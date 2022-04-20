"60 танкових двигунів, 26 керованих ракет": СБУ знайшла на Харківщині склад із вкраденими комплектуючими, які армія РФ планувала використати для ремонту. ВIДЕО

На Харківщині СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на $200 млн. Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

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У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

▪️60 повнокомплектних танкових двигунів

▪️велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

СБУ встановила причетних до злочину та вживає заходи щодо їх затримання.