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Детонация боекомплекта в подбитом российском танке Т-72. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады уничтожили танк с помощью противотанковой ракетной системы NLAW.

Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликована видеозапись, на которой дрон зафиксировал момент детонации боекомплекта во вражеском танке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вижу! Есть пролет!.. Внимание! Цель уничтожена!", - работа расчета ЗРК "БУК-М1", уничтожившего российский самолет СУ-34 в Харьковской области. ВИДЕО

армия РФ (19387) танк (2260) уничтожение (7030)


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Топ комментарии
+47
Красівоє
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26.04.2022 14:41
+27
Красотіща!
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26.04.2022 14:42
+27
Місце висадки пасажирів
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26.04.2022 14:57
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Красівоє
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26.04.2022 14:41 Ответить
Лицензионный отстрел населения *********! Недавно был буль-буль, а это бу-бух...
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26.04.2022 14:51 Ответить
« ..і молодаааая нє узнаєт-какой у парня был конец!»
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26.04.2022 17:54 Ответить
Красотіща!
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26.04.2022 14:42 Ответить
Красівоє…
А є ще?
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26.04.2022 14:42 Ответить
Кросівоє.
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26.04.2022 14:42 Ответить
"Хлопок и задымление"
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26.04.2022 14:43 Ответить
)
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26.04.2022 15:08 Ответить
А озвучечка,а колорит!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.04.2022 14:43 Ответить
"Scooter"?
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26.04.2022 17:05 Ответить
Він
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26.04.2022 17:37 Ответить
здоров'я та успіхів вижившим танкістам унітаZних військ.
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26.04.2022 14:44 Ответить
Озвучка і кольорит-бомбезні!!!
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26.04.2022 14:44 Ответить
Музон зачётный.
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26.04.2022 14:44 Ответить
красівоє
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26.04.2022 14:46 Ответить
Молодці
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26.04.2022 14:47 Ответить
Прекрасно.
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26.04.2022 14:48 Ответить
ёлы-папалы!...своим "фая" разбудили фсех )))
а фая - шикарнАя ! )))
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26.04.2022 14:48 Ответить
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26.04.2022 14:48 Ответить
Молодці
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26.04.2022 14:49 Ответить
Украинцы возвращают древние традиции Руси - жечь врага.
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26.04.2022 14:50 Ответить
Красівоє(с)
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26.04.2022 14:50 Ответить
Прикольно дим з ствола валить. Курили *** в салоні. )
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26.04.2022 14:51 Ответить
так би дивилася і дивилася.

єдине що мене троха спантеличує.
ну танк рахуємо мінус один.
а орки що в ньому були - їх як рахувати, по атомах?

так що вони в облік руснявої мразоти трохи не вдокументуються

заспокоює і те, що для їхніх русскіх родичів вони - зниклі без вісті.
а значить - раша троха зекономить на тих, зто в раші так класно розповідав, що "вір мені, ти правий, там сплашні нацисти, незалежно, діти, жінки, старі, чоловіки - ВБИВАЙ"
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26.04.2022 14:51 Ответить
Вже навчилися рахувати, якщо назбирається пів-літрова баночка попелу- значить в панцернику було три організми.
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26.04.2022 15:09 Ответить
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26.04.2022 14:53 Ответить
Редактори,ви ще "любе" батяня комбат пісеньку вставте. Для справки. 3 серп. 2017 р. - "Scooter" все-таки выступит в Крыму. Фронтмен группы Эйч Пи Бакстер и его команда прилетели в полночь приземлились в аэропорту Симферополя.
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26.04.2022 14:54 Ответить
Под такой видос и батяня, и леди Гага, и Битлз, все зайдет великолепно. Главное побольше таких видео
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26.04.2022 15:46 Ответить
Красиво и поучительно. бурятам привет!
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26.04.2022 14:55 Ответить
Им нравится - хорошо печёт!
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26.04.2022 15:31 Ответить
красівоє
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26.04.2022 14:56 Ответить
Місце висадки пасажирів
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26.04.2022 14:57 Ответить
Танкисты получились с корочкой.
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26.04.2022 14:59 Ответить
Новый Год просто какой-то!!!
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26.04.2022 14:59 Ответить
З гармати курить, як з хати на різдво.
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26.04.2022 15:01 Ответить
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ, МОСКАЛІ !!!!
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26.04.2022 15:05 Ответить
"I нє узнаєт молодая
Який танкiста був кiнець..."
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26.04.2022 15:08 Ответить
Мені подобається... Дайте два !!!
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26.04.2022 15:10 Ответить
В этот момент кацапы становятся хорошими.
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26.04.2022 15:58 Ответить
Знаєте, що страшно, що такий мотлох поступає на озброєння нашим хлопцям також.
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26.04.2022 16:16 Ответить
Это просто какой-то ПРАЗДНИК
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26.04.2022 16:55 Ответить
Декілька разів прокрутив.
Відео і музон одне задоволення.
Слава Україні!!!
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26.04.2022 17:07 Ответить
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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26.04.2022 17:10 Ответить
Я подпрыгнул на стуле , а кошка похоже обосралась . Видео прекрасное , музыка в тему.
Но надо быть внимательным , проверять уровень громкости колонок
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26.04.2022 17:47 Ответить
ЗСУ вжарили в консерву з кацапами
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26.04.2022 19:10 Ответить
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26.04.2022 22:21 Ответить
 
 