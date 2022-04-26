Детонация боекомплекта в подбитом российском танке Т-72. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады уничтожили танк с помощью противотанковой ракетной системы NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликована видеозапись, на которой дрон зафиксировал момент детонации боекомплекта во вражеском танке.

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