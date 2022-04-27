РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9358 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины Война
18 447 12

Силы специальных операций корректируют огонь артиллерии – уничтожены три танка рашистов. ВИДЕО

Командование Сил специальных операций обнародовало кадры, на которых воины ССО корректируют огонь нашей артиллерии, вследствие чего уничтожаются три танка и выводится из строя 1 БМП врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео обнародовано в официальном фейсбуке Командования ССО.

В сообщении отмечается: "За кадром этого видео – искусная и непростая работа группы ССО Украины.

Ведь именно в тот момент, когда наши операторы корректировали огонь украинской артиллерии, сами они находились под обстрелом российских артиллеристов.

Результатом совместной работы воинов ССО и артиллерии из состава Сил обороны Украины стали три уничтоженных танка оккупантов и выведенная из строя БМП противника".

Смотрите также: Бойцы ССО взорвали мост прямо перед колонной российских оккупантов. ВИДЕО


Автор: 

техника (1773) ССО (558)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Сегодня в районе Новобахмутки Донецькій области ВСУ впервые отработали по ₚусне из M270 MLRS. В пакете 12 227-мм ракет, уходящих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 000 м2.
https://twitter.com/i/status/1519303354341642241
показать весь комментарий
27.04.2022 23:27 Ответить
+6
Ну и зачем ты постоянно фейки сюда тянеш? Кацапским не верят так ты выбросы сюда под видом украинских пихаешь усердно .
показать весь комментарий
28.04.2022 00:06 Ответить
+5
Вот когда по Марику отработают... Дальности хватит с головой
показать весь комментарий
27.04.2022 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели нельзя ,что бы этот квадрик был непосредственно у артиллеристов и те сами себя корректировали , а не через вторые глаза .
показать весь комментарий
27.04.2022 23:17 Ответить
не в тему, но ржачно )))
показать весь комментарий
27.04.2022 23:22 Ответить
Сегодня в районе Новобахмутки Донецькій области ВСУ впервые отработали по ₚусне из M270 MLRS. В пакете 12 227-мм ракет, уходящих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 000 м2.
https://twitter.com/i/status/1519303354341642241
показать весь комментарий
27.04.2022 23:27 Ответить
Вот когда по Марику отработают... Дальности хватит с головой
показать весь комментарий
27.04.2022 23:43 Ответить
Ну и зачем ты постоянно фейки сюда тянеш? Кацапским не верят так ты выбросы сюда под видом украинских пихаешь усердно .
показать весь комментарий
28.04.2022 00:06 Ответить
та пускай цапы обсираются заранее. Не мы пришли на их землю, а они на нашу
показать весь комментарий
28.04.2022 01:03 Ответить
я ссылку оставил - все вопросы туда..... хочешь верь, хочешь -нет.... на то у тебя и голова на плечах....
показать весь комментарий
28.04.2022 01:55 Ответить
не думаю, что это правда.
показать весь комментарий
28.04.2022 00:07 Ответить
ну, может и не правда. Но рано или поздно точно станет правдой. HIMARS M142 уже в Украине
показать весь комментарий
28.04.2022 01:01 Ответить


Аслан

@antiputler_news

·
https://twitter.com/antiputler_news/status/1519384445069017090 2 ч

Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам

https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
показать весь комментарий
27.04.2022 23:36 Ответить
ЦЕНЗОР НЕТ -ДЕРУСИФІКАЦІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МОВИ,а у ВАС продовжується "какая разница".
показать весь комментарий
28.04.2022 06:49 Ответить
Слава ССО
показать весь комментарий
28.04.2022 10:55 Ответить
 
 