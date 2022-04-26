Детонація боєкомплекту у підбитому російському танку Т-72. ВIДЕО безпілотника

Бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади знищили танк за допомогою протитанкової ракетної системи NLAW.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни опублікований відеозапис, на якому дрон зафіксував момент детонації боєкомплекту у ворожому танку.

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