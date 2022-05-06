Российский снаряд убил мать пятерых детей в Донецкой области, воспитанием теперь занимается старший сын: неравнодушных просят помочь семье. ВИДЕО
До войны 18-летний Вячеслав вместе с 37-летней матерью Мариной, двумя младшими сестрами и двумя братьями жил в селе Верхнеторецкое Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
Однажды парень возвращался с мамой домой, рядом с ними разорвались один за другим два снаряда.
Взрывной волной женщине повредило все внутренние органы. Вячеслав попытался перевязать раны одеждой и побежал на поиски помощи. Когда вернулся, было уже поздно.
Дети похоронили мать в воронке от убившего ее российского снаряда.
Теперь Вячеслав один воспитывает двух братьев и двух сестер. Других родственников у них нет.
"Давайте поможем этому 18-летнему парню. По сути ребенку. Который должен стать взрослым. Потому что российская армия убила его маму. На его глазах. А у Славы еще два младших брата и две младшие сестренки. И теперь он называет их своими детьми. Теперь он - старший в семье. И единственный кормилец", - призывает в фейсбуке журналистка Ирина Ромалийская.
В настоящее время семья в Дрогобыче Львовской области. Дети пошли в школу, им помогают волонтеры.
По информации журналистки, Вячеслав работает и планирует поступить на врача. Оливия будет судьей. А Николь – адвокатом.
"Им нужны деньги на все: на квартиру, учебу, еду, одежду, все. На жизнь. Наши журналисты взяли его карточку.
Ялов Вячеслав Іванович
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Або наші зірки (з патріотичного табору) влаштують благодійний концерт .
А ось гендиректор лікарні , який краде під час війни й массової загибелі Маріупільців гумдопомогу ... Тут мінимум потребує ... хоча б під час війни почекати до дня нашої перемоги ... Хоча б дочекатися , що українців не вбивали кожен день ... Але ж навіть це не може .
А тут можливо , що у хлопця братів й сістер відбируть на користь якогось знайомого (для чинуши) "піклувальника" .
Требо , що якісь армійці взяли би цю родину на їх неформальне але особисте піклування .
Що б оформили все на Вячеслава .
Нехай бздять лиходії від різних бюрократичних установ , що приїдуть з фронту бійці й пристрелять втихаря ... якщо хтось покладе око на ці гроші !
держава ПОВИННА взяти на себе турботу над цією обпаленою війною сім"єю...
Але через Платежі по **** все пропускає - це дещо довше, але все працює.