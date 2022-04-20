"60 танковых двигателей, 26 управляемых ракет": СБУ нашла на Харьковщине склад с украденными комплектующими, которые армия РФ планировала использовать для ремонта. ВИДЕО

В Харьковской области СБУ разоблачила законспирированный склад с боеприпасами и комплектующими к военной технике на $200 млн. Все это оборудование уже передано на нужды ВСУ.

Об этом идет речь в сообщении СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, имеющиеся там детали были предназначены для подбитой техники РФ, которую враг собирался чинить во время наступления.

Смотрите также: Командир роты 57-й бригады ВС РФ уничтожен под Северодонецком. ФОТО 18+

В ходе обысков СБУ изъяла и передала Минобороны:

▪️60 полнокомплектных танковых двигателей;

▪️большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике.

Кроме того, в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было похищено ранее из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага.

СБУ установила причастных к преступлению и принимает меры по их задержанию.