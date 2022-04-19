Знищена російська техніка поблизу Харкова. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована знищена техніка окупантів поблизу Харкова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано близько десятка одиниць ворожої техніки. Примітно, що поряд із залишками знищеної армійської техніки валяється крадена окупантами оргтехніка, системні блоки комп'ютерів.
Топ коментарі
+23 Kucher
показати весь коментар19.04.2022 11:17
+18 Андрей Дрофяк
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+14 Bander_UA #411047
показати весь коментар19.04.2022 11:31
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а дискет в Украине наверное купить уже нельзя
На рахунок мародерства - закон збереження енергії ніхто не відміняв і Той, хто ці закони
створив верне сторицею - не сумнівайтесь - на цьому не доробляться, як не одне покоління, то інше буде нести ці тягарі. Або і кілька поколінь підряд.
Навіть золотий батон на той світ не забереш...