"Хотіли добити поранених", - окупанти обстріляли лікарню у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли Сєверодонецьку лікарню. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєверодонецьку та Лисичанську.

"Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями - і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - зазначає очільник регіону.

Гайдай уточнив, що руйнація будівлі істотна. Постраждало одразу декілька поверхів. Одна жінка загинула.

"Їй неодноразово пропонували евакуацію. Тим не менш, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", - резюмує Гайдай.

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