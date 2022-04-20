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"60 танкових двигунів, 26 керованих ракет": СБУ знайшла на Харківщині склад із вкраденими комплектуючими, які армія РФ планувала використати для ремонту. ВIДЕО

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн. Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10-ї ГШБр знищили склад боєприпасів окупантів. ВIДЕО

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

▪️60 повнокомплектних танкових двигунів
▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.

Автор: 

армія рф (17482) боєприпаси (2277) СБУ (12842) Харківщина (6054) склад (183)


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Топ коментарі
+52
Возникает вопрос - что делало СБУ раньше? Не верило в победу Украины? Харкьвское руководство СБУ к ответу.
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20.04.2022 17:57
+45
Це наші криси ще до війни вкрали все це у ЗСУ і хотіли віддати окупантам ( так виходе з тексту статті).
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20.04.2022 18:10
+40
А де було СБУ, коли з ХТЗ спиз..дили ці 60 комплектів танкових двигунів?
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
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20.04.2022 17:59
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СБУ-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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20.04.2022 17:55 Відповісти
тим більше що це армійські речі
движки ракети запчастини, все під номерами одиниць, номерами партій.
хтось же поставив підписи що це майно задіяне чи випущене на полігонах.
а перевіряючих там дохера. і дохера сидітимуть як що ще не втекли
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20.04.2022 18:21 Відповісти
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!
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20.04.2022 17:55 Відповісти
Эгэ !!! Оцэ ж !!
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20.04.2022 22:48 Відповісти
получается кацапы передают военной техники больше чем Германия?
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20.04.2022 17:56 Відповісти
Це наші криси ще до війни вкрали все це у ЗСУ і хотіли віддати окупантам ( так виходе з тексту статті).
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20.04.2022 18:10 Відповісти
З тексту виходить що вкрали до 2019 року,а при зеленському не крали,єрмак не дозволив)))
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20.04.2022 20:39 Відповісти
Это все наше, украденное и спрятанное до прихода кацапов
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20.04.2022 18:10 Відповісти
как то танковые двигатели для Т-64 не пляшут с танковыми двигателями на Т-72 (они разные )
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20.04.2022 18:41 Відповісти
Москалі вже давно Т-64 почали розконсервовувати, в першу чергу на Донбас поставляли, + ті що з Криму.
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20.04.2022 19:16 Відповісти
В кацапів на озброєнні теж є Т-64.
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20.04.2022 19:21 Відповісти
Пишут,что это склад контрабандистов,которые не успели это украденное добро переправить в засРашку.
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20.04.2022 17:56 Відповісти
Вот именно, что это всё украденно у нас и кем-то предназначалось для орков. Так кто же это хотелось бы узнать у СБУ, а не только прослушечками солдатиков с мамашами народ будоражить?
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20.04.2022 18:01 Відповісти
Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів. А зебіли нам про вибухи на складах будуть розказувати. До речі, склад у Балаклії вже при Зєлєнскому рвонув - 15.11.2019. Але зеботи про це ніяк не згадують.
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20.04.2022 18:48 Відповісти
бл#!!!!
красавец!!!!
"Це точн не Свнарчуки. Ті крали у кацапів."))))))))))))))))))))))))))))))

а по честному.... тело просидело с семьёй в подвале своего дома(многоэтажки в Ирпене) около 4х дней, и сегодня в переписке он мне оппонируя написал:

"а де стіна, яку Порошенко з Яценюком будували на кордоні? Порох взагалі обіцяв ще в 14 році все це завершити. І взагалі, я тобі писав, досить про це писати під час війни."

