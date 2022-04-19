Уничтоженная российская техника вблизи Харькова. ВИДЕО
В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована уничтоженная техника оккупантов вблизи Харькова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео запечатлено около десятка единиц вражеской техники. Примечательно, что рядом с остатками уничтоженной армейской техники валяется украденная оккупантами оргтехника, системные блоки компьютеров.
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+18 Андрей Дрофяк
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а дискет в Украине наверное купить уже нельзя
На рахунок мародерства - закон збереження енергії ніхто не відміняв і Той, хто ці закони
створив верне сторицею - не сумнівайтесь - на цьому не доробляться, як не одне покоління, то інше буде нести ці тягарі. Або і кілька поколінь підряд.
Навіть золотий батон на той світ не забереш...