Окупанти бомбили село Велика Комишуваха на Харківщині, утворились кількаметрові вирви від снарядів РФ, - Бутусов. ВIДЕО
Російські окупанти бомбардували село Велика Комишуваха на Харківщині.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Російськими бомбами знищено місцеве сільгосп підприємство. Внаслідок влучання снаряду утворилась приблизно п'ятиметрова вирва.
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Олешки захватили ещё в начале войны. Как и Херсон.
Нє , ну хто небудь мені скаже - що се діється ?????????????????????? .
Набуя бомбити якесь - сільгосппідприємство ?? Кацапи , ви шо , зовсім вже - таво !? Кукухой поїхали !
Ну от реально - я не розумію , що це за тактика така - бити по колгоспах , по фермах , по цвинтарях , по сільських нужниках і т.д. !!? Кого ви там хочете знищити , правий сєктор чи шо .?
*** , я живу вже шостий десяток років , а таких дебілів як кацапня - ще не бачив . Хай вам чорт .. Тьху-у .