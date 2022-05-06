Російський снаряд вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині, вихованням тепер займається старший син: небайдужих просять допомогти родині. ВIДЕО

До війни 18-річний Вячеслав разом із 37-річною матір’ю Мариною, двома молодшими сестрами та двома братами жив селі Верхньоторецьке Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее времени.

Одного дня хлопець повертався з мамою додому, поруч із ними розірвалися один за одним два снаряди.

Вибуховою хвилею жінці пошкодило всі внутрішні органи. Вячеслав спробував перев'язати рани одягом та побіг шукати допомоги. Коли повернувся, було вже пізно.

Діти поховали матір у вирві від російського снаряда, який її вбив.

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Тепер Вячеслав один виховує двох братів та двох сестер. Інших родичів вони не мають.

"Давайте допоможемо цьому 18-річному парубкові. Насправді дитині. Який мусить стати дорослим. Тому що російська армія вбила його маму. На його очах. А у Слави ще два молодші брати і дві молодші сестрички. І тепер він називає їх дітьми. Тепер він - старший у сім'ї. І єдиний годувальник", - закликає в фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.

Нині родина у Дрогобичі Львівської області. Діти пішли до школи, їм допомагають волонтери.

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За інформацією журналістки, В'ячеслав працює та планує вступити на лікаря. Олівія буде суддею. А Ніколь - адвокатом.

"Їм потрібні гроші на все: на квартиру, навчання, їжу, одяг, все. На життя. Наші журналісти взяли його картку.

Ялов Вячеслав Іванович

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Номер картки: 5355 0850 2974 7798", - вказує Ромалійська.

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