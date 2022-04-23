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Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома, - Павлюк. ВIДЕО

Мешканців Київщини закликають провести Великодні свята вдома.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома. У області триватиме комендантська година з 23.00 23 квітня до 5.00 24 квітня - не нехтуйте нею. Усі богослужіння транслюватимуться онлайн. Тому ви можете долучитися до молитви з дому", - зауважив він.

"З прийдешнім святом. Бережіть себе. Слава Україні!", - додав він.

Також читайте: Комендантська година діятиме у Великодню ніч в Києві, - Кличко

Автор: 

Київська область (4039) Великдень (361) Павлюк Олександр (216)


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Загарбники планують обстріли на Великдень і пишуть на снарядах «Христос Воскрес!» - СБУ
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23.04.2022 14:40 Відповісти
Павлюка в Херсон, освобождать.
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23.04.2022 14:43 Відповісти
Одессу накрыло 6 крылатых ракет (сообщает сайт Думская)откуда не поняли есть попадания гуляют слухи..... в ПМР и Рашке уже даже видео залили и как кстати**** для СБУ...интересно успели и оказались в местах попаданий...так вот видео фотографии с места попаданий уже гуляют в Сети орки и мордор просто орет Ура!!! "Православные ********"....(идиома) вроде какой то жилой высотный новострой дом.. в воздухе.... жена шла перебежками пахло гарью копотью и серой... порохом скорее.. летели ракеты (самолеты) над домами многие люди субота на кухне пекут пасхи и так далее... видели просто в окна их полеты.. бабахало 4 раза может взрывы были слитные не ясно работало наше ПВО.... но увы похоже сегодня трагический день в Одессе..
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23.04.2022 15:34 Відповісти
паникер... не нагнетай.....
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23.04.2022 16:04 Відповісти
 
 