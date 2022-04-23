Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома, - Павлюк. ВIДЕО
Мешканців Київщини закликають провести Великодні свята вдома.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо мешканців Київщини провести Великодні свята вдома. У області триватиме комендантська година з 23.00 23 квітня до 5.00 24 квітня - не нехтуйте нею. Усі богослужіння транслюватимуться онлайн. Тому ви можете долучитися до молитви з дому", - зауважив він.
"З прийдешнім святом. Бережіть себе. Слава Україні!", - додав він.
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар23.04.2022 14:40 Відповісти Мені подобається 0
Dimitri Xizanishvili
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VOLVO XC 70
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Alex Walewski #469029
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