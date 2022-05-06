Российский снаряд убил мать пятерых детей в Донецкой области, воспитанием теперь занимается старший сын: неравнодушных просят помочь семье. ВИДЕО

До войны 18-летний Вячеслав вместе с 37-летней матерью Мариной, двумя младшими сестрами и двумя братьями жил в селе Верхнеторецкое Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Однажды парень возвращался с мамой домой, рядом с ними разорвались один за другим два снаряда.

Взрывной волной женщине повредило все внутренние органы. Вячеслав попытался перевязать раны одеждой и побежал на поиски помощи. Когда вернулся, было уже поздно.

Дети похоронили мать в воронке от убившего ее российского снаряда.

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Теперь Вячеслав один воспитывает двух братьев и двух сестер. Других родственников у них нет.

"Давайте поможем этому 18-летнему парню. По сути ребенку. Который должен стать взрослым. Потому что российская армия убила его маму. На его глазах. А у Славы еще два младших брата и две младшие сестренки. И теперь он называет их своими детьми. Теперь он - старший в семье. И единственный кормилец", - призывает в фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская.

В настоящее время семья в Дрогобыче Львовской области. Дети пошли в школу, им помогают волонтеры.

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По информации журналистки, Вячеслав работает и планирует поступить на врача. Оливия будет судьей. А Николь – адвокатом.

"Им нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду, все. На жизнь. Наши журналисты взяли его карточку.

Ялов Вячеслав Іванович

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Номер картки: 5355 0850 2974 7798", - пишет Ромалийская.