Уничтоженная российская техника вблизи Харькова. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов вблизи Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлено около десятка единиц вражеской техники. Примечательно, что рядом с остатками уничтоженной армейской техники валяется украденная оккупантами оргтехника, системные блоки компьютеров.

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