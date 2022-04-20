Маріуполь сьогодні: "Зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто". ВIДЕО
Оборонці Маріуполя опублікували нові кадри з оточеного російськими окупантами українського міста.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис оприлюднений на сторінці полку "Азов" в соцмережах.
"Це повністю зруйноване, розбомблене, спалене та зґвалтоване російськими окупантами місто. Це сотні мертвих тіл на вулицях. Це поховання членів сімей у дворах, у дитячих садках, постійні обстріли житлових районів російськими вбивцями", - пишуть бійці в коментарі до відео.
Топ коментарі
+14 Ksenia VB
показати весь коментар20.04.2022 15:09
+6 Robert Olsen
показати весь коментар20.04.2022 15:22
+5 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.04.2022 15:16
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Ідентіфіковано "міністра освіти ДНР в Маріуполі" - їм виявився керівник морського ліцею в Маріуполі В'ячаслав Мірошниченко, який самостійно запропонував свої послуги ворогу. Колишній вчитель української мови та літератури 🤷♀️
Після розповсюдження інформації про згоду працювати на ворога та засудження колег директорка школи 53 відмовилась очолювати школу при окупантах. Знайшлась інша - колишня директорка іншої школи (школи №3 в Маріуполі) Наталія Топорікова. Факту примусу не зафіксовано, що дозволяє стверджувати про колаборацію. https://t.me/operativnoZSU/20105
Ми не можемо змінити свого минулого, але ми в силах змінити себе і своє майбутнє.
Ось туди - в майбутнє треба дивитись, за нього боротись і думати про нього.
Минуле - це вже історія... хороша чи погана - яка є.
Який поєднав найгірше від гітлерівців,сталіністів та кримінальників.
Поразки мають робити нас зліше до ворога відступати нам нема куди.
Перемога або смерть!
Но это проблема не одной страны. Это история не про россию, а про то, что случилось со всеми. Путин - это кризис мирового порядка. Он человек, который развратил и купил огромное количество глобальных элит. И это ведет мир к большой катастрофе, которая угрожает не россии или Украине, а планете. Где находиться в этих условиях - это вопрос технический. Нужно быть там, где ты можешь с этим что-то сделать. Абсолютная глупость думать, что если ты переберешься из россии в Чехию, то у тебя все будет в порядке. Хватит уже закрывать глаза на это. Нас всех могут убить. Надо включаться в то, чтобы это остановить. Если мы будем думать, что находимся в безопасности, то шансов это остановить будет еще меньше. У нас у всех большие проблемы, мы в опасности. https://news.zerkalo.io/economics/12965.html?c