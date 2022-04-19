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Новини Відео Війна
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Знищена російська техніка поблизу Харкова. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована знищена техніка окупантів поблизу Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано близько десятка одиниць ворожої техніки. Примітно, що поряд із залишками знищеної армійської техніки валяється крадена окупантами оргтехніка, системні блоки комп'ютерів.

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Автор: 

армія рф (17399) Харків (5609) знищення (7251)


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Топ коментарі
+23
Смерть русо-фашистам! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.04.2022 11:17
+18
Примите факс: Нас *********. Стартую!
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19.04.2022 11:28
+14
даже факсы тырят...
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19.04.2022 11:31
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У рабсійського офісного планктону інші турботи
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19.04.2022 11:15 Відповісти
Похоже что оно настолько тупое...что поняло это далеко не с первого раза...
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19.04.2022 11:18 Відповісти
навіщо сруцкаму математика і логіка, у нього ж тєлєвізар є!
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19.04.2022 11:26 Відповісти
Просто раніше вони не рахували такі дрібнички, а зараз вже рахують )) Позитивно )) Скоро замість кави будуть брати чай з конюшини ...
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19.04.2022 12:59 Відповісти
Смерть русо-фашистам! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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19.04.2022 11:17 Відповісти
Горіть кацапські військові і великі і маленькі.
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19.04.2022 11:25 Відповісти
Асобєнна впєчатляют лєтающіє бащні...
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19.04.2022 11:27 Відповісти
Примите факс: Нас *********. Стартую!
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19.04.2022 11:28 Відповісти
даже факсы тырят...
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19.04.2022 11:31 Відповісти
буряты не знают что такое факс, они думают что это спутниковая связь
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19.04.2022 11:39 Відповісти
Уже и с Харькова везут стиралки и барахло разное. Может мы не правильно ведем переговоры и окупанты дадут зеленый коридор и пленных из Марика в обмен на стиралки и сковородки. Ато зачем им какой то старый дед Мертвечук.
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19.04.2022 11:40 Відповісти
Нормальний улов: Тор, Шилка!
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19.04.2022 11:53 Відповісти
ФАКС! Дикари факс утащили. У них в *бенях до сих пор факсы отправляют? Дискеты тоже используют? Пейджеры?
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19.04.2022 11:57 Відповісти
Дискети використовують, але поки тільки 5-тидюймові ))
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19.04.2022 13:01 Відповісти
Это если мажоры, а работяги с кассет загружают
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19.04.2022 13:29 Відповісти
а чего вы смеётесь, копии резервные БД до сих пор уходят на лентах

https://systemsolutions.com.ua/catalog/%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

а дискет в Украине наверное купить уже нельзя
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19.04.2022 13:38 Відповісти
Быть руским, значит быть мародером, насильником и убийцей !!!
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19.04.2022 11:58 Відповісти
Факс? Как страшный сон его вспоминаю.
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19.04.2022 12:14 Відповісти
Слово факс я всегда понимал, как английское ругательство, произнесенное типо культурным человеком - фак'с.
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19.04.2022 12:18 Відповісти
Отксеранулись и отфаксались!
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19.04.2022 12:16 Відповісти
Они не отличают микроволновку от --духовки
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19.04.2022 12:18 Відповісти
От нафіга їм факс???
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19.04.2022 12:23 Відповісти
Лет через 200 будет актуальным девайсом на раисе.
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19.04.2022 12:29 Відповісти
У Харків кацапам можна попасти в один спосіб - ногами вперед.

На рахунок мародерства - закон збереження енергії ніхто не відміняв і Той, хто ці закони
створив верне сторицею - не сумнівайтесь - на цьому не доробляться, як не одне покоління, то інше буде нести ці тягарі. Або і кілька поколінь підряд.

Навіть золотий батон на той світ не забереш...
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19.04.2022 12:27 Відповісти
 
 