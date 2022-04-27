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"Хотіли добити поранених", - окупанти обстріляли лікарню у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Війська РФ обстріляли Сєверодонецьку лікарню. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в області залишилося лише дві лікарні, які функціонують - у Сєверодонецьку та Лисичанську.

"Сьогодні орки умисно відкрили вогонь по медичному закладу обласного центру. Росіяни знали, що лікарня не порожня, там були пацієнти в різних станах разом з лікарями - і це їх не зупинило. Фактично, орки хотіли добити поранених та вбити тих, хто допомагає місцевим виживати - лікарів", - зазначає очільник регіону.

Гайдай уточнив, що руйнація будівлі істотна. Постраждало одразу декілька поверхів. Одна жінка загинула.

"Їй неодноразово пропонували евакуацію. Тим не менш, лікарня продовжує рятувати життя мирного населення. Ми не можемо дозволити собі залишити людей без медичної допомоги", - резюмує Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Попасній тривають вуличні бої, але з-під обстрілів вдалось вивезти 58 людей, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

армія рф (17554) обстріл (28725) Сєверодонецьк (508) лікарі (1288)


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то накрити їхні лікарні чи пересувні лагери, важко виграти в того хто відкрито грає без правил, а самому дотримуватись всіх правил
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27.04.2022 15:54 Відповісти
https://babel.ua/news/78102-ssha-i-rosiya-obminyalisya-uv-yaznenimi-rosiyskiy-pilot-za-amerikanskogo-studenta США і росія обмінялися увʼязненими: російський пілот за американського студента

млин, муріканці кацапам пілотів віддають...
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27.04.2022 15:55 Відповісти
То вже пенсіонер.
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27.04.2022 16:34 Відповісти
По больницам фигачить это чисто кремлевская забава....,быдло конченное...
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27.04.2022 16:09 Відповісти
Кацапи- не люди.
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27.04.2022 16:11 Відповісти
Геноцид в дії. Нажаль, Шрьодер дивитися це не буде...
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27.04.2022 16:15 Відповісти
да, млять, роССия прогрессор, несет цивилизацию и свет, говорили они по первому аналу, а не этот ваш бездуховный запад.
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27.04.2022 17:48 Відповісти
 
 