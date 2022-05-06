Російський снаряд вбив матір п’ятьох дітей на Донеччині, вихованням тепер займається старший син: небайдужих просять допомогти родині. ВIДЕО
До війни 18-річний Вячеслав разом із 37-річною матір’ю Мариною, двома молодшими сестрами та двома братами жив селі Верхньоторецьке Донецької області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее времени.
Одного дня хлопець повертався з мамою додому, поруч із ними розірвалися один за одним два снаряди.
Вибуховою хвилею жінці пошкодило всі внутрішні органи. Вячеслав спробував перев'язати рани одягом та побіг шукати допомоги. Коли повернувся, було вже пізно.
Діти поховали матір у вирві від російського снаряда, який її вбив.
Тепер Вячеслав один виховує двох братів та двох сестер. Інших родичів вони не мають.
"Давайте допоможемо цьому 18-річному парубкові. Насправді дитині. Який мусить стати дорослим. Тому що російська армія вбила його маму. На його очах. А у Слави ще два молодші брати і дві молодші сестрички. І тепер він називає їх дітьми. Тепер він - старший у сім'ї. І єдиний годувальник", - закликає в фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.
Нині родина у Дрогобичі Львівської області. Діти пішли до школи, їм допомагають волонтери.
За інформацією журналістки, В'ячеслав працює та планує вступити на лікаря. Олівія буде суддею. А Ніколь - адвокатом.
"Їм потрібні гроші на все: на квартиру, навчання, їжу, одяг, все. На життя. Наші журналісти взяли його картку.
Ялов Вячеслав Іванович
ІНН 3797300818
Банк отримувача "АБ "Укргазбанк"
Код банку 320478
Рахунок: IBAN UA023204780000026206111366213
Призначення: (в меті переказу зазначити номер субрахунку 26206111366213.400101.980
Номер картки: 5355 0850 2974 7798", - вказує Ромалійська.
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Або наші зірки (з патріотичного табору) влаштують благодійний концерт .
А ось гендиректор лікарні , який краде під час війни й массової загибелі Маріупільців гумдопомогу ... Тут мінимум потребує ... хоча б під час війни почекати до дня нашої перемоги ... Хоча б дочекатися , що українців не вбивали кожен день ... Але ж навіть це не може .
А тут можливо , що у хлопця братів й сістер відбируть на користь якогось знайомого (для чинуши) "піклувальника" .
Требо , що якісь армійці взяли би цю родину на їх неформальне але особисте піклування .
Що б оформили все на Вячеслава .
Нехай бздять лиходії від різних бюрократичних установ , що приїдуть з фронту бійці й пристрелять втихаря ... якщо хтось покладе око на ці гроші !
держава ПОВИННА взяти на себе турботу над цією обпаленою війною сім"єю...
Але через Платежі по **** все пропускає - це дещо довше, але все працює.