неубиваемые
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20.04.2022 21:42 Відповісти
Возникает вопрос - что делало СБУ раньше? Не верило в победу Украины? Харкьвское руководство СБУ к ответу.
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20.04.2022 17:57 Відповісти
а це мафія укроборонпрому.
там задіяні всі верхушки без винятку.
одні крадуть
другі не бачать.
треті не перевіряють
четверті торгують.
вибачте, але 200 лямяв баксів, це навіть для мільйонерів докуя...
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20.04.2022 18:13 Відповісти
Так то ********* в нас, чи все таки москальске добро?
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20.04.2022 17:59 Відповісти
З тексту допису виходить, що "...не на Рейні, не на Марні... це ж у нас, у нас!"
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20.04.2022 18:03 Відповісти
А де було СБУ, коли з ХТЗ спиз..дили ці 60 комплектів танкових двигунів?
Чи ці двигуни у воєнторзі продавались?
Ну респект, звичайно...
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20.04.2022 17:59 Відповісти
їх "поставили"на танки ще в 14-20 роках.
і хтось перевірив, хтось прийняв ці двигуни.
хтось випустив ці ракети і навіть відповідальний за пуски був присутній на
спостережній башті.
бумага все витримала.
але на заборі написано куй., а його там нема.....
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20.04.2022 18:17 Відповісти
зараз по номерах двигунів викриється весь ланцюжок
Хто, звідки і коли?
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20.04.2022 18:24 Відповісти
Читайте уважно текст. і особливо до кінця. Там повідомлено,що ніби то така кількість двигунів і ракет вкрадена українськими,мабуть посадовцями. Як на мене то щось то малоймовірно, щоб комусь вдалося бомбанути непомітно в такій кількості та ще й таке обладнання і особливо .ракети.
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20.04.2022 20:06 Відповісти
А чому з ХТЗ?
Ви якщо зовсім ні в чому не тямите та навіть Wiki не вмієте користуватися, то краще не робить з себе блазня.
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20.04.2022 20:56 Відповісти
Було б ще цікавіше якби СБУ назвало тих, хто приготував цей подарунок "асвабадітелям".
Чого скорше всього не станеться, оскільки така крадіжка можлива лише високопосадовцями, призначеними з ОПУ/урядом.
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20.04.2022 17:59 Відповісти
Так СБУ начебто забезпечує контр-розвідувальні заходи на режимних підприємствах? Ні?
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20.04.2022 18:02 Відповісти
Ну, Ви ж бачите що НI - без високого керiвництва та СБУ крадiжки в такiй кiлькостi просто НЕМОЖЛИВI.
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20.04.2022 18:11 Відповісти
А потім "мудрий нарІд" не розуміє і обурюється чого у НАТО Україну не приймать, чому США не надає високотехнологічні ************ системи озброєння.
Питання: скільки днів знадобиться дєрьмаковій команді аби зразки і тех.документація скажімо системи Patriot опинилися за порєбріком?
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20.04.2022 19:19 Відповісти
Щось якісь супердорогі двигуни добре звичайно що знайшли але сума якась завищена .
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20.04.2022 18:00 Відповісти
там не тільки двигуни - там 10 вагонів всякого добра
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20.04.2022 18:42 Відповісти
Не здивуюсь якщо у когось з наших крадунів нарешті прокинулась совість)
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20.04.2022 18:00 Відповісти
Ты как тот Буратино, который садил 5 золотых монет.
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20.04.2022 18:05 Відповісти
похоже если б Харьков не бомбили - ничего бы не нашли. воровали с 2000х, а полноценная война с 14го. с другой стороны - "вдруг" может оказаться история как с клистронами или еще чем-то.
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20.04.2022 18:08 Відповісти
А де було СБУ коли це все крали? А що з іншими складами?
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20.04.2022 18:00 Відповісти
Вони вибухнули.
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20.04.2022 18:08 Відповісти
...це ж не в руках носили.це все..Це повинна була робити ціла організація і не одна людина а і верхівка можливо у владі харківщини..ждалі "руске мір"
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20.04.2022 18:00 Відповісти
Судя по перечисленному на несколько лямов максимум.
Но это тоже ******!
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20.04.2022 18:05 Відповісти
В СБУ свой калькулятор - сказали 200, значит 200.
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20.04.2022 18:07 Відповісти
Головне наголосили, що зкомунізджене було в період 00-19 років, але на перший погляд і не скажеш, що воно там пилилось 20 років і три роки ніхто цього не помітив.
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20.04.2022 18:09 Відповісти
Огласите имена владельцев. И как же с учетом на наших военных складах обстоит дело, если возможно было столько украсть?
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20.04.2022 18:09 Відповісти
вот это размах воровства..., а куда ж раньше смотрела сбу?
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20.04.2022 18:12 Відповісти
Бабло заробляли. Не виключено, що це вони і продавали.
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20.04.2022 20:57 Відповісти
Харків - "перша столиця"? Ну це дебілізм якийсь((. Сто років тому москалі перш ніж окупувати всю Україну, окупували Харків і зробили з неї столицю. За аналогією, якщо завтра московія окупує всю Україну, то Донецьк будуть називати першою столицею. Потрібно вводити кримінальну відповідальність за пропаганду окупації України та саджати за грати таких ідіотів.
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20.04.2022 18:12 Відповісти
Меня тоже бесит вот это "первая столица"! И в телевизоре люди, которым по долгу службы положено быть грамотными, повторяют это. Харьков никогда, ни одного дня не был столицей Украины! А УССР, произведение преступника Джугашвили и его шайки, это не Украина!
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20.04.2022 18:33 Відповісти
Так. Тоді можна "першою столицею" називати також місто Рівне.
Адже там був адміністративний центр Рейхскомісаріату Україна.
Шо ті окупанти, шо ті.

