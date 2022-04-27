Силы специальных операций корректируют огонь артиллерии – уничтожены три танка рашистов. ВИДЕО

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры, на которых воины ССО корректируют огонь нашей артиллерии, вследствие чего уничтожаются три танка и выводится из строя 1 БМП врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в официальном фейсбуке Командования ССО.

В сообщении отмечается: "За кадром этого видео – искусная и непростая работа группы ССО Украины.

Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии, сами они находились под обстрелом российских артиллеристов.

Результатом совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины стали три уничтоженных танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника".

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов. ВИДЕО



