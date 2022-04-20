Мариуполь сегодня: "Разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город". ВИДЕО

Защитники Мариуполя опубликовали новые кадры из окруженного российскими оккупантами украинского города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись обнародована на странице полка "Азов" в соцсетях.

"Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронения членов семей во дворах, в детских садах, постоянные обстрелы жилых районов российскими убийцами", - пишут бойцы в комментарии к видео.

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