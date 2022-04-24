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Воины 53-й ОМБр 24 апреля уничтожили вражескую БМП и автомобиль с боекомплектом. ВИДЕО

24 апреля 2022 года воины 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха нанесли очередное огневое поражение российским оккупантам.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Украинцы очень гостеприимный народ. Поэтому орда Вооруженных сил Российской Федерации не осталась без подарков к Пасхе. Воины отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха передали горячие поздравления оккупантам.

Вражеской БМП и машине с БК не суждено было больше осквернять украинскую землю. Верьте в воинов, верьте в Вооруженные силы Украины! Вместе победим!"

Смотрите также: "П#дары прямо. Давай #баш!" - украинские воины из БТР-4Е уничтожают группу российских оккупантов. ВИДЕО


Автор: 

боеприпасы (2344) 53 отдельная механизированная бригада (119)


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Топ комментарии
+32
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Символ воскресаючої України Від учора часто бачу цю картинку, так що розмірковуючи над тим, яке фото взяти сьогодні для привітання, обрала це. Це про Надію, про Життя, про Перемогу над смертю. Де твоє, смерте, жало?..
Христос Воістину Воскрес! Воскресне Україна! 🕊❤️🇺🇦
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24.04.2022 21:06
+23
53-й-черговий респект...
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24.04.2022 20:52
+20
а вот зацените: просто невероятно!
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24.04.2022 20:59
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53-й-черговий респект...
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24.04.2022 20:52 Ответить
Героям Слава!
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24.04.2022 20:54 Ответить
Умнички
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24.04.2022 20:56 Ответить
Красавчики . Респект !
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24.04.2022 20:57 Ответить
Українського року не було до тепер як такого. Тепер з'являється.
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24.04.2022 20:57 Ответить
Новий супер хiт
ЧОРНОБАЇВКА - новий військовий хіт у виконанні нашого Єгора Крутоголова!

https://www.youtube.com/watch?v=UfdpDMCBahI
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24.04.2022 20:58 Ответить
кліп супер - співак мінус 3.
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24.04.2022 21:35 Ответить
а вот зацените: просто невероятно!
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24.04.2022 20:59 Ответить
Что с ней случилось?
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24.04.2022 21:51 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCWbIfYEv1wqNRcVD8Z0MivA Prayer Group

Символ воскресаючої України Від учора часто бачу цю картинку, так що розмірковуючи над тим, яке фото взяти сьогодні для привітання, обрала це. Це про Надію, про Життя, про Перемогу над смертю. Де твоє, смерте, жало?..
Христос Воістину Воскрес! Воскресне Україна! 🕊❤️🇺🇦
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24.04.2022 21:06 Ответить
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24.04.2022 22:00 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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24.04.2022 21:41 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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24.04.2022 21:47 Ответить
Sehr gut.
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24.04.2022 22:03 Ответить
 
 