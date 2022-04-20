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Мариуполь сегодня: "Разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город". ВИДЕО

Защитники Мариуполя опубликовали новые кадры из окруженного российскими оккупантами украинского города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись обнародована на странице полка "Азов" в соцсетях.

"Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронения членов семей во дворах, в детских садах, постоянные обстрелы жилых районов российскими убийцами", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреливают "Азовсталь". ВИДЕО беспилотника

Мариуполь (5717)


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Топ комментарии
+14
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20.04.2022 15:09
+6
Іди ***** кацап, почитай що іноземні студенти в полоні переживають. Краще смерть ніж полон, особливо для захисників Маріуполя.
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20.04.2022 15:22
+5
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20.04.2022 15:16
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20.04.2022 15:09 Ответить
А теперь выходите оттуда. Можно в плен и на обмен. Защищать там нечего уже. Как накопятся силенки Мариуполь будет деоккупирован.
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20.04.2022 15:10 Ответить
Ти шо дурак?Іди лічись!
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20.04.2022 15:11 Ответить
Ты сам дурак. Чужими жизнями не надо разбрасываться просто так, отдай свою.
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20.04.2022 15:13 Ответить
Іди ***** кацап, почитай що іноземні студенти в полоні переживають. Краще смерть ніж полон, особливо для захисників Маріуполя.
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20.04.2022 15:22 Ответить
Кацап, почему ты сам не защищаешь Мариуполь или Херсон или Мелитополь или Кременную... можно бесконечно продолжать этот список?
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20.04.2022 16:12 Ответить
Що ось це і є вся розумова потуга? Я давно вже записався, ніхто досі так і не подзвонив. Знайомих які служили або воювали майже всіх вже взяли. Це доволі дурна риторика, в нею можуть грати двоє А ти чому не захищаєш Маріуполь? Які в тебе пропозиції? Здатися пережити тортури, насильство а як вишенька на торті смерть Іди ***** руснявий уйобок.
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20.04.2022 16:42 Ответить
Я вижу что ты очень много предлагаешь. Позвони в военкомат и там вопросы свои позадавай.
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20.04.2022 17:06 Ответить
Вчора в Маріуполі "відкрили школу", а для картинки звезли дітей зі всього міста. Стандартна тактика окупантів з колаборантами - циничне використання дітей та їх важкого психологічного стану для пропаганди - нічого гуманного в цих нелюдях не залишилось.

Ідентіфіковано "міністра освіти ДНР в Маріуполі" - їм виявився керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячаслав Мірошниченко, який самостійно запропонував свої послуги ворогу. Колишній вчитель української мови та літератури 🤷‍♀️

Після розповсюдження інформації про згоду працювати на ворога та засудження колег директорка школи 53 відмовилась очолювати школу при окупантах. Знайшлась інша - колишня директорка іншої школи (школи №3 в Маріуполі) Наталія Топорікова. Факту примусу не зафіксовано, що дозволяє стверджувати про колаборацію. https://t.me/operativnoZSU/20105
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20.04.2022 16:24 Ответить
тюрьма надолго в лучшем случае их ждет, скорей всего расстрел
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20.04.2022 15:23 Ответить
Мариуполь весь захвачен кроме завода Азовсталь, кто-то даже карты выкладывал сегодняшние
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20.04.2022 15:21 Ответить
Я тобі теж можу карту показати, з напрямками куди піти
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20.04.2022 15:23 Ответить
себе карту покажи, бестолковый
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20.04.2022 15:39 Ответить
Тобто ви теж прихильник риторики - все пропало? Наші там будуть битися до кінця, у них немає виходу.
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20.04.2022 16:06 Ответить
Смерть бандам рашиським!
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20.04.2022 15:10 Ответить
***** поставило задачу не допустити міжнародну спільноту у місто щоб Світ не побачив наслідків руцкіміра.
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20.04.2022 15:11 Ответить
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20.04.2022 15:16 Ответить
Якби.... "Якби на язику росли гриби, а в кишені - гроші..."

Ми не можемо змінити свого минулого, але ми в силах змінити себе і своє майбутнє.

Ось туди - в майбутнє треба дивитись, за нього боротись і думати про нього.

Минуле - це вже історія... хороша чи погана - яка є.
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20.04.2022 15:23 Ответить
...АЛЕ НЕСКОРЕНЕ!!!
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20.04.2022 15:24 Ответить
Дуже цікаво , а де ж ти був у 2014 та що *** робив ,нагадати твої паршиві виступи в рашкі та знущання з України ,наволоч ? Хоч би вже мовчало ,гидота.
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20.04.2022 15:33 Ответить
Маріуполь нажаль це трагедія цієї війни. Іловайськ відпочиває!! Нажаль на війні є не тільки перемоги є й поразки ,важки поразки жахливі. Ми воюємо з найгіршим ворогом.

Який поєднав найгірше від гітлерівців,сталіністів та кримінальників.
Поразки мають робити нас зліше до ворога відступати нам нема куди.
Перемога або смерть!
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20.04.2022 15:35 Ответить
...То, что все худшее впереди, с точки зрения того, на что нацелен путинский режим рф, - это правда. Я не понимаю людей, которые говорят, что самое худшее уже случилось. Это только первый этап по фундаментальному изменению мира.

Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c
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20.04.2022 15:59 Ответить
 
 