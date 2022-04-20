"60 танкових двигунів, 26 керованих ракет": СБУ знайшла на Харківщині склад із вкраденими комплектуючими, які армія РФ планувала використати для ремонту. ВIДЕО
На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн. Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.
У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:
▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.
Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".
СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.
СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.
Будь ласка, зачекайте...
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движки ракети запчастини, все під номерами одиниць, номерами партій.
хтось же поставив підписи що це майно задіяне чи випущене на полігонах.
а перевіряючих там дохера. і дохера сидітимуть як що ще не втекли
красавец!!!!
"Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів."))))))))))))))))))))))))))))))
а по честному.... тело просидело с семьёй в подвале своего дома(многоэтажки в Ирпене) около 4х дней, и сегодня в переписке он мне оппонируя написал:
"а де стіна, яку Порошенко з Яценюком будували на кордоні? Порох взагалі обіцяв ще в 14 році все це завершити. І взагалі, я тобі писав, досить про це писати під час війни."
неубиваемые
там задіяні всі верхушки без винятку.
одні крадуть
другі не бачать.
треті не перевіряють
четверті торгують.
вибачте, але 200 лямяв баксів, це навіть для мільйонерів докуя...
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
і хтось перевірив, хтось прийняв ці двигуни.
хтось випустив ці ракети і навіть відповідальний за пуски був присутній на
спостережній башті.
бумага все витримала.
але на заборі написано куй., а його там нема.....
Хто, звідки і коли?
Ви якщо зовсім ні в чому не тямите та навіть Wiki не вмієте користуватися, то краще не робить з себе блазня.
Чого скорше всього не станеться, оскільки така крадіжка можлива лише високопосадовцями, призначеними з ОПУ/урядом.
Питання: скільки днів знадобиться дєрьмаковій команді аби зразки і тех.документація скажімо системи Patriot опинилися за порєбріком?
Но это тоже ******!
Адже там був адміністративний центр Рейхскомісаріату Україна.
Шо ті окупанти, шо ті.
На військовому підприємстві спи@дити60 двигунів до танків!
А керовані ракети-як?!
Керівників заводу треба просто розіпнути!
готовились суки **********
А ракета Р-27, може й під мільйон коштувати.
Тут скорее всего подарки луггандонышам
Знаю лише, що Т-80 має газотурбинний двигун, а стосовно того, що на т-72 стоїть, не володію інформацією.
Написав, щоб показати орієнтовну вартість двигунів та ракет.
30 мільйонів - двигуни, це я привів ціну двигуна якраз т-64
26 мільйонів ракети
Молодці що хоч зараз знайшли.
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Типа с приходом Зеленского воровать перестали? А почему тогда СБУ за 3 года не удосужилось обнаружить этот "склад"?
Сначала разворовали -- потом взорвали
Виновен начальник караула сержант -- имени нет
Совпадєніє?