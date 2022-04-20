Маріуполь сьогодні: "Зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто". ВIДЕО

Оборонці Маріуполя опублікували нові кадри з оточеного російськими окупантами українського міста.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис оприлюднений на сторінці полку "Азов" в соцмережах.

"Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, у дитячих садках, постійні обстріли житлових районів російськими вбивцями", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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