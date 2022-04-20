"60 танковых двигателей, 26 управляемых ракет": СБУ нашла на Харьковщине склад с украденными комплектующими, которые армия РФ планировала использовать для ремонта. ВИДЕО
В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн. Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.
Об этом идет речь в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.
В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:
▪️60 полнокомплектных танковых двигателей;
▪️большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.
Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".
СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.
СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
движки ракети запчастини, все під номерами одиниць, номерами партій.
хтось же поставив підписи що це майно задіяне чи випущене на полігонах.
а перевіряючих там дохера. і дохера сидітимуть як що ще не втекли
красавец!!!!
"Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів."))))))))))))))))))))))))))))))
а по честному.... тело просидело с семьёй в подвале своего дома(многоэтажки в Ирпене) около 4х дней, и сегодня в переписке он мне оппонируя написал:
"а де стіна, яку Порошенко з Яценюком будували на кордоні? Порох взагалі обіцяв ще в 14 році все це завершити. І взагалі, я тобі писав, досить про це писати під час війни."
неубиваемые
там задіяні всі верхушки без винятку.
одні крадуть
другі не бачать.
треті не перевіряють
четверті торгують.
вибачте, але 200 лямяв баксів, це навіть для мільйонерів докуя...
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
і хтось перевірив, хтось прийняв ці двигуни.
хтось випустив ці ракети і навіть відповідальний за пуски був присутній на
спостережній башті.
бумага все витримала.
але на заборі написано куй., а його там нема.....
Хто, звідки і коли?
Ви якщо зовсім ні в чому не тямите та навіть Wiki не вмієте користуватися, то краще не робить з себе блазня.
Чого скорше всього не станеться, оскільки така крадіжка можлива лише високопосадовцями, призначеними з ОПУ/урядом.
Питання: скільки днів знадобиться дєрьмаковій команді аби зразки і тех.документація скажімо системи Patriot опинилися за порєбріком?
Но это тоже ******!
Адже там був адміністративний центр Рейхскомісаріату Україна.
Шо ті окупанти, шо ті.
На військовому підприємстві спи@дити60 двигунів до танків!
А керовані ракети-як?!
Керівників заводу треба просто розіпнути!
готовились суки **********
А ракета Р-27, може й під мільйон коштувати.
Тут скорее всего подарки луггандонышам
Знаю лише, що Т-80 має газотурбинний двигун, а стосовно того, що на т-72 стоїть, не володію інформацією.
Написав, щоб показати орієнтовну вартість двигунів та ракет.
30 мільйонів - двигуни, це я привів ціну двигуна якраз т-64
26 мільйонів ракети
Молодці що хоч зараз знайшли.
.
Типа с приходом Зеленского воровать перестали? А почему тогда СБУ за 3 года не удосужилось обнаружить этот "склад"?
Сначала разворовали -- потом взорвали
Виновен начальник караула сержант -- имени нет
Совпадєніє?