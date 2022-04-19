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Уничтоженная российская техника вблизи Харькова. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов вблизи Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлено около десятка единиц вражеской техники. Примечательно, что рядом с остатками уничтоженной армейской техники валяется украденная оккупантами оргтехника, системные блоки компьютеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ":"Мотор валяется, баки разлетелись. Середины вообще нет", - точным выстрелом из самоходной пушки 2С7 "Пион" украинские бойцы уничтожили танк оккупантов. ВИДЕО

армия РФ (19249) Харьков (7494) уничтожение (6938)


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Топ комментарии
+23
Смерть русо-фашистам! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.04.2022 11:17
+18
Примите факс: Нас *********. Стартую!
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19.04.2022 11:28
+14
даже факсы тырят...
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19.04.2022 11:31
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У рабсійського офісного планктону інші турботи
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19.04.2022 11:15 Ответить
Похоже что оно настолько тупое...что поняло это далеко не с первого раза...
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19.04.2022 11:18 Ответить
навіщо сруцкаму математика і логіка, у нього ж тєлєвізар є!
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19.04.2022 11:26 Ответить
Просто раніше вони не рахували такі дрібнички, а зараз вже рахують )) Позитивно )) Скоро замість кави будуть брати чай з конюшини ...
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19.04.2022 12:59 Ответить
Смерть русо-фашистам! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.04.2022 11:17 Ответить
Горіть кацапські військові і великі і маленькі.
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19.04.2022 11:25 Ответить
Асобєнна впєчатляют лєтающіє бащні...
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19.04.2022 11:27 Ответить
Примите факс: Нас *********. Стартую!
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19.04.2022 11:28 Ответить
даже факсы тырят...
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19.04.2022 11:31 Ответить
буряты не знают что такое факс, они думают что это спутниковая связь
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19.04.2022 11:39 Ответить
Уже и с Харькова везут стиралки и барахло разное. Может мы не правильно ведем переговоры и окупанты дадут зеленый коридор и пленных из Марика в обмен на стиралки и сковородки. Ато зачем им какой то старый дед Мертвечук.
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19.04.2022 11:40 Ответить
Нормальний улов: Тор, Шилка!
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19.04.2022 11:53 Ответить
ФАКС! Дикари факс утащили. У них в *бенях до сих пор факсы отправляют? Дискеты тоже используют? Пейджеры?
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19.04.2022 11:57 Ответить
Дискети використовують, але поки тільки 5-тидюймові ))
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19.04.2022 13:01 Ответить
Это если мажоры, а работяги с кассет загружают
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19.04.2022 13:29 Ответить
а чего вы смеётесь, копии резервные БД до сих пор уходят на лентах

https://systemsolutions.com.ua/catalog/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

а дискет в Украине наверное купить уже нельзя
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19.04.2022 13:38 Ответить
Быть руским, значит быть мародером, насильником и убийцей !!!
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19.04.2022 11:58 Ответить
Факс? Как страшный сон его вспоминаю.
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19.04.2022 12:14 Ответить
Слово факс я всегда понимал, как английское ругательство, произнесенное типо культурным человеком - фак'с.
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19.04.2022 12:18 Ответить
Отксеранулись и отфаксались!
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19.04.2022 12:16 Ответить
Они не отличают микроволновку от --духовки
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19.04.2022 12:18 Ответить
От нафіга їм факс???
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19.04.2022 12:23 Ответить
Лет через 200 будет актуальным девайсом на раисе.
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19.04.2022 12:29 Ответить
У Харків кацапам можна попасти в один спосіб - ногами вперед.

На рахунок мародерства - закон збереження енергії ніхто не відміняв і Той, хто ці закони
створив верне сторицею - не сумнівайтесь - на цьому не доробляться, як не одне покоління, то інше буде нести ці тягарі. Або і кілька поколінь підряд.

Навіть золотий батон на той світ не забереш...
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19.04.2022 12:27 Ответить
 
 