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20.04.2022 19:34 Відповісти
Це повний *******!
На військовому підприємстві спи@дити60 двигунів до танків!
А керовані ракети-як?!
Керівників заводу треба просто розіпнути!
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20.04.2022 18:14 Відповісти
такой склад на территории Украини был не один. создавала и обслуживала фсбшная агентура под видом всу.
готовились суки **********
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20.04.2022 18:18 Відповісти
Я так зрозумів ,що СБУ зовсім не інтересує ,як 60 двигунів і ракети щезли з заводу !!!!
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20.04.2022 18:21 Відповісти
Один танковий двигун 5тдф, коштує від 300 до 500 тисяч гривень, в залежності від стану.
А ракета Р-27, може й під мільйон коштувати.
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20.04.2022 18:26 Відповісти
так в том то дело ,что на кацапских танках двигатели другие,а эти только на т-64 старых генераций.
Тут скорее всего подарки луггандонышам
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20.04.2022 18:45 Відповісти
Про це не знаю.
Знаю лише, що Т-80 має газотурбинний двигун, а стосовно того, що на т-72 стоїть, не володію інформацією.
Написав, щоб показати орієнтовну вартість двигунів та ракет.
30 мільйонів - двигуни, це я привів ціну двигуна якраз т-64
26 мільйонів ракети

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20.04.2022 18:53 Відповісти
Шо смогли,то и украли.
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20.04.2022 21:55 Відповісти
Ну й хто ж все оте зберігав, хто охороняв, чиї склади, як все це було викрадене - звісно винних не найдуть. У владі сидять вороги !
Молодці що хоч зараз знайшли.
.
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20.04.2022 18:31 Відповісти
Это из серии: "САМИ НА СЕБЯ ВЫШЛИ..."😂
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20.04.2022 18:32 Відповісти
А ведь была еще история, когда тракторный завод в Харькове чуть не вывезли на кацапию.
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20.04.2022 18:34 Відповісти
Кошмар! Воруют в Мин. обороны на сотни млн. долларов в военное время! Что тогда творится в других министерствах? Даже трудно представить....
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20.04.2022 18:43 Відповісти
А що на знімку роблять РПП: Р-27 та Р-73 ?
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Це перше зізнання СБУ, чекаємо на подальші...
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20.04.2022 18:52 Відповісти
Нiякого розслiдування не буде, тому що слiдчi можуть вийти на самих себе
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20.04.2022 18:53 Відповісти
А можно как-то без вылизывания Зеленского? К чему вот это вот " ... с середины 2000-х до 2019 г."?
Типа с приходом Зеленского воровать перестали? А почему тогда СБУ за 3 года не удосужилось обнаружить этот "склад"?
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20.04.2022 19:00 Відповісти
Що можна зауважити - злодії та контрабандисти непогано охороняли свій склад. За кільканадцять років - жодного ЧП не відбулося... Можуть же засранці, якщо своє, а не державне.
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20.04.2022 19:07 Відповісти
цікаво, і коли це все встигли ********? Здається я здогадуюсь на кого все це повісять. Ну точно не слуг.
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20.04.2022 19:28 Відповісти
оце так 10 маленьких непомітних вагончиків, все привезли як зелений горошок
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20.04.2022 19:38 Відповісти
СБУ провалило противодействие 20-летнего воровства танковых двигателей, зато точно уже установило, что воровали только до 2019-го года. По прочтению сего, начинаешь понимать, что во власти, несмотря даже на войну НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. Такое же окозамылевание, вранье, пиар на ровном месте, попытки свой провал выдать за достижение, и прочее и прочее. Сумно це все хлоп'ята.
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20.04.2022 19:38 Відповісти
А разве было непонятно почему взрывались склады оружия
Сначала разворовали -- потом взорвали
Виновен начальник караула сержант -- имени нет
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20.04.2022 19:51 Відповісти
украли со складов НЗ и не смогли продать на заводы. А сейчас и даром не отдать, возьмут за "хобот" вот и бросили на произвол судьбы. Смотрящие за складом "просигналили" вот и вся сказка. А СБУ вроде не знало, что же там хранится на складе какой-то сельхозагрохимии.
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20.04.2022 19:59 Відповісти
Не складно лжеть сбу
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20.04.2022 20:13 Відповісти
Це тільки в мене таке відчуття, чи і у влади теж, це ж Порошенко заховав, хотів путіну подарувати
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20.04.2022 20:35 Відповісти
АААА!!!! Бариги !!! Війна скінчиться тільки тоді, коли приберуть тих , хто наживається на війні !!!
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20.04.2022 21:06 Відповісти
СБУ знайшло обгортку від ліпєцьких канхвет "Скажена бджілка" і порноброшурку "Лоліта і сантехнік"...

Совпадєніє?
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20.04.2022 23:09 Відповісти
прям до 2019, а після не крали, як ви жопаліз *******.
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22.04.2022 13:19 Відповісти
 
 