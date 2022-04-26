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Детонація боєкомплекту у підбитому російському танку Т-72. ВIДЕО безпілотника

Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили танк за допомогою протитанкової ракетної системи NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни опублікований відеозапис, на якому дрон зафіксував момент детонації боєкомплекту у ворожому танку.

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Автор: 

армія рф (17538) танк (2071) знищення (7342)


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Топ коментарі
+47
Красівоє
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26.04.2022 14:41
+27
Красотіща!
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26.04.2022 14:42
+27
Місце висадки пасажирів
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26.04.2022 14:57
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Красівоє
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26.04.2022 14:41 Відповісти
Лицензионный отстрел населения *********! Недавно был буль-буль, а это бу-бух...
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26.04.2022 14:51 Відповісти
« ..і молодаааая нє узнаєт-какой у парня был конец!»
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26.04.2022 17:54 Відповісти
Красотіща!
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26.04.2022 14:42 Відповісти
Красівоє…
А є ще?
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26.04.2022 14:42 Відповісти
Кросівоє.
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26.04.2022 14:42 Відповісти
"Хлопок и задымление"
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26.04.2022 14:43 Відповісти
)
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26.04.2022 15:08 Відповісти
А озвучечка,а колорит!!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.04.2022 14:43 Відповісти
"Scooter"?
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26.04.2022 17:05 Відповісти
Він
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26.04.2022 17:37 Відповісти
здоров'я та успіхів вижившим танкістам унітаZних військ.
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26.04.2022 14:44 Відповісти
Озвучка і кольорит-бомбезні!!!
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26.04.2022 14:44 Відповісти
Музон зачётный.
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26.04.2022 14:44 Відповісти
красівоє
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26.04.2022 14:46 Відповісти
Молодці
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26.04.2022 14:47 Відповісти
Прекрасно.
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26.04.2022 14:48 Відповісти
ёлы-папалы!...своим "фая" разбудили фсех )))
а фая - шикарнАя ! )))
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26.04.2022 14:48 Відповісти
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26.04.2022 14:48 Відповісти
Молодці
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26.04.2022 14:49 Відповісти
Украинцы возвращают древние традиции Руси - жечь врага.
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26.04.2022 14:50 Відповісти
Красівоє(с)
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26.04.2022 14:50 Відповісти
Прикольно дим з ствола валить. Курили *** в салоні. )
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26.04.2022 14:51 Відповісти
так би дивилася і дивилася.

єдине що мене троха спантеличує.
ну танк рахуємо мінус один.
а орки що в ньому були - їх як рахувати, по атомах?

так що вони в облік руснявої мразоти трохи не вдокументуються

заспокоює і те, що для їхніх русскіх родичів вони - зниклі без вісті.
а значить - раша троха зекономить на тих, зто в раші так класно розповідав, що "вір мені, ти правий, там сплашні нацисти, незалежно, діти, жінки, старі, чоловіки - ВБИВАЙ"
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26.04.2022 14:51 Відповісти
Вже навчилися рахувати, якщо назбирається пів-літрова баночка попелу- значить в панцернику було три організми.
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26.04.2022 15:09 Відповісти
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26.04.2022 14:53 Відповісти
Редактори,ви ще "любе" батяня комбат пісеньку вставте. Для справки. 3 серп. 2017 р. - "Scooter" все-таки выступит в Крыму. Фронтмен группы Эйч Пи Бакстер и его команда прилетели в полночь приземлились в аэропорту Симферополя.
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26.04.2022 14:54 Відповісти
Под такой видос и батяня, и леди Гага, и Битлз, все зайдет великолепно. Главное побольше таких видео
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26.04.2022 15:46 Відповісти
Красиво и поучительно. бурятам привет!
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26.04.2022 14:55 Відповісти
Им нравится - хорошо печёт!
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26.04.2022 15:31 Відповісти
красівоє
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26.04.2022 14:56 Відповісти
Місце висадки пасажирів
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26.04.2022 14:57 Відповісти
Танкисты получились с корочкой.
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26.04.2022 14:59 Відповісти
Новый Год просто какой-то!!!
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26.04.2022 14:59 Відповісти
З гармати курить, як з хати на різдво.
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26.04.2022 15:01 Відповісти
ГОРИТЬ У ПЕКЛІ, МОСКАЛІ !!!!
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26.04.2022 15:05 Відповісти
"I нє узнаєт молодая
Який танкiста був кiнець..."
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26.04.2022 15:08 Відповісти
Мені подобається... Дайте два !!!
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26.04.2022 15:10 Відповісти
В этот момент кацапы становятся хорошими.
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26.04.2022 15:58 Відповісти
Знаєте, що страшно, що такий мотлох поступає на озброєння нашим хлопцям також.
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26.04.2022 16:16 Відповісти
Это просто какой-то ПРАЗДНИК
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26.04.2022 16:55 Відповісти
Декілька разів прокрутив.
Відео і музон одне задоволення.
Слава Україні!!!
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26.04.2022 17:07 Відповісти
Найкраще видовище в моєму житті - дивитись, як здихають рАссЕянці...
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26.04.2022 17:10 Відповісти
Я подпрыгнул на стуле , а кошка похоже обосралась . Видео прекрасное , музыка в тему.
Но надо быть внимательным , проверять уровень громкости колонок
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26.04.2022 17:47 Відповісти
ЗСУ вжарили в консерву з кацапами
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26.04.2022 19:10 Відповісти
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26.04.2022 22:21 Відповісти
 
 