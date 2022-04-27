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"Хотели добить раненых", - оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли Северодонецкую больницу. В результате обстрела одна женщина погибла.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске.

"Сегодня орки умышленно открыли огонь по медицинскому заведению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - отмечает глава региона.

Гайдай уточнил, что разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла.

"Ей неоднократно предлагали эвакуацию. Тем не менее, больница продолжает спасать жизни мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи", – резюмирует Гайдай.

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армия РФ (19403) обстрел (27405) Северодонецк (605) врачи (1516)


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то накрити їхні лікарні чи пересувні лагери, важко виграти в того хто відкрито грає без правил, а самому дотримуватись всіх правил
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27.04.2022 15:54 Ответить
https://babel.ua/news/78102-ssha-i-rosiya-obminyalisya-uv-yaznenimi-rosiyskiy-pilot-za-amerikanskogo-studenta США і росія обмінялися увʼязненими: російський пілот за американського студента

млин, муріканці кацапам пілотів віддають...
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27.04.2022 15:55 Ответить
То вже пенсіонер.
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27.04.2022 16:34 Ответить
По больницам фигачить это чисто кремлевская забава....,быдло конченное...
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27.04.2022 16:09 Ответить
Кацапи- не люди.
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27.04.2022 16:11 Ответить
Геноцид в дії. Нажаль, Шрьодер дивитися це не буде...
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27.04.2022 16:15 Ответить
да, млять, роССия прогрессор, несет цивилизацию и свет, говорили они по первому аналу, а не этот ваш бездуховный запад.
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27.04.2022 17:48 Ответить
 
 