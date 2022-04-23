Призываем жителей Киевщины провести Пасхальные праздники дома, - Павлюк. ВИДЕО
Жителей Киевщины призывают провести Пасхальные праздники дома
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем жителей Киевщины провести Пасхальные праздники дома. В области комендантский час продлится с 23.00 23 апреля до 5.00 24 апреля - не пренебрегайте. Все богослужения будут транслироваться онлайн. Поэтому вы можете присоединиться к молитве из дома", - отметил он.
"С наступающим праздником. Берегите себя. Слава Украине!", - добавил Павлюк.
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Максім ХОЙ #398010
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Dimitri Xizanishvili
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Alex Walewski #469029
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