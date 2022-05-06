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Новини Відео Війна
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Російський снаряд вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині, вихованням тепер займається старший син: небайдужих просять допомогти родині. ВIДЕО

До війни 18-річний Вячеслав разом із 37-річною матір’ю Мариною, двома молодшими сестрами та двома братами жив селі Верхньоторецьке Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее времени.

Одного дня хлопець повертався з мамою додому, поруч із ними розірвалися один за одним два снаряди.

Вибуховою хвилею жінці пошкодило всі внутрішні органи. Вячеслав спробував перев'язати рани одягом та побіг шукати допомоги. Коли повернувся, було вже пізно.

Діти поховали матір у вирві від російського снаряда, який її вбив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд, - Моравецький

Тепер Вячеслав один виховує двох братів та двох сестер. Інших родичів вони не мають.

"Давайте допоможемо цьому 18-річному парубкові. Насправді дитині. Який мусить стати дорослим. Тому що російська армія вбила його маму. На його очах. А у Слави ще два молодші брати і дві молодші сестрички. І тепер він називає їх дітьми. Тепер він - старший у сім'ї. І єдиний годувальник", - закликає в фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.

Нині родина у Дрогобичі Львівської області. Діти пішли до школи, їм допомагають волонтери.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти викрали громадського активіста Костянтина Овсянникова у Приморську на Запоріжжі. ФОТО

За інформацією журналістки, В'ячеслав працює та планує вступити на лікаря. Олівія буде суддею. А Ніколь - адвокатом.

"Їм потрібні гроші на все: на квартиру, навчання, їжу, одяг, все. На життя. Наші журналісти взяли його картку.

Ялов Вячеслав Іванович

ІНН 3797300818

Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"

Код банку 320478

Рахунок: IBAN UA023204780000026206111366213

Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунку 26206111366213.400101.980

Номер картки: 5355 0850 2974 7798", - вказує Ромалійська.

Також дивіться: Волонтери та ресторатори забезпечили їжею пасажирів, які вимушено знаходяться в дорозі довше через обстріли окупантами, - "УЗ". ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8434) Ромалійська Ірина (418)


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Топ коментарі
+23
Надо прежде всего оформить пенсии на детей в связи с потерей кормильца.
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06.05.2022 10:57 Відповісти
+16
Цікаво, хоч один з казнокрадів здогадається трохи змити грехів своїх та купити родині квартиру у Львові?
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06.05.2022 11:09 Відповісти
+12
будь проклят ты путин
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06.05.2022 11:08 Відповісти
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Надо прежде всего оформить пенсии на детей в связи с потерей кормильца.
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06.05.2022 10:57 Відповісти
Цікаво, хоч один з казнокрадів здогадається трохи змити грехів своїх та купити родині квартиру у Львові?
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06.05.2022 11:09 Відповісти
Переглянте наступну (по хронології) гілку -- там є відповідь на Ваше риторичне питання !
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06.05.2022 11:21 Відповісти
Скоріше Джолі допоможе , або Пол Маккартні .
Або наші зірки (з патріотичного табору) влаштують благодійний концерт .

А ось гендиректор лікарні , який краде під час війни й массової загибелі Маріупільців гумдопомогу ... Тут мінимум потребує ... хоча б під час війни почекати до дня нашої перемоги ... Хоча б дочекатися , що українців не вбивали кожен день ... Але ж навіть це не може .
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06.05.2022 11:29 Відповісти
Якби в Україні були такі чинуши , як герої на фронтах , то можливо довітяти такі справи .

А тут можливо , що у хлопця братів й сістер відбируть на користь якогось знайомого (для чинуши) "піклувальника" .

Требо , що якісь армійці взяли би цю родину на їх неформальне але особисте піклування .
Що б оформили все на Вячеслава .
Нехай бздять лиходії від різних бюрократичних установ , що приїдуть з фронту бійці й пристрелять втихаря ... якщо хтось покладе око на ці гроші !
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06.05.2022 11:14 Відповісти
Немає Слів. +
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06.05.2022 11:04 Відповісти
Браття визволяють від бандер.
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06.05.2022 11:04 Відповісти
***... Демоны, отберите уже у ***** ядрёну кнопку, россияне тоже должны прочувствовать все радости войны...
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06.05.2022 11:05 Відповісти
будь проклят ты путин
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06.05.2022 11:08 Відповісти
важко хлопчині в 18 років стати опорою 4 дітям братикам-сестричкам...
держава ПОВИННА взяти на себе турботу над цією обпаленою війною сім"єю...
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06.05.2022 11:59 Відповісти
Зеленский подарит семье доллары Байдена из тех обещанных 36 млрд
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06.05.2022 12:21 Відповісти
Велике горе, проклята війна, 4 діточок на піклуванні старшого брата, держава повинна зробити все неможливе для їх подальшого життя вони наше майбутнє, чомусь про батька а ні слова і бабусь дідусів немає, де вони, матусі було тільки 37 років.
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06.05.2022 13:45 Відповісти
Приват переказ на карту не пропустив, написав "скасовано з метою протидії шахрайству, транзакція є ризиковою"... 😞
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06.05.2022 15:23 Відповісти
У мене теж прямий перевод на картку не пропустив з таким же формулюванням.
Але через Платежі по **** все пропускає - це дещо довше, але все працює.
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07.05.2022 15:44 Відповісти
Дітки ще не зрозуміли кого вони втратили. Мабуть мати для них все ще жива...
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06.05.2022 15:53 Відповісти
Карта заблокирована! Пишет - "забраковано банком"((( Как перевести деньги?
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06.05.2022 23:13 Відповісти
Прямий переказ на карту Приват блокує - але працює перевод через Платежі - потрібно ввести ****, ІНН та ім'я-фамілію-по-батькові отримувача - вся ця інформація є у статті.
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07.05.2022 15:47 Відповісти
Хлопчику,тримайся!Молодець,мужній такий,за своїх сестричок,та братиків турбується!
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06.05.2022 23:38 Відповісти
Дайте адрес,заберу до себе в Польшу...
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07.05.2022 14:42 Відповісти
Не можливо поповнити карту через приват, через підозру на шахрайські дії. Можливо є ще якісь рахунки?
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07.05.2022 14:59 Відповісти
Прямий переказ на карту Приват блокує - але працює перевод через Платежі - потрібно ввести ****, ІНН та ім'я-фамілію-по-батькові отримувача - вся ця інформація є у статті.
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07.05.2022 15:46 Відповісти
А ви впевнені, що це правильний номер картки?? Каже, що переказ заблокований через підозру на шахрайство!
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08.05.2022 01:52 Відповісти
 
 