Силы специальных операций корректируют огонь артиллерии – уничтожены три танка рашистов. ВИДЕО
Командование Сил специальных операций обнародовало кадры, на которых воины ССО корректируют огонь нашей артиллерии, вследствие чего уничтожаются три танка и выводится из строя 1 БМП врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в официальном фейсбуке Командования ССО.
В сообщении отмечается: "За кадром этого видео – искусная и непростая работа группы ССО Украины.
Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии, сами они находились под обстрелом российских артиллеристов.
Результатом совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины стали три уничтоженных танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника".
