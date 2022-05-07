Украинские воины сдерживают врага под Изюмом: репортаж с передовой. ВИДЕО

Третья отдельная танковая бригада и Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь" сдерживают наступление врага под Изюмом Харьковской области.

Репортаж Дмитрия Гнапа оттуда опубликовало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья и родные часто спрашивают меня: "Как вы там?" Благодаря журналистам "Суспільне Новини" можно немного увидеть, как мы здесь", - написал Гнап.

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