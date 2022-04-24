Воины 53-й ОМБр 24 апреля уничтожили вражескую БМП и автомобиль с боекомплектом. ВИДЕО

24 апреля 2022 года воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха нанесли очередное огневое поражение российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Украинцы очень гостеприимный народ. Поэтому орда Вооруженных сил Российской Федерации не осталась без подарков к Пасхе. Воины отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха передали горячие поздравления оккупантам.

Вражеской БМП и машине с БК не суждено было больше осквернять украинскую землю. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!"

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