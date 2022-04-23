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Призываем жителей Киевщины провести Пасхальные праздники дома, - Павлюк. ВИДЕО

Жителей Киевщины призывают провести Пасхальные праздники дома

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем жителей Киевщины провести Пасхальные праздники дома. В области комендантский час продлится с 23.00 23 апреля до 5.00 24 апреля - не пренебрегайте. Все богослужения будут транслироваться онлайн. Поэтому вы можете присоединиться к молитве из дома", - отметил он.

"С наступающим праздником. Берегите себя. Слава Украине!", - добавил Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час будет действовать в Пасхальную ночь в Киеве, - Кличко

Киевская область (4147) Пасха (378) Павлюк Александр (191)


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Загарбники планують обстріли на Великдень і пишуть на снарядах «Христос Воскрес!» - СБУ
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23.04.2022 14:40 Ответить
Павлюка в Херсон, освобождать.
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23.04.2022 14:43 Ответить
Одессу накрыло 6 крылатых ракет (сообщает сайт Думская)откуда не поняли есть попадания гуляют слухи..... в ПМР и Рашке уже даже видео залили и как кстати**** для СБУ...интересно успели и оказались в местах попаданий...так вот видео фотографии с места попаданий уже гуляют в Сети орки и мордор просто орет Ура!!! "Православные ********"....(идиома) вроде какой то жилой высотный новострой дом.. в воздухе.... жена шла перебежками пахло гарью копотью и серой... порохом скорее.. летели ракеты (самолеты) над домами многие люди субота на кухне пекут пасхи и так далее... видели просто в окна их полеты.. бабахало 4 раза может взрывы были слитные не ясно работало наше ПВО.... но увы похоже сегодня трагический день в Одессе..
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23.04.2022 15:34 Ответить
паникер... не нагнетай.....
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23.04.2022 16:04 Ответить
 
 