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Новини Відео Війна
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Окупанти бомбили село Велика Комишуваха на Харківщині, утворились кількаметрові вирви від снарядів РФ, - Бутусов. ВIДЕО

Російські окупанти бомбардували село Велика Комишуваха на Харківщині.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Російськими бомбами знищено місцеве сільгосп підприємство. Внаслідок влучання снаряду утворилась приблизно п'ятиметрова вирва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'ятдесят діб війни, - прямий ефір з Юрієм Бутусовим. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3598)


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Город Алёшки в Херсонской области попал в оккупацию, сообщил мэр Евгений Рыщук: "На городской администрации уже висит российское знамя, сейчас они полностью заходят в город, к сожалению".
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15.04.2022 00:01 Відповісти
Вы только проснулись?
Олешки захватили ещё в начале войны. Как и Херсон.
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15.04.2022 04:13 Відповісти
Всё будет Украина. К нам переехали уже около 300 бизнесов. люди работают. а это налоги, спрос в магазинах и кафешках, обслуживание авто. вчера отдал переселенцам столик для кормления ребенка. бесплатно не получилось. дали сотку и сказали что если не возьму они не возьмут столик. вот так.
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15.04.2022 00:01 Відповісти
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15.04.2022 00:22 Відповісти
Російськими бомбами знищено місцеве сільгосп підприємство. . Джерело:
Нє , ну хто небудь мені скаже - що се діється ?????????????????????? .
Набуя бомбити якесь - сільгосппідприємство ?? Кацапи , ви шо , зовсім вже - таво !? Кукухой поїхали !
Ну от реально - я не розумію , що це за тактика така - бити по колгоспах , по фермах , по цвинтарях , по сільських нужниках і т.д. !!? Кого ви там хочете знищити , правий сєктор чи шо .?
*** , я живу вже шостий десяток років , а таких дебілів як кацапня - ще не бачив . Хай вам чорт .. Тьху-у .
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15.04.2022 00:25 Відповісти
відео не доступне
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15.04.2022 00:53 Відповісти
 
 