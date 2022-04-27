УКР
Сили спеціальних операцій коригують вогонь артилерії - знищено три танки рашистів. ВIДЕО

Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило кадри, на яких воїни ССО коригують вогонь нашої артилерії, внаслідок чого знищуються три танки та виводиться з ладу 1 БМП ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ відео оприлюднене у офіційному фейсбуці Командування ССО.

У повідомленні зазначається: "За кадром цього відео - майстерна і непроста робота групи ССО України.

Адже, саме в той момент, коли наші оператори корегували вогонь української артилерії - самі вони перебували під обстрілом російських артилеристів.

Результатом спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України стали три знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО підірвали міст прямо перед колоною російських окупантів. ВIДЕО

Сегодня в районе Новобахмутки Донецькій области ВСУ впервые отработали по ₚусне из M270 MLRS. В пакете 12 227-мм ракет, уходящих на дальность до 120 км, площадь поражения до 25 000 м2.
https://twitter.com/i/status/1519303354341642241
Ну и зачем ты постоянно фейки сюда тянеш? Кацапским не верят так ты выбросы сюда под видом украинских пихаешь усердно .
Вот когда по Марику отработают... Дальности хватит с головой
Неужели нельзя ,что бы этот квадрик был непосредственно у артиллеристов и те сами себя корректировали , а не через вторые глаза .
не в тему, но ржачно )))
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
та пускай цапы обсираются заранее. Не мы пришли на их землю, а они на нашу
я ссылку оставил - все вопросы туда..... хочешь верь, хочешь -нет.... на то у тебя и голова на плечах....
не думаю, что это правда.
ну, может и не правда. Но рано или поздно точно станет правдой. HIMARS M142 уже в Украине
Аслан

@antiputler_news

Боец с позывным «Таец» записывает видео на Северной Салтовке и обращается к киевлянам

https://twitter.com/i/status/1519384445069017090
ЦЕНЗОР НЕТ -ДЕРУСИФІКАЦІЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МОВИ,а у ВАС продовжується "какая разница".
Слава ССО
