.
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15.04.2022 04:13 Ответить
Всё будет Украина. К нам переехали уже около 300 бизнесов. люди работают. а это налоги, спрос в магазинах и кафешках, обслуживание авто. вчера отдал переселенцам столик для кормления ребенка. бесплатно не получилось. дали сотку и сказали что если не возьму они не возьмут столик. вот так.
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15.04.2022 00:01 Ответить
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15.04.2022 00:22 Ответить
Російськими бомбами знищено місцеве сільгосп підприємство. . Джерело:
Нє , ну хто небудь мені скаже - що се діється ?????????????????????? .
Набуя бомбити якесь - сільгосппідприємство ?? Кацапи , ви шо , зовсім вже - таво !? Кукухой поїхали !
Ну от реально - я не розумію , що це за тактика така - бити по колгоспах , по фермах , по цвинтарях , по сільських нужниках і т.д. !!? Кого ви там хочете знищити , правий сєктор чи шо .?
*** , я живу вже шостий десяток років , а таких дебілів як кацапня - ще не бачив . Хай вам чорт .. Тьху-у .
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15.04.2022 00:25 Ответить
відео не доступне
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15.04.2022 00:53 Ответить
 
 