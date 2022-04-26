Детонация боекомплекта в подбитом российском танке Т-72. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады уничтожили танк с помощью противотанковой ракетной системы NLAW.
Как сообщает Цензор.НЕТ, опубликована видеозапись, на которой дрон зафиксировал момент детонации боекомплекта во вражеском танке.
Топ комментарии
+47 NazarStodolya
показать весь комментарий26.04.2022 14:41
+27 Дмитро Піталов
показать весь комментарий26.04.2022 14:42
+27 Йцу Кенг #461207
показать весь комментарий26.04.2022 14:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А є ще?
а фая - шикарнАя ! )))
єдине що мене троха спантеличує.
ну танк рахуємо мінус один.
а орки що в ньому були - їх як рахувати, по атомах?
так що вони в облік руснявої мразоти трохи не вдокументуються
заспокоює і те, що для їхніх русскіх родичів вони - зниклі без вісті.
а значить - раша троха зекономить на тих, зто в раші так класно розповідав, що "вір мені, ти правий, там сплашні нацисти, незалежно, діти, жінки, старі, чоловіки - ВБИВАЙ"
Який танкiста був кiнець..."
Відео і музон одне задоволення.
Слава Україні!!!
Но надо быть внимательным , проверять уровень громкости колонок