Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома, - Павлюк. ВIДЕО

Мешканців Київщини закликають провести Великодні свята вдома.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома. У області триватиме комендантська година з 23.00 23 квітня до 5.00 24 квітня - не нехтуйте нею. Усі богослужіння транслюватимуться онлайн. Тому ви можете долучитися до молитви з дому", - зауважив він.

"З прийдешнім святом. Бережіть себе. Слава Україні!", - додав він.

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