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"60 танковых двигателей, 26 управляемых ракет": СБУ нашла на Харьковщине склад с украденными комплектующими, которые армия РФ планировала использовать для ремонта. ВИДЕО

В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн. Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.

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В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:

▪️60 полнокомплектных танковых двигателей;
▪️большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.

Автор: 

армия РФ (19331) боеприпасы (2342) СБУ (19920) Харьковщина (5577) склад (156)


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Топ комментарии
+52
Возникает вопрос - что делало СБУ раньше? Не верило в победу Украины? Харкьвское руководство СБУ к ответу.
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20.04.2022 17:57
+45
Це наші криси ще до війни вкрали все це у ЗСУ і хотіли віддати окупантам ( так виходе з тексту статті).
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20.04.2022 18:10
+40
А де було СБУ, коли з ХТЗ спиз..дили ці 60 комплектів танкових двигунів?
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
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20.04.2022 17:59
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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 17:55 Ответить
тим більше що це армійські речі
движки ракети запчастини, все під номерами одиниць, номерами партій.
хтось же поставив підписи що це майно задіяне чи випущене на полігонах.
а перевіряючих там дохера. і дохера сидітимуть як що ще не втекли
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20.04.2022 18:21 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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20.04.2022 17:55 Ответить
Эгэ !!! Оцэ ж !!
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20.04.2022 22:48 Ответить
получается кацапы передают военной техники больше чем Германия?
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20.04.2022 17:56 Ответить
Це наші криси ще до війни вкрали все це у ЗСУ і хотіли віддати окупантам ( так виходе з тексту статті).
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20.04.2022 18:10 Ответить
З тексту виходить що вкрали до 2019 року,а при зеленському не крали,єрмак не дозволив)))
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20.04.2022 20:39 Ответить
Это все наше, украденное и спрятанное до прихода кацапов
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20.04.2022 18:10 Ответить
как то танковые двигатели для Т-64 не пляшут с танковыми двигателями на Т-72 (они разные )
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20.04.2022 18:41 Ответить
Москалі вже давно Т-64 почали розконсервовувати, в першу чергу на Донбас поставляли, + ті що з Криму.
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20.04.2022 19:16 Ответить
В кацапів на озброєнні теж є Т-64.
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20.04.2022 19:21 Ответить
Пишут,что это склад контрабандистов,которые не успели это украденное добро переправить в засРашку.
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20.04.2022 17:56 Ответить
Вот именно, что это всё украденно у нас и кем-то предназначалось для орков. Так кто же это хотелось бы узнать у СБУ, а не только прослушечками солдатиков с мамашами народ будоражить?
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20.04.2022 18:01 Ответить
Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів. А зебіли нам про вибухи на складах будуть розказувати. До речі, склад у Балаклії вже при Зєлєнскому рвонув - 15.11.2019. Але зеботи про це ніяк не згадують.
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20.04.2022 18:48 Ответить
бл#!!!!
красавец!!!!
"Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів."))))))))))))))))))))))))))))))

а по честному.... тело просидело с семьёй в подвале своего дома(многоэтажки в Ирпене) около 4х дней, и сегодня в переписке он мне оппонируя написал:

"а де стіна, яку Порошенко з Яценюком будували на кордоні? Порох взагалі обіцяв ще в 14 році все це завершити. І взагалі, я тобі писав, досить про це писати під час війни."

