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Украинские воины сдерживают врага под Изюмом: репортаж с передовой. ВИДЕО

Третья отдельная танковая бригада и Добровольческий батальон "ОДЧ Карпатская Сечь" сдерживают наступление врага под Изюмом Харьковской области.

Репортаж Дмитрия Гнапа оттуда опубликовало "Суспільне", сообщает Цензор.НЕТ.

"Друзья и родные часто спрашивают меня: "Как вы там?" Благодаря журналистам "Суспільне Новини" можно немного увидеть, как мы здесь", - написал Гнап.

Смотрите также: "И так будет с каждым, петушки!": ВСУ в Харьковской области уничтожили несколько единиц техники российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) Изюм (279) Гнап Дмитрий (34)


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Топ комментарии
+16
cтримують загарбникiв.
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07.05.2022 14:05 Ответить
+16
Господи, Матінко, Божа, допоможіть нашим захисникам
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07.05.2022 14:07 Ответить
+8
нащо показувати позиції??? ну є ж примітні будинки за якими ворог иоже визначити місце знаходження!!! ну шо за дитячий садок????
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07.05.2022 14:16 Ответить
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cтримують загарбникiв.
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07.05.2022 14:05 Ответить
Господи, Матінко, Божа, допоможіть нашим захисникам
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07.05.2022 14:07 Ответить
Иногда мне кажется что заголовки и часть материала пишут пьяные таджики в подвале бутцсова за миску риса....казалось бы пиковый момент и напряжение у людей на пределе а ты читаеш вот такие высеры....из-за этого стал новости читать на украинской правде .
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07.05.2022 14:09 Ответить
нащо показувати позиції??? ну є ж примітні будинки за якими ворог иоже визначити місце знаходження!!! ну шо за дитячий садок????
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07.05.2022 14:16 Ответить
Героям слава!
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07.05.2022 14:27 Ответить
Терроборонівці з західних областей поїхали до учєбок вже і в ЗСУ. Тому можете цього більше не писати.
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07.05.2022 18:27 Ответить
Українські воїни стримують воїнів під Ізюмом Джерело:
Ви що там обкурилися?
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07.05.2022 16:19 Ответить
Изюм, увы, уже в тылу...Наши держат оборону на окраинах Барвенково.
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07.05.2022 19:43 Ответить
Якщо дивитись на карту то під Ізюмом. Чи тобі просто захотілось щось написати
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07.05.2022 23:53 Ответить
Та не написати, а ляпнути якусь недоречну дурню.
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08.05.2022 08:12 Ответить
Так наче казали, що на Ізюмському напрямку наші перейшли в контрнаступ.
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08.05.2022 00:51 Ответить
Ми знаємо наших Героїв - це український Солдат !
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08.05.2022 09:06 Ответить
Україна проходить "вакцинацію" від "руZzкого міра"! Щоб ця гидота НІКОЛИ більше не потрапила в нашу країну!
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08.05.2022 09:08 Ответить
 
 