"Хотели добить раненых", - оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке. ВИДЕО

Войска РФ обстреляли Северодонецкую больницу. В результате обстрела одна женщина погибла.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске.

"Сегодня орки умышленно открыли огонь по медицинскому заведению областного центра. Россияне знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами – и это их не остановило. Фактически, орки хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - отмечает глава региона.

Гайдай уточнил, что разрушение здания существенное. Пострадали сразу несколько этажей. Одна женщина погибла.

"Ей неоднократно предлагали эвакуацию. Тем не менее, больница продолжает спасать жизни мирного населения. Мы не можем позволить себе оставить людей без медицинской помощи", – резюмирует Гайдай.

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