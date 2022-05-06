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Новости Видео Война
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Российский снаряд убил мать пятерых детей в Донецкой области, воспитанием теперь занимается старший сын: неравнодушных просят помочь семье. ВИДЕО

До войны 18-летний Вячеслав вместе с 37-летней матерью Мариной, двумя младшими сестрами и двумя братьями жил в селе Верхнеторецкое Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Однажды парень возвращался с мамой домой, рядом с ними разорвались один за другим два снаряда.

Взрывной волной женщине повредило все внутренние органы. Вячеслав попытался перевязать раны одеждой и побежал на поиски помощи. Когда вернулся, было уже поздно.

Дети похоронили мать в воронке от убившего ее российского снаряда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Во Львове дети продают игрушки, а деньги отправляют в ВСУ. ФОТО

Теперь Вячеслав один воспитывает двух братьев и двух сестер. Других родственников у них нет.

"Давайте поможем этому 18-летнему парню. По сути ребенку. Который должен стать взрослым. Потому что российская армия убила его маму. На его глазах. А у Славы еще два младших брата и две младшие сестренки. И теперь он называет их своими детьми. Теперь он - старший в семье. И единственный кормилец", - призывает в фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская.

В настоящее время семья в Дрогобыче Львовской области. Дети пошли в школу, им помогают волонтеры.

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По информации журналистки, Вячеслав работает и планирует поступить на врача. Оливия будет судьей. А Николь – адвокатом.

"Им нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду, все. На жизнь. Наши журналисты взяли его карточку.

Ялов Вячеслав Іванович

ІНН 3797300818

Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Рахунок: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунку 26206111366213.400101.980

Номер картки: 5355 0850 2974 7798", - пишет Ромалийская.

помощь (7866) Ромалийская Ирина (423)


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Топ комментарии
+23
Надо прежде всего оформить пенсии на детей в связи с потерей кормильца.
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06.05.2022 10:57 Ответить
+16
Цікаво, хоч один з казнокрадів здогадається трохи змити грехів своїх та купити родині квартиру у Львові?
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06.05.2022 11:09 Ответить
+12
будь проклят ты путин
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06.05.2022 11:08 Ответить
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Надо прежде всего оформить пенсии на детей в связи с потерей кормильца.
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06.05.2022 10:57 Ответить
Цікаво, хоч один з казнокрадів здогадається трохи змити грехів своїх та купити родині квартиру у Львові?
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06.05.2022 11:09 Ответить
Переглянте наступну (по хронології) гілку -- там є відповідь на Ваше риторичне питання !
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06.05.2022 11:21 Ответить
Скоріше Джолі допоможе , або Пол Маккартні .
Або наші зірки (з патріотичного табору) влаштують благодійний концерт .

А ось гендиректор лікарні , який краде під час війни й массової загибелі Маріупільців гумдопомогу ... Тут мінимум потребує ... хоча б під час війни почекати до дня нашої перемоги ... Хоча б дочекатися , що українців не вбивали кожен день ... Але ж навіть це не може .
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06.05.2022 11:29 Ответить
Якби в Україні були такі чинуши , як герої на фронтах , то можливо довітяти такі справи .

А тут можливо , що у хлопця братів й сістер відбируть на користь якогось знайомого (для чинуши) "піклувальника" .

Требо , що якісь армійці взяли би цю родину на їх неформальне але особисте піклування .
Що б оформили все на Вячеслава .
Нехай бздять лиходії від різних бюрократичних установ , що приїдуть з фронту бійці й пристрелять втихаря ... якщо хтось покладе око на ці гроші !
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06.05.2022 11:14 Ответить
Немає Слів. +
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06.05.2022 11:04 Ответить
Браття визволяють від бандер.
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06.05.2022 11:04 Ответить
***... Демоны, отберите уже у ***** ядрёну кнопку, россияне тоже должны прочувствовать все радости войны...
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06.05.2022 11:05 Ответить
будь проклят ты путин
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06.05.2022 11:08 Ответить
важко хлопчині в 18 років стати опорою 4 дітям братикам-сестричкам...
держава ПОВИННА взяти на себе турботу над цією обпаленою війною сім"єю...
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06.05.2022 11:59 Ответить
Зеленский подарит семье доллары Байдена из тех обещанных 36 млрд
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06.05.2022 12:21 Ответить
Велике горе, проклята війна, 4 діточок на піклуванні старшого брата, держава повинна зробити все неможливе для їх подальшого життя вони наше майбутнє, чомусь про батька а ні слова і бабусь дідусів немає, де вони, матусі було тільки 37 років.
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06.05.2022 13:45 Ответить
Приват переказ на карту не пропустив, написав "скасовано з метою протидії шахрайству, транзакція є ризиковою"... 😞
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06.05.2022 15:23 Ответить
У мене теж прямий перевод на картку не пропустив з таким же формулюванням.
Але через Платежі по **** все пропускає - це дещо довше, але все працює.
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07.05.2022 15:44 Ответить
Дітки ще не зрозуміли кого вони втратили. Мабуть мати для них все ще жива...
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06.05.2022 15:53 Ответить
Карта заблокирована! Пишет - "забраковано банком"((( Как перевести деньги?
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06.05.2022 23:13 Ответить
Прямий переказ на карту Приват блокує - але працює перевод через Платежі - потрібно ввести ****, ІНН та ім'я-фамілію-по-батькові отримувача - вся ця інформація є у статті.
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07.05.2022 15:47 Ответить
Хлопчику,тримайся!Молодець,мужній такий,за своїх сестричок,та братиків турбується!
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06.05.2022 23:38 Ответить
Дайте адрес,заберу до себе в Польшу...
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07.05.2022 14:42 Ответить
Не можливо поповнити карту через приват, через підозру на шахрайські дії. Можливо є ще якісь рахунки?
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07.05.2022 14:59 Ответить
Прямий переказ на карту Приват блокує - але працює перевод через Платежі - потрібно ввести ****, ІНН та ім'я-фамілію-по-батькові отримувача - вся ця інформація є у статті.
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07.05.2022 15:46 Ответить
А ви впевнені, що це правильний номер картки?? Каже, що переказ заблокований через підозру на шахрайство!
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08.05.2022 01:52 Ответить
 
 