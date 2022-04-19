Знищена російська техніка поблизу Харкова. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксована знищена техніка окупантів поблизу Харкова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео зафіксовано близько десятка одиниць ворожої техніки. Примітно, що поряд із залишками знищеної армійської техніки валяється крадена окупантами оргтехніка, системні блоки комп'ютерів.

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