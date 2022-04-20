Мариуполь сегодня: "Разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город". ВИДЕО
Защитники Мариуполя опубликовали новые кадры из окруженного российскими оккупантами украинского города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись обнародована на странице полка "Азов" в соцсетях.
"Это полностью разрушенный, разбомбленный, сожженный и изнасилованный российскими оккупантами город. Это сотни мертвых тел на улицах. Это захоронения членов семей во дворах, в детских садах, постоянные обстрелы жилых районов российскими убийцами", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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Ідентіфіковано "міністра освіти ДНР в Маріуполі" - їм виявився керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячаслав Мірошниченко, який самостійно запропонував свої послуги ворогу. Колишній вчитель української мови та літератури 🤷♀️
Після розповсюдження інформації про згоду працювати на ворога та засудження колег директорка школи 53 відмовилась очолювати школу при окупантах. Знайшлась інша - колишня директорка іншої школи (школи №3 в Маріуполі) Наталія Топорікова. Факту примусу не зафіксовано, що дозволяє стверджувати про колаборацію. https://t.me/operativnoZSU/20105
Ми не можемо змінити свого минулого, але ми в силах змінити себе і своє майбутнє.
Ось туди - в майбутнє треба дивитись, за нього боротись і думати про нього.
Минуле - це вже історія... хороша чи погана - яка є.
Який поєднав найгірше від гітлерівців,сталіністів та кримінальників.
Поразки мають робити нас зліше до ворога відступати нам нема куди.
Перемога або смерть!
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c