неубиваемые
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20.04.2022 21:42 Ответить
Возникает вопрос - что делало СБУ раньше? Не верило в победу Украины? Харкьвское руководство СБУ к ответу.
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20.04.2022 17:57 Ответить
а це мафія укроборонпрому.
там задіяні всі верхушки без винятку.
одні крадуть
другі не бачать.
треті не перевіряють
четверті торгують.
вибачте, але 200 лямяв баксів, це навіть для мільйонерів докуя...
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20.04.2022 18:13 Ответить
Так то ********* в нас, чи все таки москальске добро?
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20.04.2022 17:59 Ответить
З тексту допису виходить, що "...не на Рейні, не на Марні... це ж у нас, у нас!"
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20.04.2022 18:03 Ответить
А де було СБУ, коли з ХТЗ спиз..дили ці 60 комплектів танкових двигунів?
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
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20.04.2022 17:59 Ответить
їх "поставили"на танки ще в 14-20 роках.
і хтось перевірив, хтось прийняв ці двигуни.
хтось випустив ці ракети і навіть відповідальний за пуски був присутній на
спостережній башті.
бумага все витримала.
але на заборі написано куй., а його там нема.....
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20.04.2022 18:17 Ответить
зараз по номерах двигунів викриється весь ланцюжок
Хто, звідки і коли?
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20.04.2022 18:24 Ответить
Читайте уважно текст. і особливо до кінця. Там повідомлено,що ніби то така кількість двигунів і ракет вкрадена українськими,мабуть посадовцями. Як на мене то щось то малоймовірно, щоб комусь вдалося бомбанути непомітно в такій кількості та ще й таке обладнання і особливо .ракети.
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20.04.2022 20:06 Ответить
А чому з ХТЗ?
Ви якщо зовсім ні в чому не тямите та навіть Wiki не вмієте користуватися, то краще не робить з себе блазня.
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20.04.2022 20:56 Ответить
Було б ще цікавіше якби СБУ назвало тих, хто приготував цей подарунок "асвабадітелям".
Чого скорше всього не станеться, оскільки така крадіжка можлива лише високопосадовцями, призначеними з ОПУ/урядом.
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20.04.2022 17:59 Ответить
Так СБУ начебто забезпечує контр-розвідувальні заходи на режимних підприємствах? Ні?
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20.04.2022 18:02 Ответить
Ну, Ви ж бачите що НI - без високого керiвництва та СБУ крадiжки в такiй кiлькостi просто НЕМОЖЛИВI.
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20.04.2022 18:11 Ответить
А потім "мудрий нарІд" не розуміє і обурюється чого у НАТО Україну не приймать, чому США не надає високотехнологічні ************ системи озброєння.
Питання: скільки днів знадобиться дєрьмаковій команді аби зразки і тех.документація скажімо системи Patriot опинилися за порєбріком?
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20.04.2022 19:19 Ответить
Щось якісь супердорогі двигуни добре звичайно що знайшли але сума якась завищена .
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20.04.2022 18:00 Ответить
там не тільки двигуни - там 10 вагонів всякого добра
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20.04.2022 18:42 Ответить
Не здивуюсь якщо у когось з наших крадунів нарешті прокинулась совість)
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20.04.2022 18:00 Ответить
Ты как тот Буратино, который садил 5 золотых монет.
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20.04.2022 18:05 Ответить
похоже если б Харьков не бомбили - ничего бы не нашли. воровали с 2000х, а полноценная война с 14го. с другой стороны - "вдруг" может оказаться история как с клистронами или еще чем-то.
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20.04.2022 18:08 Ответить
А де було СБУ коли це все крали? А що з іншими складами?
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20.04.2022 18:00 Ответить
Вони вибухнули.
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20.04.2022 18:08 Ответить
...це ж не в руках носили.це все..Це повинна була робити ціла організація і не одна людина а і верхівка можливо у владі харківщини..ждалі "руске мір"
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20.04.2022 18:00 Ответить
Судя по перечисленному на несколько лямов максимум.
Но это тоже ******!
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20.04.2022 18:05 Ответить
В СБУ свой калькулятор - сказали 200, значит 200.
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20.04.2022 18:07 Ответить
Головне наголосили, що зкомунізджене було в період 00-19 років, але на перший погляд і не скажеш, що воно там пилилось 20 років і три роки ніхто цього не помітив.
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20.04.2022 18:09 Ответить
Огласите имена владельцев. И как же с учетом на наших военных складах обстоит дело, если возможно было столько украсть?
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20.04.2022 18:09 Ответить
вот это размах воровства..., а куда ж раньше смотрела сбу?
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20.04.2022 18:12 Ответить
Бабло заробляли. Не виключено, що це вони і продавали.
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20.04.2022 20:57 Ответить
Харків - "перша столиця"? Ну це дебілізм якийсь((. Сто років тому москалі перш ніж окупувати всю Україну, окупували Харків і зробили з неї столицю. За аналогією, якщо завтра московія окупує всю Україну, то Донецьк будуть називати першою столицею. Потрібно вводити кримінальну відповідальність за пропаганду окупації України та саджати за грати таких ідіотів.
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20.04.2022 18:12 Ответить
Меня тоже бесит вот это "первая столица"! И в телевизоре люди, которым по долгу службы положено быть грамотными, повторяют это. Харьков никогда, ни одного дня не был столицей Украины! А УССР, произведение преступника Джугашвили и его шайки, это не Украина!
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20.04.2022 18:33 Ответить
Так. Тоді можна "першою столицею" називати також місто Рівне.
Адже там був адміністративний центр Рейхскомісаріату Україна.
Шо ті окупанти, шо ті.

