Детонація боєкомплекту у підбитому російському танку Т-72. ВIДЕО безпілотника
Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили танк за допомогою протитанкової ракетної системи NLAW.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни опублікований відеозапис, на якому дрон зафіксував момент детонації боєкомплекту у ворожому танку.
Топ коментарі
+47 NazarStodolya
показати весь коментар26.04.2022 14:41
+27 Дмитро Піталов
показати весь коментар26.04.2022 14:42
+27 Йцу Кенг #461207
показати весь коментар26.04.2022 14:57
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а фая - шикарнАя ! )))
єдине що мене троха спантеличує.
ну танк рахуємо мінус один.
а орки що в ньому були - їх як рахувати, по атомах?
так що вони в облік руснявої мразоти трохи не вдокументуються
заспокоює і те, що для їхніх русскіх родичів вони - зниклі без вісті.
а значить - раша троха зекономить на тих, зто в раші так класно розповідав, що "вір мені, ти правий, там сплашні нацисти, незалежно, діти, жінки, старі, чоловіки - ВБИВАЙ"
Який танкiста був кiнець..."
Відео і музон одне задоволення.
Слава Україні!!!
Но надо быть внимательным , проверять уровень громкости колонок