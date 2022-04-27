Сили спеціальних операцій коригують вогонь артилерії - знищено три танки рашистів. ВIДЕО
Командування Сил спеціальних операцій оприлюднило кадри, на яких воїни ССО коригують вогонь нашої артилерії, внаслідок чого знищуються три танки та виводиться з ладу 1 БМП ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ відео оприлюднене у офіційному фейсбуці Командування ССО.
У повідомленні зазначається: "За кадром цього відео - майстерна і непроста робота групи ССО України.
Адже, саме в той момент, коли наші оператори корегували вогонь української артилерії - самі вони перебували під обстрілом російських артилеристів.
Результатом спільної роботи воїнів ССО та артилерії зі складу Сил оборони України стали три знищені танки окупантів і виведена з ладу БМП противника".