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20.04.2022 19:34 Ответить
Це повний *******!
На військовому підприємстві спи@дити60 двигунів до танків!
А керовані ракети-як?!
Керівників заводу треба просто розіпнути!
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20.04.2022 18:14 Ответить
такой склад на территории Украини был не один. создавала и обслуживала фсбшная агентура под видом всу.
готовились суки **********
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20.04.2022 18:18 Ответить
Я так зрозумів ,що СБУ зовсім не інтересує ,як 60 двигунів і ракети щезли з заводу !!!!
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20.04.2022 18:21 Ответить
Один танковий двигун 5тдф, коштує від 300 до 500 тисяч гривень, в залежності від стану.
А ракета Р-27, може й під мільйон коштувати.
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20.04.2022 18:26 Ответить
так в том то дело ,что на кацапских танках двигатели другие,а эти только на т-64 старых генераций.
Тут скорее всего подарки луггандонышам
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20.04.2022 18:45 Ответить
Про це не знаю.
Знаю лише, що Т-80 має газотурбинний двигун, а стосовно того, що на т-72 стоїть, не володію інформацією.
Написав, щоб показати орієнтовну вартість двигунів та ракет.
30 мільйонів - двигуни, це я привів ціну двигуна якраз т-64
26 мільйонів ракети

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20.04.2022 18:53 Ответить
Шо смогли,то и украли.
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20.04.2022 21:55 Ответить
Ну й хто ж все оте зберігав, хто охороняв, чиї склади, як все це було викрадене - звісно винних не найдуть. У владі сидять вороги !
Молодці що хоч зараз знайшли.
.
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20.04.2022 18:31 Ответить
Это из серии: "САМИ НА СЕБЯ ВЫШЛИ..."😂
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20.04.2022 18:32 Ответить
А ведь была еще история, когда тракторный завод в Харькове чуть не вывезли на кацапию.
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20.04.2022 18:34 Ответить
Кошмар! Воруют в Мин. обороны на сотни млн. долларов в военное время! Что тогда творится в других министерствах? Даже трудно представить....
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20.04.2022 18:43 Ответить
А що на знімку роблять РПП: Р-27 та Р-73 ?
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20.04.2022 18:52 Ответить
Це перше зізнання СБУ, чекаємо на подальші...
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20.04.2022 18:52 Ответить
Нiякого розслiдування не буде, тому що слiдчi можуть вийти на самих себе
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20.04.2022 18:53 Ответить
А можно как-то без вылизывания Зеленского? К чему вот это вот " ... с середины 2000-х до 2019 г."?
Типа с приходом Зеленского воровать перестали? А почему тогда СБУ за 3 года не удосужилось обнаружить этот "склад"?
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20.04.2022 19:00 Ответить
Що можна зауважити - злодії та контрабандисти непогано охороняли свій склад. За кільканадцять років - жодного ЧП не відбулося... Можуть же засранці, якщо своє, а не державне.
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20.04.2022 19:07 Ответить
цікаво, і коли це все встигли ********? Здається я здогадуюсь на кого все це повісять. Ну точно не слуг.
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20.04.2022 19:28 Ответить
оце так 10 маленьких непомітних вагончиків, все привезли як зелений горошок
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20.04.2022 19:38 Ответить
СБУ провалило противодействие 20-летнего воровства танковых двигателей, зато точно уже установило, что воровали только до 2019-го года. По прочтению сего, начинаешь понимать, что во власти, несмотря даже на войну НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Такое же окозамылевание, вранье, пиар на ровном месте, попытки свой провал выдать за достижение, и прочее и прочее. Сумно це все хлоп'ята.
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20.04.2022 19:38 Ответить
А разве было непонятно почему взрывались склады оружия
Сначала разворовали -- потом взорвали
Виновен начальник караула сержант -- имени нет
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20.04.2022 19:51 Ответить
украли со складов НЗ и не смогли продать на заводы. А сейчас и даром не отдать, возьмут за "хобот" вот и бросили на произвол судьбы. Смотрящие за складом "просигналили" вот и вся сказка. А СБУ вроде не знало, что же там хранится на складе какой-то сельхозагрохимии.
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20.04.2022 19:59 Ответить
Не складно лжеть сбу
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20.04.2022 20:13 Ответить
Це тільки в мене таке відчуття, чи і у влади теж, це ж Порошенко заховав, хотів путіну подарувати
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20.04.2022 20:35 Ответить
АААА!!!! Бариги !!! Війна скінчиться тільки тоді, коли приберуть тих , хто наживається на війні !!!
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20.04.2022 21:06 Ответить
СБУ знайшло обгортку від ліпєцьких канхвет "Скажена бджілка" і порноброшурку "Лоліта і сантехнік"...

Совпадєніє?
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20.04.2022 23:09 Ответить
прям до 2019, а після не крали, як ви жопаліз *******.
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22.04.2022 13:19 Ответить
 
 